Федеральное правительство опубликовало два постановления, которые достаточно сильно скажутся на жизни автомобилистов. Конечно, речь не идет о глобальной реформе — хотя и о ней, очевидно, задумываются.

Первый пакет изменений касается водителей-новичков, то есть тех, чей стаж вождения менее двух лет. Проект этого постановления МВД опубликовало еще два года назад, но постоянные правки постоянно не давали его принять. Первоначально МВД хотело запретить новичкам ездить быстрее 70 км/ч, считалось, что это снизит аварийность на дорогах. Правда, существующие нормы контроля скорости делали это нововведение бессмысленным. Сейчас, напомним, в России превышение скорости на 20 км/ч фактически не наказуемо, то есть водитель при ограничении в 60 км/ч может абсолютно легально ездить со скоростью 80 км/ч.

В итоге ограничения для новичков оказались не столь строгие. Например, новички теперь не смогут буксировать другие транспортные средства (это действительно довольно сложная процедура), а также управлять автомобилями, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Кроме того, введен запрет на управление новичком автомобилем, если у него нет специального знака (черного восклицательного знака на желтом фоне). Сейчас использование этого знака лишь рекомендуется.

Также МВД решило упростить жизнь байкерам — скоростной лимит вне населенных пунктов для мотоциклистов повышается с нынешних 90 до 110 км/ч. Не то чтобы сейчас байкеры на трассах стараются ездить «потише», просто это изменение следует логике ПДД, где сказано (п. 10.1), что водителю следует в рамках разрешенного скоростного режима двигаться «с учетом интенсивности движения», то есть, как говорят автолюбители, со скоростью потока.

Байкер в московской "пробке" Фото Москвы / Moscow-Live

Зато водителям-новичкам, управляющим мотоциклами и мопедами, официально запретили перевозку пассажиров.

Второй пакет правок принят с целью освобождения офисов ГИБДД от посетителей. Теперь появляется возможность получения водительских удостоверений в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).

В правилах проведения экзаменов на право получения водительских прав теперь появилась такая норма: «Прием документов о выдаче, а также выдача поступивших из подразделений Госавтоинспекции российских национальных водительских удостоверений взамен ранее выданных российских национальных водительских удостоверений и выдача международных водительских удостоверений могут осуществляться в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг». В случае решения ГИБДД не выдавать кандидату в водители права в Госавтоинспеции должны сообщить об этом в МФЦ с указанием причин отказа, которые затем будут доведены до кандидата.

Более того, правительство по предложению МВД уточнило давно волнующий всех вопрос досрочной замены водительских удостоверений. Сейчас в случае досрочной замены удостоверения до истечения срока его действия первоначально установленный срок не подлежит изменению. Теперь же у автомобилистов появляется возможность получить новый документ сразу на 10 лет. «Учитывая, что многие граждане обращаются по вопросу замены водительского удостоверения до истечения срока его действия, проектом постановления предусмотрено положение, предусматривающее возможность при условии предоставления медицинского заключения получать новое водительское удостоверение сроком на 10 лет», — говорится в комментарии к принятому постановлению.

Впрочем, все это, так или иначе, косметические изменения, пусть часто и сильно упрощающие жизнь водителям и экономящие, может быть, сотни тысяч человеко-часов в год. Куда интересней то, что в России, возможно, уже совсем скоро исчезнет ГИБДД как таковая, а ее «дорожные функции» будут переданы в полицейскую ППС. Об этом, во всяком случае, пишет петербургское издание «Фонтанка».

Сейчас ГИБДД является довольно странной структурой, которая отвечает не только за патрулирование улиц, но и, например, за организацию дорожного движения, а это и проектирование разметки, и установка знаков. Хотя по сути своей сотрудники ГИБДД — это юристы с богатым опытом вождения, а не специалисты в транспортной области. Во многих странах СНГ и Восточной Европы, где изначально существовали аналоги советского ГАИ, его функции уже разделены между муниципалитетами, которые занимаются организацией дорожного движения, и полицией, которая следит за порядком на дорогах и штрафует нарушителей.