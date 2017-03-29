Топ новостей 29 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Совет Федерации отреагировал на акции протеста 26 марта, стартовала процедура выхода Великобритании из ЕС, а Росгвардия отреагировала на обвинения в неподготовленности к атаке боевиков в Чечне.

Валентина Матвиенко призвала власти общаться с гражданами, чтобы понять причину митингов. Она отметила, что «власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит». «Все представители власти — депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов», - отметила сенатор. Омбудсмен Москалькова, в свою очередь, призвала проверить законность задержаний на митингах.

Как хорошо, что оцарапали на митинге pic.twitter.com/YLtHRVzOQw — RIP Новости (@riarip) 29 марта 2017 г.

Тим Барроу и Дональд Туск

Европейский союз получил официальное уведомление от Великобритании о ее выходе из ЕС. Brexit официально запущен. Письмо Дональду Туску вручил посол Великобритании в ЕС сэр Тим Барроу. Лондон уведомил ЕС о введении в действие статьи 50 Договора о Евросоюзе. Процесс выхода из ЕС может занять два года.

#новости Премьер-министр Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit, подписав уведомление ЕС pic.twitter.com/h2b2ssfwVj — CGTN на русском (@cgtnrussian) 29 марта 2017 г.

Во время нападения боевиков в чеченской станице Наурской бойцы подразделения Росгвардии могли быть безоружными, а караульные спали. Боевики просто вошли в открытую дверь и зарезали двух спавших дежурных, отобрав у них автоматы. Их целью мог быть именно захват оружия. В Росгвардии же заявили, что служебная проверка показала верность действий военных, которые сработали «мужественно и самоотверженно», что позволило «не допустить многочисленных жертв среди военнослужащих и членов их семей, проживающих на территории военного городка».

Михаил Новиков замдиректора Эрмитажа по строительству

ФСБ задержала главу департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры РФ Артема Новикова по так называемому «делу реставраторов». Это произошло 28 марта в здании Минкульта. В доме Новикова провели обыск и нашли синтетические наркотики. Минкульт опроверг факт задержания. Стало известно также о задержании замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова, его отца. Он был отправлен под домашний арест до 23 мая. Новиков-старший подозревается в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц.

Замдиректора Эрмитажа Новиков отправлен под домашний арест по ст. 159 (мошенничество).



Кольцо вокруг Пиотровского все сжимается и сжимается pic.twitter.com/N5rQvlWxV4 — ★Нефритовый🇷🇺 (@zapvv) 29 марта 2017 г.

На церемонии вручения премии «Ника» ее лауреаты со сцены заявили о поддержке политзаключенных и задержанных на акциях протеста 26 марта. Режиссер Александр Сокуров заявил, что «нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов». «Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами. Надо услышать их», — отметил он. Режиссер Алексей Красовский призвал кинематографистов поддержать публично задержанных 26 марта, так как их «было больше в два раза, чем собравшихся в зале». Его поддержал художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров.

Лауреат НИКИ Алексей Красовский, говоривший со сцены про акции 26 марта: pic.twitter.com/5ZfvMDLHNM — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 29 марта 2017 г.

Собственники резиденций, фигурирующих в расследовании ФБК о Дмитрии Медведеве, не предоставляют отчетность Минюсту. У них нет сайтов, один из них и вовсе не располагается по месту регистрации. Валерий Рашкин, между тем, получил ответ по Плесу, где может находиться дача Медведева. На сканах размещен договор между охотничьим хозяйством в Плесе, где находится одна из резиденций Медведева, и службой по охране объектов животного мира Ивановской области.

ОГО! У Яндекс.Новостей изменили алгоритм?! В сюжете сейчас вообще нет агентств (РИА, ТАСС, Интерфакс) и всего 27 источников, а он в топчике! pic.twitter.com/gt4n0UXuAj — Philipp Kireev (@mynameisphiIipp) 28 марта 2017 г.

СМИ рассказали о связанных с Медведевым фондах, о которых шла речь в расследовании ФБК "Он вам не Димон"https://t.co/QvZzxEedjR pic.twitter.com/2VImppHmmj — Лентач (@oldLentach) 29 марта 2017 г.

МВД не нашло оснований для расследования возможного участия ряда британских банков в незаконных схемах отмывания денег из России на сумму 740 млн долларов. «Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России информацией о противоправной деятельности банков HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts не располагает», — отметили в МВД.

Елена Мизулина

Елена Мизулина назвала «опасной тенденцией» факт замены уроков патриотизма в некоторых российских школах уроками по борьбе с коррупцией. «На этих уроках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах», — отметила она. Ей возразила Людмила Нарусова, которая отметила, что патриоты тоже могут поддерживать борьбу с коррупцией. Однако Валентины Матвиенко поручила профильному комитету Совфеда по образованию проверить информацию о таких занятиях.

Елена Мизулина сообщает: «Борьба с коррупцией и навязывание ее в разных школах – очень опасная тенденция!» pic.twitter.com/ABJJHmd7QE — Meduza (@meduzaproject) 29 марта 2017 г.

Мизулина предложила не рассказывать школьникам о коррупции в Россииhttps://t.co/tTgwRo2Z5p pic.twitter.com/hXWZv58e7r — Лентач (@oldLentach) 29 марта 2017 г.

Художник Сурков "Школьница, одурманенная пропагандой экстремиста Навального, крадет диск с информацией о зарубежных счетах патриотов России" pic.twitter.com/aXCUuQ7aKJ — деревня Дураково (@willi_rusland) 29 марта 2017 г.

Глава ГИБДД Виктор Нилов освобожден от должности в соответствии с указом Владимира Путина. Новый глава Госавтоинспекции пока не назначен. Нилов занимал этот пост с июня 2011 года. Ранее СМИ писали о том, что он подал рапорт об отставке.

Путин уволил главу ГИБДД и представителя России при ЕСПЧ... Лучше с правительства начинать... С экономического блока... — Николай Немчинов (@Kolyn261) 29 марта 2017 г.

Американский музыкант и поэт Боб Дилан дал согласие на вручение ему Нобелевской премии по литературе спустя почти полгода. Музыкант встретится с представителями Шведской академии в Стокгольме в ближайшие выходные в рамках своего гастрольного тура. Однако Дилан отказался читать нобелевскую лекцию, которая требуется для получения денежной премии. Академия получит ее запись.