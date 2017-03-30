СМИ продолжают следить за предвыборной ситуацией во Франции. Больше всего их интересует концентрация поддержки вокруг кандидата в президенты Франции центриста Эммануэля Макрона. Также многие издания пристально наблюдают за действиями кандидата от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Reuters пишет, что победа Макрона во втором раунде выборов выглядит всё более вероятной, согласно последним опросам. Также новые рейтинги показывают, что Макрон и Ле Пен на шесть-семь процентных пунктов опережают их оппонента-республиканца Франсуа Фийона. Спад популярности Фийона усугубляется тем, что теперь следствие сосредоточилось на его жене, которая, как утверждается, получала зарплату из бюджетных средств, не выполняя при этом фактической работы. Макрон, в свою очередь, за счет этого привлекает больше симпатий.

BBC пишет, что Макрона теперь поддерживает бывший премьер-министр Франции социалист Мануэль Вальс, вместо того чтобы поддерживать кандидата от социалистов Бенуа Амона. Вальс мотивирует этот жест рациональными соображениями. У социалистов шансов на победу фактически нет. Главную задачу Вальс видит в том, чтобы на выборах не победила ультраправая Ле Пен. Для этого он считает нужным привлечь как можно больше поддержки к ее конкуренту Макрону, который, как он объяснил, не представляет собой угрозы для страны, в отличие от Ле Пен.

Сторонники Марин Ле Пен

В свою очередь, Ле Пен тоже старается привлечь к себе как можно больше мейнстримных избирателей. Bloomberg писал, что она начала заверять граждан в том, что она в случае избрания не собирается совершать резких движений – например, сразу выводить Францию из еврозоны. Наоборот, она намерена действовать взвешенно и не допускать хаоса. Она по-прежнему считает нынешнее положение Франции неправильным, но подчеркивает, что исправлять ошибки нужно осторожно. Она, в частности, пообещала, что вопрос о том, нужно ли Франции принадлежать к зоне единой валюты, должен решаться с помощью референдума. Bloomberg здесь, впрочем, указал, что, согласно газете Le Figaro, против евро во Франции выступают 28% избирателей, в то время как 72% хотят оставаться в еврозоне.

Wall Street Journal писал, что Ле Пен стремится также заручиться поддержкой элиты, утвердив тем самым свою партию в мейнстримной политике. Уже более года Ле Пен встречается с влиятельными банкирами, главами корпораций и представителями правительства, собирая их мнения и советы о том, как ей лучше представлять свою повестку. Группа представителей истеблишмента сейчас занимается разработкой плана первостепенных задач на первое время в случае ее избрания президентом.

Помимо собственно предвыборной конкуренции, Ле Пен тем самым преследует стратегическую задачу – превратить движение, основанное ксенофобии, в мейнстримную партию, в основе которой лежит «экономический национализм». В этом у нее есть соратники, в том числе и среди элиты, несмотря на то, что в большинстве своем политические и бизнес-лидеры Франции пока скорее склоняются в пользу пребывания в еврозоне.

Акция против фашизма

Financial Times пишет, что в ожидании выборов потребительский оптимизм во Франции достиг рекордно высокого уровня за последние девять лет. Это не совсем обычное поведение: чаще избиратели в предвыборный период демонстрируют тревогу по поводу возможной перспективы экономической нестабильности. Об оптимизме свидетельствуют опросы, согласно которым ожидания хозяйств в том, что касается планов по сбережениям, уровня жизни и возможностей трудоустройства, практически не меняются.