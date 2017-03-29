Процесс укрупнения регионов может возобновиться, утверждают опрошенные ТАСС эксперты. По их оценке, эта тема снова становится актуальной; и на сей раз процесс может начаться с Москвы и области.

Другими наиболее вероятными «кандидатами» на слияние специалисты назвали Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также три региона: Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Между тем, по мнению ряда политологов, ситуация с Подмосковьем является наиболее острой.

По оценке заведующего кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова, положительным эффектом слияния может стать сокращение дифференциации в развитии регионов и повышение скорости доведения решений федерации и реакции центра на импульс, идущий снизу. Именно эти проблемы как существенные для Московской области обсуждались в СМИ в последнее время в связи с реформой системы местного самоуправления, которую губернатор Андрей Воробьев проводит в Подмосковье уже несколько лет.

По мнению экспертов, реформа ведет к деградации села и возникновению ситуации, когда вопросы на местах не решаются, и население остается с проблемами один на один. Некоторые специалисты утверждают, что положение дел таково уже сейчас, что уже привело к оттоку бизнеса из Московской области, а в перспективе оно только ухудшится.

Как писала газета «Коммерсантъ», ряд депутатов местных советов и главы некоторых муниципалитетов Подмосковья даже выразили недоверие губернатору Андрею Воробьеву, попросив президента «принять кадровое решение». При этом они ссылались на «просчеты в социально-экономической политике» со стороны губернатора и «обострение политической ситуации», которое, по их оценке, возникло в связи с преобразованием районов в городские округа.

О проблемах Московской области, возникших или усугубивших в связи с проводящейся губернатором политикой, то есть с отсутствие системного, комплексного подхода к решению проблем региона на фоне реформы МСУ говорил в беседе с «Полит.ру» Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики. Разбирая ситуацию с Красногорском, где областные власти приняли решение ограничить высотное строительство, он отметил, что муниципальные образования в Подмосковье не имеют полноценного плана развития, что приводит к ухудшению положения жителей и грозит транспортной сети региона коллапсом.

Панорама Красногорска krasnogorsk.ru

Эксперт подчеркнул, что вопросы развития области надо решать комплексно, чего пока не делает губернатор Воробьев, а многие вопросы могут быть решены только в увязке с московскими властями.

«Развитие транспортной инфрастуктуры в Московской области, например, невозможно без ее развития в Москве. Условно говоря, чтобы выехать из Красногорска, надо расширить Волоколамское шоссе, а куда оно воткнется? И здесь, видимо, играет роль давнее противоречие между Москвой и областью.

Автомобильная пробка Татьяна Коробейник / РИАМО

Особенно сильным оно было при Лужкове и Громове, которые бойкотировали решения друг друга. Когда одновременно пришли Воробьев и Собянин, предполагалось, что контакты наладятся. Но, как показала практика, граница между Москвой и областью по-прежнему создает барьеры. Поначалу была даже создана соответствующая межведомственная комиссия, но в итоге все ушло в никуда. И сейчас, насколько я понимаю, вообще стоит вопрос о статусе Подмосковья: вливать его в Москву целиком? Делать ли это по частям, по примеру Новой Москвы? Пока еще неясно, прожует ли московское правительство еще целый регион, но в целом вопрос о статусе Подмосковья остается актуальным.

Красногорск – это, конечно, яркий пример проблемы. Что с ним можно сделать? Снизить этажность строительства – да, хороший шаг, но как быть с тем, что уже построено? Значит, нужно разрабатывать какой-то проект, который впишет инфраструктуру в уже имеющийся ландшафт. И, прежде всего, впишет все в транспортную сеть, потому что школы и прочие учреждения можно хоть в поле построить – но как до них доехать? Так что эта задача для решения вместе с Москвой, тем более что в ней сейчас реализуется проект строительства Малого кольца железной дороги, и реализует его вице-президент РЖД Петр Кацыв, который раньше был министром транспорта Московской области.

Этот пост Кацыв занимал при губернаторе Громове; и был он именно тем человеком, который разрабатывал концепцию увязки Подмосковья и Москвы в части железнодорожного сообщения. Так что, надо, наверно, посмотреть, что сейчас Кацыв делает в Москве и как это может быть увязано с Подмосковьем.

Кстати, подмосковная концепция Кацыва говорила о том, что подмосковное сообщение должно быть связано только с РЖД, а не с метро – то есть это должны быть электрички-экспрессы, которые будут заходить не на окраины, куда-то в Митино, а почти в центр. Условно говоря: вот ты сел на экспресс в Красногорске – и через 15-20 минут выходишь на площади трех вокзалов. Вот это действительно на 30-40% решит транспортную проблему, а вторым этапом ее решения станет вхождение в столицу автомобильного транспорта. И они тоже должны входить не в основные шоссе.

На мой взгляд, этот план был достаточно адекватный, а вот почему он реализуется так частично и куце, я не знаю. На мой взгляд, губернатор Андрей Воробьев вообще сильно проигрывает именно в создании единой концепции. Почему-то его чиновники не могут возродить и эту громовскую историю, а вместо того пытаются, что называется, изобрести велосипед. По-моему, это уже чистый пиар-выхлоп. Ну, вот Воробьев говорит: «Мы построим легкое метро». И что? Метро так и не строят, только обещают, и, более того, вообще непонятно, если оно все же будет, что с ним делать? Куда на нем получится доехать?», – объяснил Илья Гращенков.

Строительство нового жилья в Мытищах. 2012 novostroykin.ru

Как будет развиваться ситуация с Московской областью, возможно, прояснит Стратегия пространственного развития России до 2030 года, о создании проекта которой писала газета «Известия». Как утверждает издание, разработанный Минэкономразвития документ в качестве одной из мер развития регионов предполагает именно создание новых единиц экономико-территориального развития страны – макрорегионов.

Напомним, первым результатом объединения регионов в современной России после принятия в 1993 году Конституции РФ стал Пермский край (возник в результате слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в 2005 году). В 2007 году создан был Камчатский край, образованный путем слияния Камчатской области и Корякского автономного округа. В результате к 2008 году число субъектов РФ сократилось с 89 до 83: самостоятельное существование прекратили 6 из 10 автономных округов, а три области – Пермская, Камчатская, Читинская – сменили название на края.