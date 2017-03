«Коммерсантъ» в статье «Сбербанк вывел с Украины один капитал» пишет, что дочернюю структуру российского госбанка оценили недорого.

Видеозапись переговоров может лишить банки части клиентов, утверждается в статье «Проценты по кадрам».

«"Здоровой нации" не место на кладбище»: общественников обвинили в беспорядках с таджиками.

РБК в статье «Кто купит Сбербанк на Украине» пишет, что для продажи украинской «дочки» российскому банку необходимо одобрение двух стран.

Чьи интересы столкнулись в Академии наук разбирается в статье «Сорванные выборы».

Действительно ли равноправие мужчин и женщин выгодно для бизнеса, написано в статье «На равных полах».

«Известия»: «МВД реформирует спецотряд "Гром"». Штат спецподразделения будет существенно увеличен.

«Глава Россельхознадзора ответил на вопросы белорусской прокуратуры»: Сергей Данкверт объяснил все последние запреты на ввоз животноводческой продукции из республики.

«Минфин наделит ПФР новыми обязанностями»: финансовое ведомство настояло на том, чтобы Пенсионный фонд информировал граждан о потере инвестиционного дохода.

«Газета.ru»: «Прибалтика ищет защиты в Вашингтоне». Тиллерсон встретится с главами МИД Латвии, Литвы и Эстонии.

«"Нику" вручили в 30-й раз»: «Рай» Андрея Кончаловского стал лауреатом очередной кинопремии.

«Иран уклонился от объятий»: Путин и Роухани обсудили формирование зоны свободной торговли.

The Economist: «Китай прежде всего. Сокращение гуманитарной помощи и дипломатии ослабит Америку» (China first: Cutting aid and diplomacy will make America weaker). Внешняя политика Трампа приведет к результатам, прямо противоположным его обещаниям.

«Все меняется: говорят, что новая монета достоинством в один фунт — пока самая надежная» (All change The new £1 coin is claimed to be the most secure yet). На тридцать старых монет приходится одна фальшивая.

Bloomberg: «Говорят, что Германия попытается пораньше получить от Британии обещание по уплате долгов в ЕС» (Germany Said to Seek Early U.K. Brexit Pledge to Pay Its EU Bill). Когда начнутся официальные переговоры по отделению Британии от ЕС, главная задача Германии будет в том, чтобы как можно быстрее добиться от Британии обязательства расплатиться с ЕС по счетам.

«У Мэй концепция жизни Британии после Brexit'а опирается на бирмингемскую бедноту» (May’s Vision for Post-Brexit Britain Lies With Birmingham’s Poor). Тори заигрывают с рабочим классом, чтобы смягчить свой «бессердечный» имидж.

The Wall Street Journal: «Иран мирится с государствами Персидского залива по мере ухудшения отношений с США» (Iran Mends Fences With Gulf States as U.S. Tensions Grow). Иран и страны Персидского залива еще недавно в своем соперничестве за влияние на Ближнем Востоке находились на грани открытой конфронтации. Теперь отношения между Ираном и США портятся, и ближневосточные страны пытаются восстанавливать отношения между собой.

«Tesla получает поддержку от китайского интернет-гиганта Tencent» (Tesla Gets Backing of Chinese Internet Giant Tencent). Tencent купил 5% акций в Tesla. Таким образом, крупнейшая китайская компания оказалась в числе крупнейших владельцев производителя электромобилей.