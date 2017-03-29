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29 марта 2017, 16:24
Великобритания Евросоюз Шотландия
Анна Сакоян

Великобритания: неделя формальных стартов

Тереза Мэй подписывает письмо председателю Европарламента о выходе Британии из ЕС
Тереза Мэй подписывает письмо председателю Европарламента о выходе Британии из ЕС
Jay Allen / Crown Copyright

В среду стартует официальный процесс отсоединения Британии от ЕС. Собственно, начало ему было положено еще во вторник вечером, когда премьер-министр Британии Тереза Мэй подписала письмо председателю Европарламента о том, что ее страна собирается отделиться от европейского блока. Далее, согласно процедуре, Мэй должна будет сообщить об этом своему парламенту. Со стороны Британии это будет означать состоявшееся начало. ЕС в лице Европарламента в среду должен получить это письмо, и у него будет 48 часов, чтобы выдать в ответ описание формата, в котором европейская сторона собирается вести переговоры.

 
Тереза Мэй в Палате общин
© UK Parliament/Jessica Taylor

Financial Times пишет, что Мэй в ходе переговоров с ЕС собирается демонстрировать готовность к тому, что они не приведут к сделке. Параллельно с этим британское руководство посылает сигналы о готовности смягчить свою позицию по ряду спорных вопросов. Так, например, в письме Мэй, запускающем пятидесятую статью, есть предложение интенсифицировать сотрудничество между Британией и Европой в сфере безопасности.

Также правительство Британии не собирается сразу после начала процедуры отделения лишать гражданских прав людей, недавно приехавших из ЕС. Европарламент ранее настаивал на том, что такие права должны сохраняться за гражданами ЕС вплоть до окончания процедуры. Наконец, есть признаки того, что британское правительство не так бескомпромиссно стремится прекратить распространение юрисдикции Европейского суда на Британию, как хочет показать. В целом риторика в преддверии переговоровперекалибровывается, чтобы у британской стороны было больше пространства для маневров.

В другом материале FT пишет, что противники отсоединения от ЕС до сих пор не считают свое дело безнадежным. Это, в частности, выражается в массовых демонстрациях против отсоединения. Проблема в том, что среди противников имеется сильная политическая разобщенность: у протеста нет единого лидера, его поддерживают множество конкурирующих гражданских групп. С другой стороны, многие возлагают надежды на начало официальной процедуры. По их мнению, полемика об условиях актуального отделения станет менееидеологизированной и более прагматической. Некоторые даже допускают, что в ходе этой полемики может возникнуть возможность вообще отменить отсоединение.

 
Марш противников Brexit. Лондон, 25 марта 2017
sgoldswo / Flickr

Между тем, шотландский парламент проголосовал (69 голосов против 59) за то, чтобы повторный референдум о независимости был проведен до того, как Британия выйдет из ЕС. Первый министр Шотландии Никола Стардженмотивирует срочность тем, что Шотландии нужно заранее определиться со своими перспективами. Правительство Британии уже пообещало заблокировать эту инициативу пока отделение от ЕС не будет завершено. Однако, по мнению Старджен, при поддержке шотландского парламента у нее есть полное право настаивать на референдуме, а у британского руководства нетубедительных оснований препятствовать его проведению.

Действительно, теперь Старджен может формально направить запрос британскому правительству. Ожидается, что она сделает это на этой же неделе, после начала формальной процедуры отделения Британии от ЕС. По мнению аналитика BBCСтарджен сейчас фактически действует в ультимативном режиме. Подразумевается, что британскому правительству на некоторых этапах переговоров с ЕС потребуется сотрудничество шотландского правительства. Шотландия в принципе готова к сотрудничеству и гибкости, если ей, в свою очередь, не будут мешать проводить референдум.

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