Вечером в среду Министерство финансов России объявило о том, что Высокий суд решил: Украина все-таки должна расплатиться с Россией по облигациям, выпущенным за пару месяцев до бегства Виктора Януковича из страны. В Киеве утверждают, что все не так однозначно.

«Высокий суд Лондона по результатам рассмотрения ходатайства Российской Федерации о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 млрд долларов США, а также соответствующую сумму начисленных процентов», — говорится в пресс-релизе Минфина

«Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон», — отмечается в сообщении ведомства и обращается внимание: в вынесенном решении суд указал, что, учитывая, что речь идет о требовании исполнить обязательства по долговому инструменту, у ответчика отсутствуют какие-либо подлежащие рассмотрению в суде аргументы в пользу непризнания обоснованности этого требования.

Судья Уильям Блэр www.qatarisbooming.com

Судья Уильям Блэр (брат экс-премьера Великобритании Тони Блэра) в своем решении, как пишет РБК, признал: Украина привела «веские аргументы» в пользу того, что давление со стороны России послужило одной из причин, почему Украина выпустила облигации на $3 млрд, единственным покупателем которых стала Россия (через ФНБ). Но ни один из четырех базовых аргументов, почему Киев не должен выплачивать Москве «долг Януковича» (включая довод о «применении силы против Украины и вмешательстве в ее внутренние дела»), не может быть рассмотрен английским судом в рамках английского права. Судья сослался на доктрину государственного акта (Foreign Act of State Doctrine), по которой английские суды не могут оценивать законность действий иностранного правительства, когда такие действия происходят на территории другого государства. Другая часть аргументов Украины лежит в плоскости международного права и не может быть рассмотрена английским национальным судом.

Напомним, Россия купила выпуск облигаций правительства Украины в самом конце 2013 года, когда у власти еще находился Виктор Янукович. После бегства Януковича из страны правительство Арсения Яценюка продолжало платить купоны по облигациям, 5% годовых, но погасить облигации в конце 2015 года оказалось не в состоянии.

В резиденции Виктора Януковича "Межигорье". Июнь 2014 Raphaël Vinot

Но даже если бы у Киева были деньги, возвращать он их не намеревается. Дело в том, что Украина смогла договориться о реструктуризации долга по облигациям с частными кредиторами. Хотя Украина и не объявляла дефолт, она поставила владельцев своих облигаций перед фактом: денег в казне не хватает. Реструктуризация завершилась в ноябре 2015 года, согласно договору, списывается 20% номинала облигаций, а срок их погашения переносится на несколько лет вперед. Зато инвесторы получили бонусы — право на повышенные выплаты в случае роста украинской экономики. При этом в соглашении было прописано, что Украина не вправе предлагать России лучшие условия, чем те, которых добились частные инвесторы.

Но Украина пока не теряет надежду все-таки победить Россию в британских судах. Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что решение Высокого суда Лондона является только «первым этапом».

«Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое произойдет не ранее конца апреля. На следующих этапах процесса Украина продолжит отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы», — сказал он на брифинге после заседания Кабинета министров в среду.

Более детальную информацию относительно решения суда и намерений Украины Минфин намерен предоставить через некоторое время. Также, как передает «Интерфакс Украина», Данилюк подчеркнул, что решение Высокого суда Лондона не учитывает экономической и военной агрессии со стороны России в отношении страны.

«Только что получили решение английского суда относительно так называемого "российского долга", которое не признает позиции и аргументы Украины по этому делу. Мы с уважением относимся к этому решению, но обоснованно считаем: такое решение не учитывает объективные факты экономической и военной агрессии против Украины и ее народа, которые Россия без перерыва совершает с 2014 года», — сказал Данилюк.

Опрошенные Reuters эксперты-юрист предполагают, что Апелляционный суд вынесет свое решение в 2017 году или в начале 2018-го. Если Россия выиграет и в этой инстанции, то она может попытаться взыскать с Киева долг принудительно, например, арестовывая и продавая с молотка иностранные активы Украины, или же можно просто перепродать право требования.