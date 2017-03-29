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29 марта 2017, 18:00

Топ новостей 29 марта

Антикоррупционный митинг в Москве
Антикоррупционный митинг в Москве
Мария Решетникова

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Совет Федерации отреагировал на акции протеста 26 марта, стартовала процедура выхода Великобритании из ЕС, а Росгвардия отреагировала на обвинения в неподготовленности к атаке боевиков в Чечне.

Матвиенко призвала не игнорировать митинги 26 марта

Валентина Матвиенко призвала власти общаться с гражданами, чтобы понять причину митингов. Она отметила, что «власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит». «Все представители власти — депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов», - отметила сенатор. Омбудсмен Москалькова, в свою очередь, призвала проверить законность задержаний на митингах.

Стартовала процедура Brexit

 
Тим Барроу и Дональд Туск

Европейский союз получил официальное уведомление от Великобритании о ее выходе из ЕС. Brexit официально запущен. Письмо Дональду Туску вручил посол Великобритании в ЕС сэр Тим Барроу. Лондон уведомил ЕС о введении в действие статьи 50 Договора о Евросоюзе. Процесс выхода из ЕС может занять два года.

Бойцы Росгвардии в Чечне могли проспать атаку боевиков

Во время нападения боевиков в чеченской станице Наурской бойцы подразделения Росгвардии могли быть безоружными, а караульные спали. Боевики просто вошли в открытую дверь и зарезали двух спавших дежурных, отобрав у них автоматы. Их целью мог быть именно захват оружия. В Росгвардии же заявили, что служебная проверка показала верность действий военных, которые сработали «мужественно и самоотверженно», что позволило «не допустить многочисленных жертв среди военнослужащих и членов их семей, проживающих на территории военного городка».

Новый глава департамента Минкультуры задержан по «делу реставраторов»

 
Михаил Новиков замдиректора Эрмитажа по строительству

ФСБ задержала главу департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры РФ Артема Новикова по так называемому «делу реставраторов». Это произошло 28 марта в здании Минкульта. В доме Новикова провели обыск и нашли синтетические наркотики. Минкульт опроверг факт задержания. Стало известно также о задержании замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова, его отца. Он был отправлен под домашний арест до 23 мая. Новиков-старший подозревается в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц.

Лауреаты премии «Ника» выступили в защиту политзеков и задержанных 26 марта

На церемонии вручения премии «Ника» ее лауреаты со сцены заявили о поддержке политзаключенных и задержанных на акциях протеста 26 марта. Режиссер Александр Сокуров заявил, что «нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов». «Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами. Надо услышать их», — отметил он. Режиссер Алексей Красовский призвал кинематографистов поддержать публично задержанных 26 марта, так как их «было больше в два раза, чем собравшихся в зале». Его поддержал художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров.

Фонды из фильма об «империи Медведева» отказались публиковать отчеты

Собственники резиденций, фигурирующих в расследовании ФБК о Дмитрии Медведеве, не предоставляют отчетность Минюсту. У них нет сайтов, один из них и вовсе не располагается по месту регистрации. Валерий Рашкин, между тем, получил ответ по Плесу, где может находиться дача Медведева. На сканах размещен договор между охотничьим хозяйством в Плесе, где находится одна из резиденций Медведева, и службой по охране объектов животного мира Ивановской области.

МВД не нашло оснований для преследования «отмывавших» деньги из РФ британских банков

МВД не нашло оснований для расследования возможного участия ряда британских банков в незаконных схемах отмывания денег из России на сумму 740 млн долларов. «Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России информацией о противоправной деятельности банков HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts не располагает», — отметили в МВД.

Мизулину испугали уроки о вреде коррупции в школах

 
Елена Мизулина

Елена Мизулина назвала «опасной тенденцией» факт замены уроков патриотизма в некоторых российских школах уроками по борьбе с коррупцией. «На этих уроках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах», — отметила она. Ей возразила Людмила Нарусова, которая отметила, что патриоты тоже могут поддерживать борьбу с коррупцией. Однако Валентины Матвиенко поручила профильному комитету Совфеда по образованию проверить информацию о таких занятиях.

Путин уволил главу ГИБДД

Глава ГИБДД Виктор Нилов освобожден от должности в соответствии с указом Владимира Путина. Новый глава Госавтоинспекции пока не назначен. Нилов занимал этот пост с июня 2011 года. Ранее СМИ писали о том, что он подал рапорт об отставке.

Дилан согласился принять Нобелевскую премию

Американский музыкант и поэт Боб Дилан дал согласие на вручение ему Нобелевской премии по литературе спустя почти полгода. Музыкант встретится с представителями Шведской академии в Стокгольме в ближайшие выходные в рамках своего гастрольного тура. Однако Дилан отказался читать нобелевскую лекцию, которая требуется для получения денежной премии. Академия получит ее запись.

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