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28 марта 2017, 17:31
Михаил Делягин

«Суд Справедливости» ЕС зафиксировал: конкуренция с Россией важнее норм европейского права

Фемида
Фемида
Rae Allen/Flickr.com

Крупнейшая публичная нефтяная компания мира, «Роснефть», обратилась в «Суд Справедливости» Евросоюза с просьбой отменить введенные против нее санкции в связи с их полной, даже формальной необоснованностью.

Столь пышно именующий себя суд внимательно рассмотрел требование «Роснефти», не сумел найти ни одного юридического аргумента в защиту санкций, - и объявил их совершенно законными, в том числе и прямо вопреки европейским законам и практике правоприменения.

«Роснефть» не нарушала закон ни в одной из юрисдикций функционирования, включая Украину, и не имеет отношения к украинской катастрофе. Евросоюз не смог никак обосновать санкции и объяснить их обоснованность, - но ради нанесения России вреда и создания преимуществ для конкурентов «Роснефти» их решили оставить в силе.

В аналогичной ситуации с иранскими компаниями «Суд Справедливости» снял с них санкции, признав отсутствие их связи с ядерной программой и то, что тесные отношения с государством не являются криминалом.

«Суд Справедливости» отказался признать даже очевидные факты: то, что введение санкций является отказом Евросоюза от своих обязательств перед Россией в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и ВТО.

«Суд Справедливости» проигнорировал даже грубое превышение Советом Европы своих полномочий: он имеет право принимать лишь политические решения, но не устанавливать конкретные нормы.

Таким образом, Европейский суд зафиксировал, что любые нормы европейского права не имеют никакого значения по сравнению со стремлением нанести ущерб России. Ради причинения нам вреда европейцы готовы нарушить (и уже нарушили) свои собственные законы, - и официально признают это судебным решением.

Разумеется, Евросоюз доказал, что не обращает внимания на нормы международного права уже в тот момент, когда признал независимость Косово, - однако ради этого он все же не попирал собственные нормы. Теперь же Евросоюз наглядно показал, что в пику России он считает нормальным и законным игнорирование не только своих обязательств перед внешними субъектами, но и собственных внутренних правил и процедур, а также нанесение ущерба европейским компаниям, которые связаны с российской нефтянкой и поставками оборудования.

                                          Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации

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