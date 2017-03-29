Уже в ближайшее время будет опубликован указ и распоряжение главы государства, устанавливающие новую систему распределения президентских грантов. Об этом, во всяком случае, со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсантъ».

Новая система предполагает несколько уровней принятия решения о выдаче гранта, а решающее слово получит координационный комитет из 30 общественников под руководством первого заместителя главы Администрации президента (АП) Сергея Кириенко. В него войдут главы грантооператоров, которые стали учредителями Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества. Гендиректор фонда Илья Чукалин подтвердил «Коммерсанту», что наиболее вероятное время начала конкурса — апрель.

Новая система распределения президентских грантов, по данным издания, будет установлена указом Владимира Путина, а распоряжением президента будет учрежден координационный комитет под руководством Сергея Кириенко и назначены 30 его членов. Новая структура будет определять стратегию грантовой кампании, критерии оценки заявок. Последнее слово о выделении той или иной НКО гранта будет принадлежать именно координационному комитету. В случае необходимости комитет сможет привлекать к оценке проектов экспертов, в том числе не раскрывая их имена, а также формировать коллегиальный орган — объединенный экспертный совет, который сможет, к примеру, обсуждать спорные проекты.

Москва, Старая площадь, здание Администрации президента РФ Фото Москвы / Moscow-Live

В состав комитета, как пишет «Коммерсантъ», вероятнее всего войдут представители действующих грантооператоров, которые стали учредителями Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества. В их числе — уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, ректор МГУ Виктор Садовничий, члены Совета Федерации Валерий Рязанский и Екатерина Лахова, член Общественной палаты Лео Бокерия, глава Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий.

Ранее, напомним, сумму и порядок распределения грантов ежегодно определяло специальное распоряжение президента. В 2016 году оно вышло в апреле, было назначено девять грантооператоров, им было выделено 4,6 млрд рублей. Несмотря на то, что в последнее время объем грантов увеличивался, недовольных было много. Так, правозащитным организациям гранты распределяла организация «Гражданское достоинство» под руководством Эллы Памфиловой, это направление выделили после законодательного закрепления понятия «иностранный агент». Но когда Памфилова перешла на работу в ЦИК, деятельность «Гражданского достоинства», по мнению многих правозащитников, стала менее прозрачной.

Конкурсная комиссия "Гражданского достоинства" распределяет средства господдержки среди правозащитных НКО России. 2014 civildignity.ru

Помимо «Гражданского достоинства» единый президентский грантооператор заменит собой «Покров», Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, Союз женщин России, фонд «Перспектива», Лига здоровья нации, Российский союз ректоров и Российский союз молодежи. В бюджете на президентские гранты в 2017 году заложено 4,3 млрд рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества зарегистрирован 7 марта. Илья Чукалин, руководитель фонда, подтвердил, что конкурс, как и в прошлом году, начнется в апреле. По словам Чукалина, после консультаций с представителями НКО президенту передан пакет предложений: проводить два конкурса вместо четырех, упростить механизмы подачи заявок и подготовки отчетности по поддержанным проектам. Он убежден, что при системе «одного окна» удастся не только сохранить все действующие направления выдачи грантов, но и расширить их. «Накоплен большой опыт. Теперь можно сделать следующий шаг, чтобы система президентских грантов стала более совершенной»,— сказал Чукалин «Коммерсанту».