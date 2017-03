Топ новостей 28 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня избирком Петербурга разрешил референдум о передаче Исаакиевского собора РПЦ, глава Центробанка провозгласила начало нового экономического цикла, в РАН назначили дату выборов нового президента.

Горизбирком Санкт-Петербурга одобрил проведение референдума по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ): «Представленное в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и приложенные к нему документы соответствуют требованиям Федерального закона и Закона Санкт-Петербурга».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о начале нового цикла в экономике России. Также она констатировала, что к настоящему времени банковская система России «в целом восстановилась после шоков 2014–2015 годов»: «Сейчас можно говорить о начале нового экономического цикла: спад в экономике закончился, ряд отраслей растет опережающими темпами, реальные заработные платы начали расти, есть признаки оживления спроса».

Выборы президента Российской академии наук (РАН) предварительно назначены на 27 сентября этого года. Работа президиума Российской академии наук продлена на шесть месяцев.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев «получил» в аренду участок земли рядом с городом Плес в Ивановской области в 41 млн квадратных метров за 39 рублей 32 копейки в год. Актуальная рыночная ставка по продаже права аренды одного гектара в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 млн рублей.

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном страховании ответственности автовладельцев, регулирующие вопросы натуральной компенсации за повреждения автомобиля. В соответствии с поправками натуральная компенсация имеет приоритет перед денежными выплатами. Получить деньги отныне можно будет лишь при определенных обстоятельствах.

В Министерстве культуры России не принимали решения о переносе выхода в кинопрокат голливудского фильма «Форсаж 8»: «Никакого решения пока не принято, идет обсуждение между самими прокатчиками».

Девять из десяти опрошенных россиян — 89% — считают неприемлемой коррупцию в органах власти. При этом 20% опрошенных допускают решение повседневных проблем с помощью взяток.

МТС закрывает для подключения новых абонентов тарифные планы с безлимитным доступом в интернет. Подключение к тарифному плану «Безлимитище» закрыто с 27 марта, с 13 апреля МТС планирует закрыть подключение к остальным федеральным тарифам с безлимитным интернетом, хотя допускает сохранение таких планов в регионах на протяжении некоторого времени.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, занимающий вторую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира, может быть дисквалифицирован на один матч отборочного турнира ЧМ-2018 из-за оскорбления арбитра.

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск создал корпорацию Neuralink для создания интерфейса между человеческим мозгом и компьютером. Сооснователь Neuralink Макс Ходак пояснил, что пока компания находится в «зачаточном» состоянии. Сам Маск пообещал предоставить больше информации о компании в течение недели.

Long Neuralink piece coming out on @waitbutwhy in about a week. Difficult to dedicate the time, but existential risk is too high not to.