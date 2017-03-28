Топ новостей 28 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня избирком Петербурга разрешил референдум о передаче Исаакиевского собора РПЦ, глава Центробанка провозгласила начало нового экономического цикла, в РАН назначили дату выборов нового президента.

Исаакиевский собор

Горизбирком Санкт-Петербурга одобрил проведение референдума по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ): «Представленное в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и приложенные к нему документы соответствуют требованиям Федерального закона и Закона Санкт-Петербурга».

Избирком разрешит провести референдум о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Перед референдумом, в Питере появятся вежливые чёрные человечки. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 28 марта 2017 г.

Омары на домашнем столе

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о начале нового цикла в экономике России. Также она констатировала, что к настоящему времени банковская система России «в целом восстановилась после шоков 2014–2015 годов»: «Сейчас можно говорить о начале нового экономического цикла: спад в экономике закончился, ряд отраслей растет опережающими темпами, реальные заработные платы начали расти, есть признаки оживления спроса».

никого не хочу пугать, но доширак подорожал на 4 рубля — Милена Митина (@_marsi) 28 марта 2017 г.

Выборы президента Российской академии наук (РАН) предварительно назначены на 27 сентября этого года. Работа президиума Российской академии наук продлена на шесть месяцев.

Город Плёс и окрестности.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев «получил» в аренду участок земли рядом с городом Плес в Ивановской области в 41 млн квадратных метров за 39 рублей 32 копейки в год. Актуальная рыночная ставка по продаже права аренды одного гектара в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 млн рублей.

Автомобили на стоянке

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном страховании ответственности автовладельцев, регулирующие вопросы натуральной компенсации за повреждения автомобиля. В соответствии с поправками натуральная компенсация имеет приоритет перед денежными выплатами. Получить деньги отныне можно будет лишь при определенных обстоятельствах.

В Министерстве культуры России не принимали решения о переносе выхода в кинопрокат голливудского фильма «Форсаж 8»: «Никакого решения пока не принято, идет обсуждение между самими прокатчиками».

если вы ждете и хотите посмотреть Форсаж 8, то у Министерства Культуры и продюсера Бекмамбетова для вас сюрприз pic.twitter.com/DOiqt4NbY8 — Tapas&Tango (@atticus_flinch) 28 марта 2017 г.

Митинг против коррупции

Девять из десяти опрошенных россиян — 89% — считают неприемлемой коррупцию в органах власти. При этом 20% опрошенных допускают решение повседневных проблем с помощью взяток.

МТС закрывает для подключения новых абонентов тарифные планы с безлимитным доступом в интернет. Подключение к тарифному плану «Безлимитище» закрыто с 27 марта, с 13 апреля МТС планирует закрыть подключение к остальным федеральным тарифам с безлимитным интернетом, хотя допускает сохранение таких планов в регионах на протяжении некоторого времени.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, занимающий вторую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира, может быть дисквалифицирован на один матч отборочного турнира ЧМ-2018 из-за оскорбления арбитра.

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск создал корпорацию Neuralink для создания интерфейса между человеческим мозгом и компьютером. Сооснователь Neuralink Макс Ходак пояснил, что пока компания находится в «зачаточном» состоянии. Сам Маск пообещал предоставить больше информации о компании в течение недели.