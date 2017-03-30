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30 марта 2017, 14:31
армия Владимир Путин
Илья Карпюк

Армия на миллион

Парад ВМФ
Парад ВМФ
Министерство обороны РФ

Президент Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих на 13 тысяч. человек. Указ об этом был подписан во вторник и в среду опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно указу, общая численность вооруженных сил установлена в 1 миллион 897 тысяч человек с 1 января и 1 миллион 903 тысячи человек с 1 июля 2017 года. Штатная численность военнослужащих установлена в 1 миллион 13 тысяч 628 человек.

В штатную численность Вооруженных сил входят рядовой и младший командный состав (сержанты и старшины) и офицеры, проходящие службу в войсковых частях и центральных, окружных и местных органах военного управления на воинских должностях, предусмотренных штатом тех или иных подразделений, в комендатурах, военных комиссариатах, военных представительствах за рубежом, а также курсанты высших военных учебных заведений Министерства обороны и учебных военных центров. Остальное — гражданский персонал, который также входит в штат ВС, но «не носит погон».

 
В.Путин принимает парад на Красной площади / kremlin.ru

В наследство от Советского Союза России досталась гигантская армия, в 1992 году в ней числилось почти 2,9 млн человек, к 2011 году штатная численности военнослужащих была сокращена почти втрое, до миллиона человек, и с тех пор не менялась.

Накануне 23 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил в Госдуме, что Вооруженные силы укомплектованы личным составом на 93%. По его словам, в данный момент контрактниками полностью укомплектованы все сержантские должности в вооруженных силах. Всего военнослужащих контрактной службы насчитывается 380 тысяч человек.

То есть, иными словами, сейчас в Вооруженных силах служит даже менее миллиона человек, около 930 тысяч. Но точно зафиксировать численность военнослужащих практически невозможно: от года к году изменяется число призывников, ежедневно кто-то подписывает контракт а кто-то, напротив, покидает ряды Вооруженных сил.

В декабре 2016 года, напомним, Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам заключать краткосрочные контракты с Вооруженными силами.

Раньше солдаты, матросы, сержанты или старшины могли заключить первый контракт на два или три года, а прапорщики, мичманы или офицеры — на пять лет. Согласно новому закону все указанные категории военнослужащих смогут при определенных условиях подписывать контракт на срок до одного года (нижний порог не установлен).

 
АПЛ "Томск" на Свеверном флоте / mil.ru

Теперь краткосрочный контракт может быть заключен в период чрезвычайных обстоятельств или во время деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности. Также контракт сроком до одного года может быть заключен для «пресечения международной террористической деятельности за пределами территории России» и периоды походов кораблей. Действие закона распространяется не только на военнослужащих по призыву, но и на пребывающих в запасе граждан, которые изъявили желание заключить контракт.

Таким образом поправки позволяют военным специалистам, которые хотят «принять участие в определенной миссии» исполнить свое желание не связывая при этом жизнь с армией. Также моряки смогут перезаключать контракт до конца плавания, если срок их службы заканчивается во время плавания.

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