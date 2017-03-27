Топ новостей 27 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Кремле назвали проплаченными протесты 26 марта, в России стартовала забастовка дальнобойщиков, а Госдуме предложили запретить суррогатное материнство.

Кремль заявил, что участникам протестов 26 марта «в случае их задержания сулились денежные награды». «Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, подтверждения этому будут предоставлены общественности», — заявил Дмитрий Песков. Он пообещал, что власть изучит требования участников согласованных митингов, но не стал отвечать на вопрос о том, нужно ли премьеру Дмитрию Медведеву реагировать на обвинения в коррупции. В АП отказались также признавать тот факт, что федеральные СМИ ограничили освещение темы протестов 26 марта. СК пообещал расследовать факты подкупа участников митинга 26 марта.

Мы помним как Путин комментировал Болотную:"Студенты получали денежку".В результате получил проспект Сахарова. Теперь Песков повторяет шефа. — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) 27 марта 2017 г.

Песков, который в случае смены власти получит от 10 лет, что-то сказал про митинги против коррупции. Догадайтесь, что сказал Песков. pic.twitter.com/waq7zjjWYR — Грани.Ру (@GraniTweet) 27 марта 2017 г.

ТАСС всё-таки написал про антикоррупционный митинг pic.twitter.com/ZvqrsCeB5v — Лентач (@oldLentach) 27 марта 2017 г.

>Песков сообщил, что есть информация о наградах, предложенных подросткам за участие в митинге



Обещали шапки в доте и контре — Двач (@ru2ch) 27 марта 2017 г.

Шествие Санта-Клаусов

Петербургское движение «За безопасность» предложило Совфеду внести поправки в закон о митингах, чтобы установить возрастные ограничения для участников протестных акций. «На массовые акции — и не только в Петербурге — вышли дети, по нашим данным, начиная с возраста от 12 лет. Вышли как на легальные митинги, так и несанкционированные мероприятия, которые изначально несут в себе опасность. Поэтому мы предлагаем добавить в федеральный закон степени ограничения "6+", "12+", "16+" и "18+"», — заявили в движении.

На утро после митингов в эфире России 1 мирно обсуждают актуальную тему: Как ограничить школьникам выход в интернет pic.twitter.com/qYmtWQgsb0 — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 27 марта 2017 г.

Здравствуй, племя

Младое, незнакомое! не я

Увижу твой могучий поздний возраст,

Когда перерастешь моих знакомцев

И старую главу их заслонишь pic.twitter.com/nZaD1aHgWR — €☆FabrikA NewS☆€ (@Konev_55) 27 марта 2017 г.

Протест дальнобойщиков

В Санкт-Петербурге, Приморье, Татарстане, Екатеринбурге и других регионах России начались акции протеста дальнобойщиков с требованием отмены системы «Платон». Водители выстраивают фуры в колонны вдоль автодорог, строят полевые кухни. К местам стачки прибыли водители, которые выступают против протестов. В Петербурге лидера местного протеста отвезли в суд и оштрафовали якобы за езду без прав.

В Петербурге началась стачка дальнобойщиков. Дофига машин: вид с одной только стороны трассы: pic.twitter.com/sj0UabjMaR — Арсений Веснин (@ars_ves) 27 марта 2017 г.

Началась акция протеста дальнобойщиков. Более 200 машин на трассе М7 pic.twitter.com/U3y5hkK92s — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 27 марта 2017 г.

Началась бессрочная стачка дальнобойщиков…

А ведь в Росгвардии все с водительскими правами, может заменят, пока шоферня не одумается? — Николай Травкин (@Nitravkin) 27 марта 2017 г.

На трассе M7 началась стихийная акция дальнобойщиков. 200 машин перекрыло дорогу.



Ёкарный бабай, Димон! — #MDK (@mudakoff) 27 марта 2017 г.

Арест А.Навального

Алексей Навальный получил 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции при задержании на митинге 26 марта. Его также оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию митинга. Навального признали виновным по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если они повлекли нарушение общественного порядка).

По существу, Навальный выступает за развал государства.

Потому, что есть коррупция — есть Россия.

нет коррупции — нет России. — тётя Роза (@ANAKOYHER) 27 марта 2017 г.

Всем же интересно, чем Дмитрий Медведев занимался во время многотысячных митингов по всей России? Он в инстаграме на комментарии отвечал. pic.twitter.com/LuOaR3Wagg — Отдел расследований (@otdel_r) 26 марта 2017 г.

Путин и Медведев пытаются закрыть Фонд борьбы с коррупцией https://t.co/a7HxGHBcvv — Alexey Navalny (@navalny) 27 марта 2017 г.

В.Жириновский, Г.Зюганов, С.Миронов

Фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» заявили, что они лишились контакта с Кремлем после смены руководства внутриполитического блока АП. Сейчас в администрацию очень редко зовут даже лидеров фракций. В Кремле заявили, что удивлены жалобами депутатов на замораживание отношений.

Пора свою думалку включить и действовать без подсказки



В Думе пожаловались на замораживание контактов с Кремлем https://t.co/YMrXAfpLcw — SVaveri (@SVaveri) 27 марта 2017 г.

Кремль раскритиковал законопроект Госдумы о платном въезде в города. По мнению АП, «данный подход обладает существенным коррупциогенным потенциалом и поэтому нуждается в дополнительном обсуждении и корректировке». Кремль полагает, что местные власти могут не справиться с обеспечением альтернативного бесплатного проезда.

В АП заочно поддержали эсеров в их требовании отказать чиновникам в праве вводить платный въезд в города https://t.co/NeXXFMmDop pic.twitter.com/thqw41Ig29 — СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (@spb_spravedlivo) 27 марта 2017 г.

Сенатор от Владимирской области Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, запрещающий суррогатное материнство. По его мнению, запрет должен действовать до того времени, пока в России не будет выработан подход к институту суррогатного материнства. Его позицию поддержала Елена Мизулина, которая и вовсе считает, что такое материнство нужно приравнять к торговле детьми.

Правительство внесло в ПДД ограничения в отношении водителей со стажем менее двух лет. Теперь они не могут выполнять буксировку других механических транспортных средств, перевозить пассажиров на мототранспортных средствах и управлять транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы. Таким водителям предписано обязательно вешать опознавательный знак.

Медведев ввел новые ограничения для водителей



других проблем в стране нет — Президент Лимпопо (@DassshaBitch) 27 марта 2017 г.

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, осужденный в 2015 году за убийство 22 человек, предстанет перед судом в связи с новыми обвинениями. Его обвиняют еще в 62 убийствах. В ближайшее время обвиняемый и его защита начнут знакомиться с материалами уголовного дела, которое насчитывает 300 томов.

Глава Иркутской области Сергей Левченко будет судиться с авторами сообщения о его смерти в СМИ. Ранее о егт смерти написало издание Newirkutsk со ссылкой на «источники, близкие к администрации». Оно заявило, что Левченко умер в московской больнице. Сейчас эта заметка удалена с сайта.