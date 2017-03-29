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29 марта 2017, 17:44
религия ФСБ
Илья Карпюк

#100 СЛОВ. Саентологи заинтересовали ФСБ

Обыск в офисе саентологов. / Оперативная съемка
Обыск в офисе саентологов. / Оперативная съемка
оперативная съемка

Федеральная служба безопасности при поддержке спецназа проводит обыск в центр саентологов в подмосковном Лосино-Петровском. В последнее время не только саентологи постоянно привлекают к себе внимание правоохранительных органов. Это и Свидетели Иеговы, и вполне «традиционные» протестанты, которые, правда, не слишком привычны в России — пятидесятники, адвентисты седьмого дня и т. д.

Когда государство усиливает давление на религиозные общины, всегда сложно провести четкую границу между свободой совести и борьбой с сектами. Собственно государство тут не одиноко: в обществе тоже нет однозначного ответа на то, почему арестовывать «бога Кузю» можно, старообрядцев следует поддерживать за счет президентских грантов, а РПЦ официально передавать государственную пока недвижимость.

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