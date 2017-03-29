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29 марта 2017, 19:53
Астраханская область регионы Сургут Тува Тульская область Тюменская область
Евгения Холина

#Россия 29.03. Главное

Тотальный диктант
Тотальный диктант

Новость дня

По всей России открыта регистрация на Тотальный диктант – 2017. В этом году он пройдет на 2852 площадках. В большинстве своем это традиционные вузы, школы и библиотеки, но организаторы подготовили и несколько необычных площадок.

Например, тотальный диктант можно будет написать на шести крупных вокзалах страны: Курскиом и Казанском в Москве, а также в залах ожидания повышенной комфортности вокзалов Калининград-Южный, Сочи, Екатеринбург и Новосибирск-Главный. В Крыму диктант можно будет писать в троллейбусе, следующем по маршруту «Симферополь - Алушта».

Впервые за все время проведения диктанта он пройдет на гидроэлектростанциях - Красноярской и Иркутской, в Пермском крае писать под диктовку участники смогут в знаменитой Кунгурской ледяной пещере, а в Омске – в туристической палатке в парке Победы.

Тотальный диктант придумали в Новосибирске. Самый первый состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В этом году он пройдет 8 апреля более чем в 800 городах 68 стран. Автором «Тотального диктанта 2017» станет писатель Леонид Юзефович.

Антиновость дня

В Астрахани вандалы разгромили одно из муниципальных кладбищ. На погосте в Трусовском районе они разрушили 30 надгробий - сорвали с мест могильные плиты, а некоторые памятники полностью разбили.

Сейчас ведется прокурорская проверка и поиск хулиганов. Власти города уже попросили жителей, родственники которых похоронены на этом кладбище, проверить сохранность надгробий.

Непонятная новость дня

Суд в Тюменской области запретил статью на Хабрахабре об уязвимости карты «Тройка», используемой для оплаты в московском общественном транспорте.

В мае прошлого года разработчик Игорь Шевцов нашел способ подделки баланса системы электронного кошелька «Тройка», чтобы пополнение счёта осуществлялось без реальной оплаты. Разработчик заявил, что взлом производился «исключительно в ознакомительных целях». В результате представители метрополитена связались с автором исследования и устранили уязвимость.

 
Транспортная карта "Тройка"

Почти год спустя Ишимская межрайонная прокуратура «путем мониторинга размещенной для свободного доступа неограниченного круга лиц на страницах сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации» выявила на ресурсе Хабрахабр статью об этом, которую расценила как информацию о возможности подделки билетов на проезд.

Ишимский городской суд Тюменской области, рассмотрев представление местной прокуратуры, постановил, что поскольку «билет – это официальный документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия», то за его поделку предусмотрена уголовная ответственность.  А значит предоставление доступа к информации, содержащей предложение о возможности подделки билетов на проезд, является распространением запрещенной информации.

В итоге по решению суда доступ к публикация Игоря Шевцова на Хабрахабре был закрыт, а  его профиль деактивирован.

Ассорти

Сургут в следующем, 2018 году, станет столицей международной экологической акции «Час Земли» в России.

Благодаря активности своих жителей крупнейший город Ханты-Мансийского автономного округа-Югры улучшил результат прошлого года и возглавил топ населенных пунктов-участников флешмоба. На втором и третьем месте оказались Тамбов и Мурманск, а замкнул первую десятку Краснодар. Всего в этом году в акции «Час Земли», прошедшей 25 марта, приняли участие более 150 российских городов.

* * *

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отправил в отставку министра здравоохранения региона Ольгу Аванесян. В ходе личной встречи с чиновницей, губернатор сообщил, что в течение полугода по его инициативе проводилась масштабная проверка сферы здравоохранения, которая показала, что из-за недоработок управленческого звена в регионе сложилась непростая ситуация с оказанием первичной медицинской помощи и профилактикой заболеваний.

На те же проблемы указала и недавно посетившая Тульскую область министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

* * *

Четырехлетнюю девочку Саглану из Тувы, которая в одиночку прошла зимой восемь километров по тайге за помощью для больной бабушки, предложили выдвинуть кандидатом на премию Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горящее сердце».

Премию ежегодно вручают детям и подросткам за готовность бескорыстно прийти на помощь и за преодоление трудных жизненных ситуаций.

 
Сагалана из Тувы

Маленькую Саглану родители оставили у бабушки с дедушкой, проживающих в труднодоступном месте Салдам-Белдир Тере-Хольского района Тувы. Восьмого февраля бабушке стало плохо, и ребенок отправился за помощью в ближайший населенный пункт, пройдя восемь километров по тайге. Врачи после этого обнаружили у Сагланы общее переохлаждение организма. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

На премию «Горящее сердце» предложила выдвинуть маленькую героиню детский омбудсмен Анна Кузнецова. За проявленное мужество к ведомственной награде готовы ее представить и в МЧС России.

Следователи в свою очередь возбудили уголовное дело против матери Сагланы, оставившей дочь в труднодоступном районе на попечении стариков.

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