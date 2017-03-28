В Киеве у офиса украинской «дочки» Сбербанка протестующие начали разбирать бетонное заграждение — хотя заявляется, что информация о продаже «дочки» тут ни прич чем.

От бетонных блоков и наклеек, как сообщает «Интерфакс-Украина» уже очищена почти вся стена здания офиса банка, который находится в доме №46 по Владимирской улице близ метро «Золотые ворота». Накануне «Национальный корпус» — это, по сути, бывший батальон «Азов», руководители которого решили не починяться Минобороны или МВД, заявил, что временно разблокирует отделения «дочек» российских банков, чтобы свои сбережения смогли забрать украинские граждане. «Мы ведем войну с Россией, а не с украинскими гражданами. Хотя нас удивляет поведение тех, кто на третий год войны с РФ держит в банках оккупанта сбережения», — отметили в организации.

При этом в «Национальном корпусе» пояснили, что после этого планируют начать «вторую волну» блокады до полного прекращения работы всех филиалов российских банков на Украине. По мнению представителей организации, необходимо «массово закрыть депозиты в оккупационных банках», чтобы это нанесло удар по России.

Заблокированное отделение Сбербанка в Киеве nationalcorps.org

Отметим, что заявленная цель выглядит несколько странно. Дело в том, что украинские «дочки» Сбербанка и других российских банков, в том числе и частных, являются частью украинской банковской системы и их крушение в результате «набега вкладчиков», а именно это произойдет, если украинцы массово начнут снимать деньги со счетов, на России никак не скажется. Пострадают, в первую очередь, Фонд гарантирования вкладов Украины (аналог российского АСВ, на Украине государство гарантирует сохранность депозитов размером примерно в 300 тысяч рублей), пострадают вкладчики, деньги которых в итоге сгорят, пострадают другие банки, так как рынок межбанковского кредита получит очередной удар. Более того стоит учитывать, что с 2014 года российские банки вложили в свои дочерние компании на Украине десятки миллионов долларов для балансировки их активов.

Но, как бы то ни было, центральный офис украинского Сбербанка было заблокировано 13 марта. Сбербанк, как и следовало ожидать, воспринял это как давление с целью рейдерского захвата своей «дочки».

Вечером в понедельник, 27 марта, стало известно, что Сбербанк достиг соглашения о продаже 100% своей украинской «дочки» с латвийско-белорусским консорциумом. Пресс-служба латвийского Norvik Banka сообщила, что основным акционером инвестиционного консорциума стала белорусская компания, которая принадлежит сыну основного владельца Группы БИН Михаила Гуцериева, гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву.

Саид Гуцериев ural56.ru

Акционером латвийского банка является бывший президент Бинбанка, гражданин Великобритании Григорий Гусельников. «Уверен, что наше сегодняшнее соглашение позволит открыть новую страницу в развитии финансовой системы Украины», — заявил он, комментируя сделку.

Сбербанк сообщил, что закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.