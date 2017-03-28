Коммунистическая партия фактически объявила идеологическую платформу, с которой будет участвовать в ближайших выборах — по всей видимости, речь идет и о ближайших губернаторских выборах, и о выборах президента и, скорее всего, даже о выборах мэра Москвы.

Платформа была обозначена на прошедшем в Подмосковье пленуме ЦК КПРФ. Теперь партия будет бороться с «антисоветизмом и русофобией». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, как пишет «Коммерсантъ», полтора часа рассказывал о важности этой борьбы, ничего, впрочем, не сказав о технологиях или конкретных действиях, кроме мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года. Зюганов объяснил партийную философию соратникам: «Антисоветизм, русофобия и национализм расстреливали советскую державу и спустя 25 лет вновь бьют по России».

Выступление Геннадия Зюганова на XIII пленуме ЦК КПРФ Сергей Сергеев / Пресс-служба ЦК КПРФ

«В ХIХ веке отпетый русофоб по большей части считался внешним супостатом, так продолжалось и в советский период», — заявил Зюганов, напомнив о «философском пароходе» 1922 года, когда страну покинули 225 человек, входивших в элиту российской интеллигенции. «Расставаясь с оппонентами, советская власть избрала самый гуманный способ: высылкой она заменила более суровые наказания»,— сообщил глава КПРФ.

Теперь же, уверен Зюганов, «русофобия — часть внутренней жизни России», а «президент, как в насмешку над здравым смыслом, поручил проектировать будущее господину Кудрину».

«Все эти идеологии порождены не особенностями психики, не географией, а экономическими интересами социальных групп»,— заявил глава омского обкома партии Александр Кравец и сообщил, что сейчас «общественное сознание, в том числе у старшего поколения, деградировало из-за накопившихся в нем "малаховых курганов" мерзости» и люди «не воспринимают ни многотомные труды, ни брошюры, ни даже статьи». Поэтому Кравец призвал соратников резко изменить «формы агитации».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов очертил круг возможных «идейных сотрудников», с которыми можно было предложить «русскому и другим российским народам» проект развития страны КПРФ. Не видит он оснований для взаимодействия с «либеральным русским национализмом», который в последние годы стал интересен для «зараженной "вирусом" Алексея Навального русской молодежи».

Накануне Геннадий Зюганов также заявил, что «Если нас или кого-то из наших "склеят" с Навальным — этой американской игрушкой, придуманной, чтобы организовывать "цветную революцию", тогда политическое поражение будет стопроцентно».

Сам Алексей Навальный, что интересно, в недавнем интервью «Эху Москвы», рассуждая о выборах мэра Москвы, заявил, что лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков является самым сильным кандидатом. «Победить кандидата "Единой России" настолько важно, что можно и нужно объединиться с коммунистами», — сказал он.

Напомним, идеологическую базу себе ищут не только коммунисты. Тот же Алексей Навальный, который тоже собирается выдвигаться в президенты, в воскресенье организовал антикоррупционные акции протеста по всей стране, очевидно для него это продолжит быть «темой №1».

А вот повестка Владимира Путина пока только обсуждается — во всяком случае, если судить по утечкам в прессу из Администрации президента и докладам политологов.