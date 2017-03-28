Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился в понедельник до рекордно низкого уровня (36%), согласно ежедневному опросу Gallup. СМИ обсуждают значимость этого показателя, а также параллельно развивающиеся события.

Politico пишет, что такой спад популярности отражает реакцию общественности на неудачу, постигшую новый законопроект о медицинском страховании, когда правительству не удалось согласовать его с конгрессом. Этот законопроект должен был стать заменой системе доступного медицинского страхования, которую ввел предыдущий президент США Барак Обама и которая вызывала крайне неоднозначную оценку у граждан.

Автор приводит сравнения с рейтингами предыдущих президентов. Популярность Трампа, согласно последнему опросу, оказалась ниже, чем когда-либо у Обамы (его рекордом было 38%) и у Билла Клинтона, который достигал 37%. Правда, у его предшественников-республиканцев бывали и более слабые показатели. Минимальный уровень одобрения Джорджа Буша-младшего составил 25%, Джорджа Буша-старшего – 29%, Рональда Рейгана – 35%.

Р.Рейган и Д.Буш

Washington Post пишет, что ненавистники Трампа злорадствуют по поводу упавшего рейтинга. На прошлой неделе их обрадовало падение рейтинга до 37%, что уже было ниже, чем самая низкая позиция в рейтинге Обамы. Теперь рейтинг Трампа поставил новый рекорд. Между тем, отмечает автор, это само по себе еще не повод к злорадству. Такие цифры мало о чем говорят в силу своей нестабильности. Гораздо важнее средние недельные показатели, которые значительно более информативны, с точки зрения долгосрочной динамики.

И эти показатели говорят о том, что Трамп действительно становится непопулярным. Так, в среднем за прошлую неделю рейтинг Трампа составил 39%, что ниже, чем любой недельный показатель Обамы. Данные опросов Gallup показательны также с точки зрения того, что они, по замыслу, отражают мнения всех американцев, то есть по возможности исключают предвзятость, которая возникает, если опрос проводится, например, преимущественно среди электората Трампа. При этом рейтинг Gallup систематически выдает результат ниже, чем некоторые другие, менее масштабные рейтинги.

Главная проблема Трампа в связи с падением рейтинга, комментирует WP, состоит в том, что чем ниже его популярность, тем труднее ему находить поддержку своим инициативам среди своих же однопартийцев. Без этой поддержки его возможности существенно уменьшаются.

Параллельно с этим, продолжается шум вокруг расследования связей между помощниками Трампа и Россией в связи с предполагаемым вмешательством российских властей в американские президентские выборы. Трамп в понедельник опубликовал несколько твитов с призывом обратить внимание на связи с Россией в послужном списке бывшего президента Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Билл Клинтон - президент США

CNN объясняет, что твиты Трампа отсылают к материалу NY Times двухлетней давности, где обсуждался о том, что с подачи Клинтонов Россия получила американский уран. К этой теме Трамп обращался еще во время предвыборной гонки. Business Insider напоминает, что на том этапе заявления Трампа подробно разбирала Washington Post, которая нашла в его словах много неточностей.