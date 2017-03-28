Глава «Яблока» Эмилия Слабунова предложила председателю ЦИКа Элле Памфиловой разрешить голосование и сбор подписей в интернете, проводить все ключевые выборы в середине ноября, отменить «день тишины» и муниципальный фильтр. Вероятно, это — самые смелые и самые систематизированные предложения из тех, что сделали Памфиловой руководители политических партий.

Конечно, говорить о реализации предложений «Яблока» в ближайшее время не приходится, но ЦИК явно не зря предоставляет площадку всем партиям высказаться об избирательном законодательстве. Значимых реформ в этой сфере не проводилось уже много лет, так что идей и предложений накопилось немало. Осталось понять, какие цели перед собой ставят те, кто может провести эту реформу.