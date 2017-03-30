Президент Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих на 13 тысяч. человек. Указ об этом был подписан во вторник и в среду опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно указу, общая численность вооруженных сил установлена в 1 миллион 897 тысяч человек с 1 января и 1 миллион 903 тысячи человек с 1 июля 2017 года. Штатная численность военнослужащих установлена в 1 миллион 13 тысяч 628 человек.

В штатную численность Вооруженных сил входят рядовой и младший командный состав (сержанты и старшины) и офицеры, проходящие службу в войсковых частях и центральных, окружных и местных органах военного управления на воинских должностях, предусмотренных штатом тех или иных подразделений, в комендатурах, военных комиссариатах, военных представительствах за рубежом, а также курсанты высших военных учебных заведений Министерства обороны и учебных военных центров. Остальное — гражданский персонал, который также входит в штат ВС, но «не носит погон».

В.Путин принимает парад на Красной площади / kremlin.ru

В наследство от Советского Союза России досталась гигантская армия, в 1992 году в ней числилось почти 2,9 млн человек, к 2011 году штатная численности военнослужащих была сокращена почти втрое, до миллиона человек, и с тех пор не менялась.

Накануне 23 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил в Госдуме, что Вооруженные силы укомплектованы личным составом на 93%. По его словам, в данный момент контрактниками полностью укомплектованы все сержантские должности в вооруженных силах. Всего военнослужащих контрактной службы насчитывается 380 тысяч человек.

То есть, иными словами, сейчас в Вооруженных силах служит даже менее миллиона человек, около 930 тысяч. Но точно зафиксировать численность военнослужащих практически невозможно: от года к году изменяется число призывников, ежедневно кто-то подписывает контракт а кто-то, напротив, покидает ряды Вооруженных сил.

В декабре 2016 года, напомним, Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам заключать краткосрочные контракты с Вооруженными силами.

Раньше солдаты, матросы, сержанты или старшины могли заключить первый контракт на два или три года, а прапорщики, мичманы или офицеры — на пять лет. Согласно новому закону все указанные категории военнослужащих смогут при определенных условиях подписывать контракт на срок до одного года (нижний порог не установлен).

АПЛ "Томск" на Свеверном флоте / mil.ru

Теперь краткосрочный контракт может быть заключен в период чрезвычайных обстоятельств или во время деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности. Также контракт сроком до одного года может быть заключен для «пресечения международной террористической деятельности за пределами территории России» и периоды походов кораблей. Действие закона распространяется не только на военнослужащих по призыву, но и на пребывающих в запасе граждан, которые изъявили желание заключить контракт.

Таким образом поправки позволяют военным специалистам, которые хотят «принять участие в определенной миссии» исполнить свое желание не связывая при этом жизнь с армией. Также моряки смогут перезаключать контракт до конца плавания, если срок их службы заканчивается во время плавания.