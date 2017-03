«Коммерсантъ» в статье «Дело ахнет керосином» пишет, что отсутствие правил заправки самолетов угрожает безопасности.

В статье «"Форсаж"-мажор» рассказывается, почему российские кинотеатры выступили против переноса голливудской премьеры.

«Россия и Иран хотят дружить пошлинами»: в Москву приехал президент исламской республики Хасан Роухани.

РБК в статье «Доллар невеликий снова» утверждает, что разочарование в Трампе остановило ралли американской валюты.

Чем обернутся массовые протесты для фонда Алексея Навального, описывается в статье «Кто заплатит за 26 марта».

От чего будет зависеть курс американской валюты в ближайшие пять дней, написано в статье «Налоги мешают доллару».

«Известия»: «С января по март долги по зарплате в России выросли на треть». Больше всего работодатели задолжали строителям и металлургам.

«Выборы во Франции заморозят Brexit»: Брюссель ищет причину приостановить переговоры с Лондоном о разводе.

«Минэкономразвития отстраняют от инвестиций»: полномочия по планированию и финансированию федеральных целевых программ собираются передать Минфину.

«Газета.ru»: «Сбербанк сумел уйти с Украины». Покупателем украинской «дочки» Сбербанка стал британец Гуцериев.

«Суррогатное материнство — аналог торговли детьми и проституции»: сенатор Беляков внес законопроект о запрете суррогатного материнства.

«ГИБДД поработает по старинке»: в МВД неожиданно передумали внедрять новый регламент по надзору за дорожным движением.

The Economist: «Российский рокот. Антикоррупционные демонстрации по всей России» (Russian rumbling: Anti-corruption demonstrations sweep across Russia). Протесты показывают, что лидер оппозиции Алексей Навальный остается значимой фигурой.

«Uber столкнулся с самым серьезным кризисом за всю свою короткую жизнь» (Uber is facing the biggest crisis in its short history). Проблемы стартапа Uber проистекают из его незрелости и недостатка профессионализма в управлении.

Bloomberg: «Британия готовится к "эмоциональной" встречной реакции ЕС» (UK Braces for ‘Emotional’ EU Backlash). Правительство Британии все больше обеспокоено тем, что ЕС собирается "наказывать" Британию за желание отсоединиться.

«Вот барометр Brexit'а, ваше руководство по новой экономике Британии» (Meet the Brexit Barometer, Your Guide to Britain’s New Economy). Вводный материал, представляющий индекс Bloomberg'а по состоянию британской экономики.

The Wall Street Journal: «Зять Трампа согласился поговорить в рамках следствия по России» (Trump Son-in-Law Agrees to Interview in Russia Inquiry). Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер согласился побеседовать с комитетом сената, проводящим расследование российского вмешательства в американские выборы в 2016 г.

«Прибегая к помощи французской элиты, Ле Пен пытается вывести ультраправую партию в мейнстрим» (With Help From France’s Elite, Le Pen Tries to Steer Far-Right Party to Mainstream). Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен начала советоваться с представителями истеблишмента.