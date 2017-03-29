Онлайн-медицина в России станет реальностью в течение пяти лет, считает советник президента по развитию интернета Герман Клименко. Предполагается, что к 2035 году в стране может быть введен круглосуточный сбор данных о состоянии здоровья большинства граждан с помощью носимых на теле приборов.

Как сообщает информационное агентство RNS, разработка устройств, которые смогут постоянно контролировать состояние здоровья человека – например, измерять биохимические показатели крови, частоту сердечных сокращений, давление – может начаться уже во втором квартале 2017 года. Предполагается, что в результате их распространения и удешевления через 18 лет подавляющее большинство россиян будут подключены к круглосуточной системе мониторинга здоровья.

О подобных перспективах идет речь в проекте дорожной карты развития рынка HealthNet, который является одним из направлений программы «Национальная технологическая инициатива». Эта программа создана Агентством стратегических инициатив (АСИ) по поручению президента Владимира Путина. Информагентство утверждает, что располагает текстом проекта.

По мнению Ивана Бегтина, специалиста в области работы с данными, директора АНО «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив, озвученные планы вполне реалистичны, и сроки введения онлайн-медицины в России, названные Германом Клименко, могут быть соблюдены. Такое мнение Бегтин высказал в беседе с «Полит.ру», комментируя тему возникновения и развития онлайн-медицины в стране и мире.

«Да, медицина развивается в онлайн-направлении, это вполне очевидная тенденция. И понятно, что в ближайшие годы этого будет все больше и больше. Можно, кстати, рассмотреть, как этот процесс происходит, на примере того, как происходило развитие генетических данных в США.

Вначале люди делали генетические тесты добровольно, потом страховые компании стали рекомендовать им сдавать эти тесты и узнавать, какими наследственными болезнями люди могут болеть. В принципе, подобные тесты так или иначе делали и раньше, но расшифровка генома дает расширенную информацию, и, как предполагалось, на основе этого результата можно будет как-то корректировать свой образ жизни. Но к чему это привело? К тому, что для людей, у которых была выявлена довольно высокая вероятность тяжелых заболеваний наподобие деменции или болезни Паркинсона, особенно для людей пожилого возраста, значительно подорожали страховки медицинских компаний.

Если компания страхует вас на long care, долгосрочное медицинское обслуживание, и выясняет, что у вас высокая вероятность развития той или иной болезни, она поднимет стоимость вашей медицинской страховки. В стране, где нет качественной медицинской государственной страховки это довольно существенно. Так возникло такое явление, как генетическая дискриминация.

А теперь мы можем оценить и наше вероятное будущее: предположить, что тотальное внедрение устройств, мониторящих здоровье человека, произошло. И о вас, о состоянии вашего тела постоянно передается информация. Но это же дает возможность отслеживать, когда вы пьете алкоголь, когда курите, когда употребляете и что-то похуже или просто едите что-то такое, чего вам нельзя. Чем это закончится? Тем же самым – страховые компании смогут поднимать для вас стоимость медицинской страховки. Либо же – государство сможет понуждать вас к определенному образу жизни. Если, например, вам запрещено курить, и приборы засекают, что вы курите, то вам просто будут выставлять счет за то, что вы действуете против рекомендаций врача.

Так что эта система, с одной стороны, дает некоторую возможность гражданам отслеживать о себе информацию, узнавать о состоянии собственного здоровья. Но это если мы говорим про результаты на уровне конкретного гражданина. А если говорить о результатах на уровне государства, то возникает важнейший вопрос: на каких ценностях будет стоять наше государство к 2035 году? Будут ли это ценности понуждения к определенному образу жизни для снижения социальных издержек или же, например, ценности повышения уровня счастья для каждого гражданина?

Сейчас наше государство опирается на ценности первого рода, оно нацелено на снижение издержек системы здравоохранения. Оно не нацелено на продление длительности жизни, в особенности увеличение срока дожития, не нацелено на создание условий для комфортной жизни даже при наличии некоторых болезней. Наше государство действуют по модели снижения собственных расходов в области предоставления медицинских услуг, воспринимая эти расходы как некоторую избыточную нагрузку. Поэтому если помощник президента России Герман Клименко описывает 2035 год и внедрение тотальной онлайн-медицины в контексте сохранения текущих социальных отношений, то надо сказать, что ни к чему хорошему это не приведет.

Что касается технического прогресса как такового, я его всячески приветствую. И нет смысла говорить, хорошо его наступление или плохо – он все равно будет. Все то, о чем говорил Клименко, произойдет вне зависимости от того, станет он этим заниматься или нет. К этому все и идет, это абсолютно нормально. Крупные инвестхолдинги и так этим занимаются, вопрос только в том, будет это чуть раньше или чуть позже. Но гораздо более важный вопрос – как именно это будет внедрено. Пойдет ли это на пользу гражданам или на пользу власть имущим? На пользу крупных медицинских холдингов? Как это изменит нашу с вами жизнь – в лучшую или худшую сторону? Пока технологии не дают на это универсального ответа.

Робота-хирурга можно подключить к Интернету Ars Electronica/ Frank Kolkman (NL)

Иногда они дают заметное изменение жизни – например, изобретение холодильника или мобильного телефона. То есть, существуют технологии, меняющие качество жизни. Даст ли развитие медицинских устройств такое качественное изменение, я сомневаюсь. Не могу сказать, что абсолютно уверен в этом, но вижу определенные риски, которые в результате возникнут. А что касается утверждений, что онлайн-медицина может стать реальностью в России в течение пяти ближайших лет… Думаю, это вполне реалистично. Но, опять-таки, вопрос в том, как это будет внедрено – учитывая деградацию нашей классической медицины. Сейчас онлайн-медицина, по сути, фрагментами уже существует – только без ответственности врача за диагностику. И, в общем, так или иначе она возникнет в больших масштабах», – сказал Иван Бегтин.

Развитие медицины идет именно в этом направлении, однако уверенности в том, что это отвечает нуждам человека, нет, считает Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Обсуждая с «Полит.ру» тему развития и перспективы использования онлайн-медицины для россиян, она подчеркнула, что считает принципиально важным для медицины живое общение врача с пациентом.

«Россиян очень активно уже некоторое время готовили к, можно сказать, самообслуживанию в медицине – самодиагностике и так далее. И техническая поддержка в виде мониторинга здоровья – вещь неплохая, если говорить об «общем срезе». Но если серьезно относиться к медицине, уважать ее, то, конечно, проблемы здоровья должны решать непосредственно врач и человек, который обратился к нему за медицинской помощью или с другими вопросами, связанными со здравоохранением. Только в случае такого прямого контакта и при условии, что врач квалифицированный, можно говорить, что оказывается настоящая медицинская помощь. Потому что лечат не болезнь, что ни говори о нарушениях здоровья, а лечат того индивида со всеми его особенностями, который нуждается в лечении.

Что даст всеобщий мониторинг, что такое «общий срез»? Можно вспомнить такое глуповатое выражение – «средняя температура по больнице». Вот и в этом случае получится глуповато: будет собрана общая информация, которая дает представление о ряде параметров, наверное, полезных с точки зрения управленческой, сетевой, общеэксплуатационной, но не с точки зрения конкретного гражданина.

Вообще можно только поражаться тому, на каком сверхвысоком уровне – президента, министра и тому подобных – нужно увещевать представителей системы здравоохранения, чтобы они работали, не хамили больному или чтобы больной мог получить помощь. Но индивидуальный уровень контакта вообще исчезает: идет своего рола глобализация. Глобализация в умах, в действиях и в очень интересной для всех управленцев сфере – в деньгах, которыми они управляют. И я очень скептично отношусь к решению о введении всеобщего онлайн-мониторинга здоровья с точки зрения полезности конкретному гражданину.

Наверно, в связи с этим будут придумывать и развивать какие-то проекты, строить какие-то центры – в общем, заниматься тем, в чем хорошо «закапывать» деньги. А вот конкретный человек с его проблемами, с его потребностью пообщаться с врачом вообще исчезнет из этого поля. Считаю, что надо возвращать врача, фельдшера, возвращать медицину в то русло, в котором живого специалиста нельзя заменить машиной. Машина – это всего лишь поддержка для него, и новый инструмент, который благодаря мониторингу получится, нужен будет только для принятия управленческих решений общего порядка.

Еще раз подчеркну: у нас уже практически исчез самый главный, опорный уровень взаимодействия медицинского работника и пациента. Этот уровень предполагает осмотр, сбор анамнеза, беседу, разъяснения врача пациенту, то самое, после чего пациент начинает доверять – а без этого он едва ли вылечится. Без этого он опять займется самолечением. Да, аптекам это даже выгодно – вот так и покупаются тонны лекарств, вне зависимости от того, нужны они или нет. Но самому человеку это отнюдь не полезно.

Словом, я огорчена этими проектами и тем, что профессиональное сообщество пока молчит на эту тему. Такое впечатление, что ментальность уже изменилась, многие представители сообщества отвыкли уделять внимание конкретному человеку с его проблемами и решать эти проблемы», – объяснила Любовь Храпылина.