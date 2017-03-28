Натуралисты из Австралии сообщают, что вымерший в 1930-е годы тасманийский сумчатый волк, возможно, все-таки сохранился в природе. Похожее на него животное несколько раз наблюдали в одном из национальных парков.

Тасманийский волк, или тилацин (Thylacinus cynocephalus) внешне напоминал короткошерстную собаку, но относился к сумчатым млекопитающим. Когда-то он обитал в Австралии, Новой Гвинее и Новой Зеландии, занимая экологическую нишу крупнейшего хищника. Его шкура была желтовато-коричневой с характерными темными полоскам в задней части спины, на основании хвоста и на верхней трети бедра. Полоски стали причиной его английского названия Tasmanian tiger. Они были наиболее заметны у молодых особей, а с возрастом постепенно исчезали. Принадлежность тасманийского волка к сумчатым внешне демонстрировали хвост, утолщенный сверху и сужающийся книзу, подобно хвосту кенгуру, и особенности строения задних ног, из-за которого животное казалось как бы слегка присевшим.

Длина тела взрослого сумчатого волка составляла от 100 до 130 см, хвоста – от 50 до 65 сантиметров, рост в холке – около 60 см, вес – от 20 до 30 кг. Самцы были несколько крупнее самок. У самок имелась сумка с четырьмя сосками. В отличие от большинства других сумчатых сумка открывалась не вперед, а назад. Подобное строение сумки наблюдается также у тасманийского сумчатого дьявола (Sarcophilus laniarius).

В Австралии сумчатые волки исчезли около 2000 лет назад, а в Новой Гвинее и того раньше. Их вымирание ученые связывают с конкуренцией, которую сумчатым волкам оказывали населившие Австралию люди и привезенные ими собаки динго. Хотя сумчатые волки охотились по ночам, а динго днем, пищевые ресурсы у них были общими. К тому же всеядность динго давала им преимущество в выживании. В результате сумчатые волки были оттеснены со степных равнин и редких лесов в более густые лесные области и в горы. Возможно, дополнительным фактором, повлиявшим на их численность, стали болезни.

На острове Тасмания сумчатые волки сохранились в историческое время и именно там попались на глаза европейцам. Уже члены экспедиции Абеля Тасмана (1642 год) сообщали, что встретили на острове «диких животных, имеющих когти, как у тигра». Более подробно сумчатого волка описали французский натуралист Жак-Жюльен де Лабиллардьер, посетивший Тасманию в 1792 году, и в 1805 году британский путешественник, ботаник и офицер Уильям Патерсон, занимавший пост лейтенанта-губернатора Земли ван Димена (как тогда назывался остров) в 1804 – 1808 годах. Научное описание вида опубликовал в 1808 году австралийский натуралист Джордж Харрис.

Когда европейские переселенцы заняли Тасманию, их отношения с сумчатыми волками сразу же стали напряженными. Животные нападали на овец и домашнюю птицу, а также съедали добычу, попавшую в охотничьи капканы. Поэтому сумчатый волк считался животным вредным и подлежащим истреблению. За каждого убитого сумчатого волка выплачивалось денежное вознаграждение. С 1830-х годов этим занималась Компания Земли ван Димена, а затем – колониальная администрация. В 1888 – 1909 годах власти выплачивали один фунт стерлингов за убитого волка (около сотни фунтов в пересчете на наши дни). Постоянный отстрел в сочетании с сокращением лесов и конкуренцией с одичавшими собаками сделали тасманийского волка редким животным к концу 1920-х годов. В 1928 году заговорили о возможном создании заповедника для сумчатых волков. Но местное население продолжало обвинять волков в убийстве овец. Последнего тасманийского волка в дикой природе убил в 1930 году фермер Уилф Батти.

Последний тасманийский волк, живший в неволе, был пойман в 1933 году и отправлен в зоопарк Хобарта. Там он получил кличку Бенджамин и прожил три года. Сохранилась кинозапись продолжительностью 62 секунды, донесшая до нас облик последнего сумчатого волка. Умер Бенджамин 7 сентября 1936 года. За 59 дней до его смерти правительство Тасмании наконец приняло закон о защите сумчатых волков.

Хотя строго документированных встреч с сумчатыми волками с 1936 года не было, есть достаточно весомая вероятность, что этот вид существовал и в более позднее время, а возможно, сохранился и до наших дней. В 1960-е годы Эрик Гуйлер и Дэвид Флай в экспедициях на северо-западе Тасмании находили характерные следы сумчатых волков, их помет, а также слышали их особый кашляющий лай. Местные жители рассказывали ученым о своих встречах с волками. Но дальнейшие поиски не смогли дать доказательств существования этих животных. Наиболее интенсивные работы по поискам сумчатого волка провели между 1967 и 1973 годами зоолог Джереми Гриффит и фермер Джеймс Малли. Они организовали обследования всего западного побережья Тасмании, установку автоматических фотокамер в лесах, оперативно расследовали все случаи, когда кто-то заявлял, что видел волка. В 1972 году была создана специальная исследовательская группа (Thylacine Expeditionary Research Team) во главе с тасманийским общественным деятелем Бобом Брауном, но она так и не смогла отыскать сумчатого волка. В 1982 году тасманийский волк был признан вымершим Международным союзом охраны природы, в 1986 году с этим решением согласилось и правительство Тасмании.

Тем не менее, жители Тасмании продолжают время от времени сообщать о своих встречах с вымершим, казалось бы, волком. В 2003 году Австралийская ассоциация исследований редких животных (Australian Rare Fauna Research Association) сообщила, что с 1936 года было отмечено 3800 таких сообщений. Еще 65 сообщений поступили за этот же период из Западной Австралии. Тасманийский бизнесмен Стюарт Малкольм предложил награду в 1,75 млн. австралийских долларов (около 1 млн. фунтов стерлингов) за доказательство существования сумчатых волков.

Сообщения о встречах с сумчатым волком в Тасмании 1936 – 1980 годы. Черная точка – один случай, красная – пять случаев.

Возможные наблюдения сумчатого волка в юго-западной части Западной Австралии

Иногда за сумчатого волка принимали диких собак, кошек или других животных. Некоторые сообщения вызывали пристальный интерес и провоцировали длительные поиски, но ни в одном из этих случаев материальных доказательств существования живых тасманийских волков не нашлось. Несколько фотографий и видеозаписей были столь нечеткими, что ничего определенного по ним сказать было невозможно.

Новые сообщения поступили даже не из Тасмании, а из австралийского штата Квинсленд, из национального парка на полуострове Кейп-Йорк. О встречах с сумчатым волком рассказали проводник туристов и бывший рейнджер парка. Хотя шансы на обнаружение сумчатого волка малы, зоологи во главе с профессором Биллом Лоуренсом (Bill Laurance) из Университета Джеймса Кука начали поисковую операцию.

Все наблюдения происходили в ночное время. В одном случае четыре особи были увидены на небольшом расстоянии, примерно в шесть метров, при этом у людей имелся фонарь. По словам ученых, описания размеров и формы тела животных, данные очевидцами, хорошо соответствуют сумчатому волку и не подходят для динго, одичавших собак или кабанов. Брайан Хоббс, видевший группу волков в 1983 году, верно отметил наличие у них полос на боках.

Живущие на территории парка аборигены тоже сообщают, что видели подобных животных. Они называют их «лунными тиграми». Аборигены уверенно говорят, что это не динго, которых они хорошо знают. Животных видят по ночам. Рассказывают, что, если не двигаться и не шуметь, «лунные тигры» могут подойти довольно близко к человеку.

Точные места возможных встреч с волками не разглашаются. Ученые намерены установить в парке полсотни автоматических камер-ловушек, реагирующих на движущиеся объекты, чтобы подтвердить или опровергнуть существование выживших до наших дней сумчатых волков. Зоологи по-прежнему настроены скорее скептически, так как расположенный на севере Австралии Квинсленд очень далек от Тасмании, где сумчатые волки сохранялись дольше всего. Но они все-таки предпочитают проверить сообщения очевидцев. Поиски начнутся в конце апреля, когда пройдет паводок на местных реках.