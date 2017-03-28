Крупнейшие сети кинотеатров России обратились в Министерство культуры по поводу даты премьеры американского фильма «Форсаж 8», первоначально назначенной на 13 апреля. Они просят ведомство не сдвигать эту премьеру на 20 апреля ради премьеры российской ленты «Время первых».

Фильм «Время первых» Тимура Бекмамбетова посвящен истории освоения космоса. Это стало одной из причин, по которым его планируют начать показывать в преддверие Дня космонавтики, отмечающегося 12 апреля. Между тем представители кинотеатров не считают «Время первых» кассовым и допускают, что по коммерческим соображениям этот фильм лучше будет снять с проката уже на второй неделе .

Решение вопроса о сроках выхода фильмов в прокат остается за Минкультом, причем тот стремится так отрегулировать график премьер, чтобы у отечественных кинолент не было конкуренции. Представители кинотеатров подчеркивают, что в феврале их сборы были столь низкими, и что это падение рынка невозможно компенсировать релизами марта, а апрель в смысле прибыльности в случае переноса «Форсажа» выглядит неутешительно.

Минкультуры пока лишь порекомендовало кинотеатрам обсудить вопрос с Бекмамбетовым, однако, как заявили газете «Коммерсантъ» представители кинотеатров, встреча с ним не дала результата. По словам собеседников издания, «Форсаж» сейчас является единственным фильмом, который в апреле может заработать, а «задвигают» из-за «амбиций государства». Они также утверждают, что готовы показывать «Время первых» очень широко и невзирая на сборы, если только «Форсаж» выйдет на экраны в ранее намеченные сроки.

Кадр из фильма "Время первых"

Перенос «Форсажа», по мнению главы отдела аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» Андрея Белого, превратит этот фильм в конкурента со второй частью «Стражей галактики», ожидающейся в мае и рассчитанной примерно на ту же аудиторию. Это негативно скажется на сборах обоих фильмов, считает эксперт.

Ситуация обсуждается в социальных сетях довольно широко – как с позиций рядового зрителя, которому просто не хочется ждать еще неделю до премьеры фильма, так и с позиций кинобизнеса в целом.

«Кино все больше становится какой-то оголтелой политикой. В апреле премьера фильма Бекмамбетова и Миронова о первом выходе в открытый космос "Время первых". Один раз для этого фильма уже включили административный рычаг, когда после обращения Миронова в администрацию президента с проката в апреле сняли отечественного конкурента – другой фильм о космосе. Но одной недели в прокате, расчищенной от всех, продюсерам показалось мало. Теперь они зачищают и во вторую неделю, то есть передвигают премьеру "Форсаж 8" с 13 апреля на 20-е.

Кинотеатры воют – потому что тогда первые 20 дней апреля они сидят без единого нового блокбастера, а, значит, реально без кассы. Потому что "Форсаж" способен собрать миллиарды, а "Время первых" – несколько сотен миллионов. Две сети прямо сказали чиновникам что демонстративно снимут русский фильм со второй недели проката если у них не будет "Форсажа". Потому что их уже достало что их лишают денег из-за излишнего рвения Минкульта.

Но по моим данным Минкульт в ответ тоже пошёл на принцип, пообещал дать прокатку "Форсажу" только с 20 апреля, а если будет демарш против "Времени первых" – жёстко ответить», – пишет на своей странице в Facebook Ксения Болецкая, редактор отдела медиа в газете «Ведомости».

«"Время первых" vs. "Форсаж" – тест на зрелость кинотеатрального сообщества, тест на способность кинотеатров отстаивать свою точку зрения! Не за сиюминутную конъюнктуру, а в перспективу, в долгую, – высказывает мнение Олег Березин, основатель «Высшей школы киноинженеров» и генеральный директор компании Nevafilm. – Сможет ли сообщество кинотеатров добиться, что бы с ним считались на рынке, сможет ли кинотеатральное сообщество отстаивать свою собственную точку зрения, когда все вокруг реально против – Минкульт, мейджоры (которые лягут под любое решение Минкульта) и госпродюсеры, которым надо оправдывать потребность в госфинансировании?

Реальный тест на солидарность: если "Юниверсал" сдвинет релиз "Форсажа" на 20 апреля, то сколько кинотеатров оставит "Время первых" на вторую неделю?» «Уже вчера их «Юниверсал» ответ был, что сдвинули», – откликается на это Максим Русских, журналист-фрилансер.

Новость вызвала негодование у многих пользователей соцсетей.

Кадр из фильма "Время первых"

«"Форсаж", конечно, г***о, но... Я вот честно хотел сходить на "Время первых" в кинотеатр. А после такого скорее всего посмотрю этот фильм на торрентах», – так реагирует на ситуацию Роман Чумаков, сотрудник Медиагруппы JV. «Если до этого я думала, а не сходить ли на "Время первых" в кино, то теперь только бойкот #мынепойдемвкино», – сообщает о своем решении Александра Дегтерева, пиар-менеджер компании «Vi» в Москве.

«Ну, что ж. Вопрос о просмотре "Форсажа" для меня не стоял, но теперь не стоит и вопрос о просмотре "Времени первых". Бекмамбетов как-то же адекватнее должен быть, поработав в Голливуде, посмотрев на работающую киноиндустрию?» – резюмирует пользователь Кирилл Мавлянов из Санкт-Петербурга. «Продюсеры "Времени первых" не в первый раз прибегают к помощи чиновников, чтобы обойти конкурента...», – отмечает Максим Плюснин, актер, режиссер, официальный представитель Европейского фестиваля рекламы «EPICA AWARDS» и Международного фестиваля эротической рекламы «LEAF» в России и СНГ.

«Это подтверждение, что вернулся "совок". Делали раньше всесоюзные премьеры – какой-нибудь "Фронт за линией фронта" или "Самый жаркий месяц" (про сталеваров) шел на всех сеансах во всех практически кинотеатрах в Москве. И тогда особых развлечений не было и это была удавка – сейчас все таки легче», – делает вывод Александр Шиканов, частный предприниматель из Москвы. «Ждем ретроспективный прокат в сетях фильмов Никиты Михалкова», – иронизирует Дмитрий Смиркин, PR-директор компании Parallels.

«Им бы ролики перед фильмом и в фойе пускать: дорогие зрители, вы не можете посмотреть форсаж, потому что продюсеры и Минкульт заставили нас отложить прокат», – высказывает пожелание Иван Филиппов, креативный продюсер в компании AR Films. «На злобу (я бы даже сказал, на бессильную ярость) дня», – добавляет он позже, публикуя распространившийся в соцсетях демотиватор с изображением крайне разочарованного героя «Форсажа 8» в исполнении Дуэйна «Скалы» Джонсона и надписью «Твое лицо, когда Минкульт хочет твой фильм на 20 апреля сдвигуть»

«А как это возможно? Разве не прокатчики решают?», – недоумевает Михаил Рубин, сотрудник информационного агентства РБК. «Казалось бы, да. Но им нужна прокатка на Россию. А с прошлого года Минкульт получил право отказывать в прокатном удостоверении на определённые даты, если они уже заняты фильмом со схожей тематикой. Сделали это как раз для того, чтобы, если что, передвигать премьеры голливудских блокбастеров из-за важных российских картин», – объясняет Ксения Болецкая. «А вот знайте, что теперь чиновники решают, что и когда вам смотреть в кино», – позже делится Рубин этими сведениями на своей странице в Facebook.

Между тем в Минкульте опровергли сообщения о том, будто решение о переносе выхода в кинопрокат голливудского «Форсажа 8» было принято. «Никакого решения пока не принято, идет обсуждение между самими прокатчиками», – приводит информационное агентство ТАСС заявление представителей министерства.

Добавим, что Агентство городских новостей «Москва» сообщило: в Минкульте действительно получили письмо от представителей отечественных киносетей, попросивших не менять дату релиза восьмой части «Форсажа».