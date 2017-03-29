Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 марта 2017, среда, 19:22
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Обнародованы сведения об участниках "налоговых каникул"
За развращение троих мальчиков житель Татищевского района сядет на 10 лет
Гражданам предлагается разработать идею арт объекта на Волжской
Выйти замуж за орангутанга
В театре вспомнят Александра Галко
Состоятся соревнования по автомногоборью
Планетарий приглашает на праздник
Приволжская книжная палата подарила библиотеке 100 экземпляров детской литературы
Времена. В Саратове учились производить продукцию без дефектов, в космос отправилась собака Звездочка
В Саратове облачно, дождь
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
29 марта 2017, 15:16
здравоохранение в России интернет медицина Россия технологии
Иван Бегтин, Любовь Храпылина

Онлайн-медицина. Кому выгодно?

Онлайн-обследование
Онлайн-обследование
Angela Moore / Ars Electronica

Онлайн-медицина в России станет реальностью в течение пяти лет, считает советник президента по развитию интернета Герман Клименко. Предполагается, что к 2035 году в стране может быть введен круглосуточный сбор данных о состоянии здоровья большинства граждан с помощью носимых на теле приборов.

Как сообщает информационное агентство RNS, разработка устройств, которые смогут постоянно контролировать состояние здоровья человека – например, измерять биохимические показатели крови, частоту сердечных сокращений, давление – может начаться уже во втором квартале 2017 года. Предполагается, что в результате их распространения и удешевления через 18 лет подавляющее большинство россиян будут подключены к круглосуточной системе мониторинга здоровья.

О подобных перспективах идет речь в проекте дорожной карты развития рынка HealthNet, который является одним из направлений программы «Национальная технологическая инициатива». Эта программа создана Агентством стратегических инициатив (АСИ) по поручению президента Владимира Путина. Информагентство утверждает, что располагает текстом проекта.

По мнению Ивана Бегтина, специалиста в области работы с данными, директора АНО «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив, озвученные планы вполне реалистичны, и сроки введения онлайн-медицины в России, названные Германом Клименко, могут быть соблюдены. Такое мнение Бегтин высказал в беседе с «Полит.ру», комментируя тему возникновения и развития онлайн-медицины в стране и мире.

«Да, медицина развивается в онлайн-направлении, это вполне очевидная тенденция. И понятно, что в ближайшие годы этого будет все больше и больше. Можно, кстати, рассмотреть, как этот процесс происходит, на примере того, как происходило развитие генетических данных в США.

Вначале люди делали генетические тесты добровольно, потом страховые компании стали рекомендовать им сдавать эти тесты и узнавать, какими наследственными болезнями люди могут болеть. В принципе, подобные тесты так или иначе делали и раньше, но расшифровка генома дает расширенную информацию, и, как предполагалось, на основе этого результата можно будет как-то корректировать свой образ жизни. Но к чему это привело? К тому, что для людей, у которых была выявлена довольно высокая вероятность тяжелых заболеваний наподобие деменции или болезни Паркинсона, особенно для людей пожилого возраста, значительно подорожали страховки медицинских компаний.

Если компания страхует вас на long care, долгосрочное медицинское обслуживание, и выясняет, что у вас высокая вероятность развития той или иной болезни, она поднимет стоимость вашей медицинской страховки. В стране, где нет качественной медицинской государственной страховки это довольно существенно. Так возникло такое явление, как генетическая дискриминация.

А теперь мы можем оценить и наше вероятное будущее: предположить, что тотальное внедрение устройств, мониторящих здоровье человека, произошло. И о вас, о состоянии вашего тела постоянно передается информация. Но это же дает возможность отслеживать, когда вы пьете алкоголь, когда курите, когда употребляете и что-то похуже или просто едите что-то такое, чего вам нельзя. Чем это закончится? Тем же самым – страховые компании смогут поднимать для вас стоимость медицинской страховки. Либо же – государство сможет понуждать вас к определенному образу жизни. Если, например, вам запрещено курить, и приборы засекают, что вы курите, то вам просто будут выставлять счет за то, что вы действуете против рекомендаций врача.

Так что эта система, с одной стороны, дает некоторую возможность гражданам отслеживать о себе информацию, узнавать о состоянии собственного здоровья. Но это если мы говорим про результаты на уровне конкретного гражданина. А если говорить о результатах на уровне государства, то возникает важнейший вопрос: на каких ценностях будет стоять наше государство к 2035 году? Будут ли это ценности понуждения к определенному образу жизни для снижения социальных издержек или же, например, ценности повышения уровня счастья для каждого гражданина?

Сейчас наше государство опирается на ценности первого рода, оно нацелено на снижение издержек системы здравоохранения. Оно не нацелено на продление длительности жизни, в особенности увеличение срока дожития, не нацелено на создание условий для комфортной жизни даже при наличии некоторых болезней. Наше государство действуют по модели снижения собственных расходов в области предоставления медицинских услуг, воспринимая эти расходы как некоторую избыточную нагрузку. Поэтому если помощник президента России Герман Клименко описывает 2035 год и внедрение тотальной онлайн-медицины в контексте сохранения текущих социальных отношений, то надо сказать, что ни к чему хорошему это не приведет.

Что касается технического прогресса как такового, я его всячески приветствую. И нет смысла говорить, хорошо его наступление или плохо – он все равно будет. Все то, о чем говорил Клименко, произойдет вне зависимости от того, станет он этим заниматься или нет. К этому все и идет, это абсолютно нормально. Крупные инвестхолдинги и так этим занимаются, вопрос только в том, будет это чуть раньше или чуть позже. Но гораздо более важный вопрос – как именно это будет внедрено. Пойдет ли это на пользу гражданам или на пользу власть имущим? На пользу крупных медицинских холдингов? Как это изменит нашу с вами жизнь – в лучшую или худшую сторону? Пока технологии не дают на это универсального ответа.

 
Робота-хирурга можно подключить к Интернету
Ars Electronica/ Frank Kolkman (NL)

Иногда они дают заметное изменение жизни – например, изобретение холодильника или мобильного телефона. То есть, существуют технологии, меняющие качество жизни. Даст ли развитие медицинских устройств такое качественное изменение, я сомневаюсь. Не могу сказать, что абсолютно уверен в этом, но вижу определенные риски, которые в результате возникнут. А что касается утверждений, что онлайн-медицина может стать реальностью в России в течение пяти ближайших лет… Думаю, это вполне реалистично. Но, опять-таки, вопрос в том, как это будет внедрено – учитывая деградацию нашей классической медицины. Сейчас онлайн-медицина, по сути, фрагментами уже существует – только без ответственности врача за диагностику. И, в общем, так или иначе она возникнет в больших масштабах», – сказал Иван Бегтин.

Развитие медицины идет именно в этом направлении, однако уверенности в том, что это отвечает нуждам человека, нет, считает Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Обсуждая с «Полит.ру» тему развития и перспективы использования онлайн-медицины для россиян, она подчеркнула, что считает принципиально важным для медицины живое общение врача с пациентом.

«Россиян очень активно уже некоторое время готовили к, можно сказать, самообслуживанию в медицине – самодиагностике и так далее. И техническая поддержка в виде мониторинга здоровья – вещь неплохая, если говорить об «общем срезе». Но если серьезно относиться к медицине, уважать ее, то, конечно, проблемы здоровья должны решать непосредственно врач и человек, который обратился к нему за медицинской помощью или с другими вопросами, связанными со здравоохранением. Только в случае такого прямого контакта и при условии, что врач квалифицированный, можно говорить, что оказывается настоящая медицинская помощь. Потому что лечат не болезнь, что ни говори о нарушениях здоровья, а лечат того индивида со всеми его особенностями, который нуждается в лечении.

Что даст всеобщий мониторинг, что такое «общий срез»? Можно вспомнить такое глуповатое выражение – «средняя температура по больнице». Вот и в этом случае получится глуповато: будет собрана общая информация, которая дает представление о ряде параметров, наверное, полезных с точки зрения управленческой, сетевой, общеэксплуатационной, но не с точки зрения конкретного гражданина.

Вообще можно только поражаться тому, на каком сверхвысоком уровне – президента, министра и тому подобных – нужно увещевать представителей системы здравоохранения, чтобы они работали, не хамили больному или чтобы больной мог получить помощь. Но индивидуальный уровень контакта вообще исчезает: идет своего рола глобализация. Глобализация в умах, в действиях и в очень интересной для всех управленцев сфере – в деньгах, которыми они управляют. И я очень скептично отношусь к решению о введении всеобщего онлайн-мониторинга здоровья с точки зрения полезности конкретному гражданину.

Наверно, в связи с этим будут придумывать и развивать какие-то проекты, строить какие-то центры – в общем, заниматься тем, в чем хорошо «закапывать» деньги. А вот конкретный человек с его проблемами, с его потребностью пообщаться с врачом вообще исчезнет из этого поля. Считаю, что надо возвращать врача, фельдшера, возвращать медицину в то русло, в котором живого специалиста нельзя заменить машиной. Машина – это всего лишь поддержка для него, и новый инструмент, который благодаря мониторингу получится, нужен будет только для принятия управленческих решений общего порядка.

Еще раз подчеркну: у нас уже практически исчез самый главный, опорный уровень взаимодействия медицинского работника и пациента. Этот уровень предполагает осмотр, сбор анамнеза, беседу, разъяснения врача пациенту, то самое, после чего пациент начинает доверять – а без этого он едва ли вылечится. Без этого он опять займется самолечением. Да, аптекам это даже выгодно – вот так и покупаются тонны лекарств, вне зависимости от того, нужны они или нет. Но самому человеку это отнюдь не полезно.

Словом, я огорчена этими проектами и тем, что профессиональное сообщество пока молчит на эту тему. Такое впечатление, что ментальность уже изменилась, многие представители сообщества отвыкли уделять внимание конкретному человеку с его проблемами и решать эти проблемы», – объяснила Любовь Храпылина.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Высший суд Лондона
Высокий суд Лондона обязал Украину вернуть России 3 млрд долларов
Galaxy S8
Samsung представила Galaxy S8
Никита Белых в суде
СК завершил расследование дела против Белых
Михаил Черников
У МВД появилась кандидатура на должность главы ГИБДД
Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото пресс-службы Президента России
Путин и Медведев проверили уборку Арктики
19:20 Умер журналист Юрий Выборнов
19:07 Сотрудники Исаакиевского собора обратились за защитой к Путину
18:41 Samsung представила Galaxy S8
18:32 Высокий суд Лондона обязал Украину вернуть России 3 млрд долларов
18:30 Путин и Медведев проверили уборку Арктики

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Алексей Куропаткин
Алексей Николаевич Куропаткин
29 марта 1848 года родился Алексей Куропаткин, главнокомандующий русской армией в войне с Японией.
18:21 В МИД России прокомментировали слова испанского посла о поражении Путина
17:58 ВТБ назвал претендента на покупку своей «дочки» на Украине
17:46 РПЦ попросила выделить ей монастырь из музея в Бородино
17:34 Глава ВТБ24 рассказал о преимуществе усов
17:22 У МВД появилась кандидатура на должность главы ГИБДД
17:22 У Капитолия произошла стрельба
17:13 ФСО получила право изымать земли
17:09 Фигурантам дела «Шалтая-Болтая» продлили арест
17:03 СК завершил расследование дела против Белых
16:58 Путин приехал на Землю Франца-Иосифа
16:46 МИД Германии рекомендовал согражданам не ездить в Крым
16:24 Организаторы «Евровидения» пригрозили убрать украинского участника с конкурса
16:04 Путин уволил уполномоченного России при ЕСПЧ
15:50 Создатель комиксов потребовал от Стивена Кинга полмиллиарда долларов
15:23 Путин уволил главу ГИБДД
15:10 АСВ выручило за английское поместье Пугачева 1,6 млн фунтов
14:51 Москалькова призвала проверить законность задержаний 26 марта
14:36 Заменители сахара победят огненных муравьев
14:32 Стартовала процедура Brexit
14:28 ФСБ пришла с обысками в подмосковный офис саентологов
14:24 Дилан согласился принять Нобелевскую премию
14:02 Участника «болотного дела» Панфилова отправили на принудительное лечение
13:51 Половину продуктов в России объявили некачественными
13:37 В Госдуму внесут пакет законопроектов о наказании за незаконное обогащение
13:31 Ультрафиолет поможет уберечь Марс от земных бактерий
13:30 Вычислительная платформа ИММЕРС легла в основу создаваемых в Таганроге самолетов-амфибий
13:21 МВД не нашло оснований для преследования «отмывавших» деньги из РФ британских банков
13:19 Адвокат рассказал о покупке Вороненковым украинского паспорта
13:14 Матвиенко призвала не игнорировать митинги 26 марта
12:49 Суд в Лондоне ускоренно рассмотрит иск России к Украине на 3 млрд долларов
12:43 Японский конкурент «Росатома» обанкротился
12:34 LinkedIn зарегистрировалась для оплаты российского «налога на Google»
12:29 СМИ сообщили о переходе Марианны Максимовской в Сбербанк
12:20 Фонды из фильма об «империи Медведева» отказались публиковать отчеты
12:18 В деле об убийстве Вороненкова может появиться третий фигурант
11:54 Совет Федерации освободил от налогов попавших под санкции россиян
11:45 Метеорологи признали двенадцать новых разновидностей облаков
11:42 Прокуратура извинилась перед оправданной за репост Чудновец
11:39 Росгвардия заявила о готовности к атаке в Чечне
11:34 Мизулину испугали уроки о вреде коррупции в школах
11:23 Кириенко возглавит комитет по выдаче президентских грантов
11:15 «Голос» предложил раскрыть информацию о 30 тысячах помощников депутатов
11:00 Генконсульство Польши в Луцке обстреляли из гранатомета
10:54 В российскую армию наймут 5,3 тысячи человек вспомогательного персонала
10:39 «Нафтогаз» обратился с иском против ЕК из-за решения по «Газпрому» и OPAL
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.