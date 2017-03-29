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29 марта 2017, 09:55
Центробанк экономика Эльвира Набиуллина
Илья Карпюк

Оптимистический экономический цикл

Ананас в поле
Ананас в поле

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что в России начался новый экономический цикл, а национальная банковская система «в целом» восстановилась после шоков 2014–2015 годов. Об этом сообщает РБК.

«Сейчас можно говорить о начале нового экономического цикла: спад в экономике закончился, ряд отраслей растет опережающими темпами, реальные заработные платы начали расти, есть признаки оживления спроса», — заявила Набиуллина в своем выступлении на съезде Ассоциации российских банков (АРБ).

По словам главы ЦБ, данные о прибыли, рентабельности, а также запасе капитала российских банков свидетельствуют о том, что к настоящему моменту банковская система в целом восстановилась после шоков 2014–2015 годов. «У банков есть все возможности развивать бизнес, наращивать кредитование», — подчеркнула она.

«Показатель достаточности совокупного капитала находится на комфортном уровне — чуть более 13% при минимальном значении 8%. Нынешний запас капитала нами оценивается в 1,8 трлн рублей, и он достаточен для наращивания кредитования», — добавила Набиуллина.

 
Эльвира Набиуллина /duma.gov.ru

Также Набиуллина заявила, что ЦБ намерен в течение двух-трех лет довести до конца процесс очистки банковского сектора от недобросовестных игроков.

«Я бы хотела подчеркнуть, что абсолютно точно намерены довести процесс очистки (банковского сектора) до конца в ближайшие годы. Для себя мы оцениваем этот срок в два-три года», — передает ее слова «Прайм».

Набиуллина отметила, что надеется, что к этому моменту фатальная утрата банками устойчивости и следующего за ней отзыва лицензий станет экстраординарным событием.

Ранее, в пятницу, Центробанк заявили об улучшении прогноза по росту ВВП
в 2017 году с 0,5-1% до 1-1,5% (в 2018–2019 годах рост, по мнению экспертов ЦБ, составит 1-2% вместо 1,5-2%). корректировка прогноза сделана «с учетом текущей динамики восстановительных процессов и повышения устойчивости экономики к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры». В тоже время «для развития и закрепления позитивных тенденций необходимы структурные преобразования и время», — отмечено в заявлении совета директоров ЦБ, который в пятницу снизил ключевую ставку с 10% до 9,75%.

между тем как раз со структурными реформами может возникнуть проблемы. Сейчас свою концепцию реформ готовят несколько центров и считается, что самая сильная команда собралась в ЦСР. Однако, например, эксперты центра социального прогнозирования «Платформа» в своем докладе «Экономическия дискуссия в России 2017 года» пишут, что руководство страны вряд ли будет точно следовать хотя бы какой-нибудь стратегии экономического развития России, будет на разрабатываться ЦСР Алексея Кудрина или, например, Столыпинским клубом, который объединяет в себе противников курса, который сейчас проводит ЦБ и экономический блок правительства.

 
Алексей Кудрин

В экспертном сообществе сходятся во мнении, что в публичном пространстве будет продекларировано, что в основу стратегии развития страны легли обе концепции. «Есть ожидания того, что в итоге будет объявлено, что так или иначе все позиции учтены, ни одна из них в чистом виде не принята, в общем внутри самого сообщества она тоже встречает определенное понимание», — сказал, как передает RNS, генеральный директор Центра социального прогнозирования «Платформа» Дмитрий Лисицин в ходе круглого стола, посвященного презентации исследования.

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