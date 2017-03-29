Три оппозиционные парламентские партии, «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ начали «раздел» регионов перед предстоящими губернаторскими выборами. Несмотря на то, что коммунисты еще недавно отвергали саму возможность такого соглашения, выгод от него, очевидно, много.

В эфире канала «Россия 24» о наличии согласия между партиями заявил лидер СР Сергей Миронов. Он также назвал имена фаворитов региональной предвыборной кампании для всех трех партий.

По его словам, «Справедливая Россия» будет работать на победу Александра Буркова в Свердловской области, Анатолия Грешневикова в Ярославской области и Ирины Петеляевой в Карелии.

Александр Бурков, Анатолий Грешневиков, Ирина Петеляева

Но также Миронов назвал и фаворитов для ЛДПР и КПРФ. «Если говорить про ЛДПР, у них есть [Александр] Шерин в Рязанской области, [Алексей] Диденко в Томской области. Если говорить о КПРФ, [Вячеслав] Мархаев в Бурятии и [Сергей] Мамаев в Кировской области», — рассказал он.

Сергей Мамаев, Вячеслав Мархаев, Алексей Диденко, Александр Шерин

Лидер «Справедливой России» отметил, что партиям думской оппозиции целесообразнее объединить усилия на выборах. По его словам, если три партии смогут договориться о сотрудничестве, то они смогут даже добиться отмены так называемого «муниципального фильтра», при котором кандидаты от партий вынуждены для выдвижения собирать подписи муниципальных депутатов. Каким способом это произойдет Миронов, правда, не рассказал — большинства в Госдуме или региональных парламентах у них все равно нет. Но, как заявил Миронов, «по поручению руководителей фракций Александр Бурков от партии "Справедливая Россия", Игорь Лебедев от ЛДПР и Иван Мельников от КПРФ уже ведут такие переговоры».

Лидеры думских фракций Сергей Миронов, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский duma.gov.ru

В начале марта, напомним, «Справедливая Россия» предложила КПРФ и ЛДПР выдвинуть единых кандидатов в губернаторы от всех трех парламентских партий. 10 сентября, напомним, губернаторов будут выбирать в 14 регионах. Помимо перечисленных Мироновым это Калининградская, Новгородская, Саратовская, Белгородская области, Пермский край, Севастополь и Мордовия.

В «Справедливой России» справедливо посчитали, что если партии не будут выдвигать сразу 42 кандидатов, это упростит им прохождение муниципального фильтра в каждом из регионов. Дело в том, что для прохождения муниципального фильтра необходимо собрать определенное количество подписей местных депутатов — причем один депутат вправе поддержать только одного кандидата, так что пока что зачастую преодолеть муниципальный фильтр предстателям оппозиционных партий помогает «Единая Россия». В КПРФ тогда отвергли эту идею, но от участия в переговорах не отказались, а в ЛДПР инициативу СР в целом поддержали.

22 марта представитель трех партий провели первую консультацию. Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников и вице-спикер Игорь Лебедев говорили, что не будут выдвигать единых кандидатов во всех регионах «во что бы то ни стало», но могут договориться по отдельным кандидатам в отдельных регионах и объединить усилия.