Новость дня

Власти субъектов федерации получат доступ к персонифицированным данным Пенсионного фонда России (ПФР) для контроля за работодателями своего региона. Они смогут получать информацию о том, платят ли работодатели взносы за своих сотрудников в ПФР, а также какую зарплату официально получают сотрудники.

Законопроект о раскрытии персональных данных готовится ко второму чтению в Госдуме. Его могут принять в весеннюю сессию, так что новые правила вступят в силу уже в 2018 году. К этому времени регионы должна подготовить нормативную базу, позволяющую распоряжаться полученными данными.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил на расширенном заседании правления ПФР, что эти данные могут использоваться при формировании социальной и миграционной политики, установления взносов в фонд обязательного медстрахования и других нужд.

Антиновость дня

Омск подхватил становящуюся уже общероссийской «эстафету» по блокировке автовладельцами машин скорой помощи. Горожане опубликовали в социальных сетях фотографии, на которых видно, как легковой автомобиль перегородил проезд ехавшей по вызову «неотложке» в одном из омских дворов. Находившаяся за рулем иномарки девушка отказывалась пропустить автомобиль скорой помощи, объясняя это тем, что не умеет двигаться задним ходом.

Следственный комитет начал проверку инцидента

Непонятная новость дня

В Сибири откроют первую в России международную лабораторию по изучению критериев счастья. Информация о создании такой лаборатории при Томском государственном университете была озвучена на круглом столе в Мосгордуме, посвященном проблеме изучения уровня национального счастья.

Собака на берегу

Присутствовавшая на мероприятии делегация из Бутана рассказала о концепции национального счастья, которая в их стране наряду с показателями ВВП учитывается при изучении уровня жизни населения.

В Томске намерены создать общество российско-бутанской дружбы и провести круглый стол под названием «Сибирь - Бутан: критерии счастья». Первой задачей создаваемой при ТГУ лаборатории станет изучение возможности адаптировать концепцию национального счастья Бутана для российских условий.

Ассорти

Сразу на 10 самых опасных трассах Московской области в 2017 году снизят допустимую скорость движения. В населенных пунктах, через которые проходят эти шоссе, будет установлено ограничение скорости в 50 километров в час, а на пешеходных переходах - на уровне «до 30 километров в час».

Пилотным планируется сделать Пятницкое шоссе. После него скоростные ограничения будут введены на Носовихинском, Егорьевском, Рогачевском, Волоколамском, Старокаширском и Можайском шоссе.

Наиболее опасными на сегодняшний день признаны Егорьевское, Волоколамское, Старосимферопольское и Каширское шоссе.

* * *

В Перми иногородним студентам стал доступен льготный проездной. Депутаты пермской гордумы одобрили введение дифференцированного льготного проездного и возможность покупки проездных билетов для иногородних студентов без обязательной пермской прописки.

Уже с апреля они смогут пользоваться проездными на 60, 90 и 120 поездок. Сумма скидки по льготному проездному составляет 40% от стоимости поездки. То есть при общегородской цене одной поездки 20 рублей, льготная поездка обойдется в 12 рублей, а еще 8 рублей компенсируется за счет бюджета города.

* * *

В Тольятти местный бизнесмен планирует открыть завод по производству 40-тонных грузовиков «Иван». Новый магистральный российский тягач должен составить конкуренцию «Камазам» - единственным пока машинам такого класса, выпускаемым в России.

Многотонный грузовик с прицепом

Планируется, что 90% комплектующих для «Ивана» будут отечественного производства, конструкция также будет российской разработки.

Сроки реализации проекта пока не называются, но предприниматель Алексей Сиваков уже зарегистрировал акционерное общество «Иван», к работе над проектом привлечены российские дизайн-студии и инженеры.