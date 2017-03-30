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30 марта 2017, 07:17
акции протеста Валентина Матвиенко Великобритания ГИБДД Продовольствие Совет Федерации Украина Франция
Илья Карпюк

Заголовки утра. 30 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Протестные акции дошли до Совета Федерации» пишет, что Валентина Матвиенко призывает разобраться, почему граждане выходят на митинги.

«Коллективный дивиденд»: крупнейшим госкомпаниям хотят установить общую сумму выплат в бюджет.

О том, почему освобожден от должности Виктор Нилов, написано в статье «Генерал покинул пост ГИБДД».

Что означает решение английского суда по спору с Украиной РБК пишет в статье «Почти победа».

Почему в Госдуме и Совфеде критикуют Дмитрия Медведева говорится в статье «Не прятаться под крылом».

«Следствие берет Зимний»: чем обернется арест заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова.

«Известия»: «Массовое здравоохранение в России оценили на 5 из 10 баллов». Россия использует примерно 30% от технологий, доступных в мировой медицине.

«Минфин вынесет госдолг за скобки»: ведомство может отказаться от нереалистичной цели сбалансировать бюджет в ближайшие годы.

«Россельхознадзор предложил уничтожать не только "санкционку"»: в ведомстве считают необходимым пустить под бульдозер все фальсифицированные и некачественные продукты.

«Газета.Ru» в статье «Пользуемся мы — платите вы» разбирается в юридической подоплеке референдума о судьбе Исаакиевского собора.

«Нефтяники потянулись на север»: в «арктическую» энергетику будет вложено $400–600 млрд.

«Россия победила Украину в Лондонском суде»: Минфин России объявил о победе над Украиной по делу о долге в $3 млрд.

The Economist: «Гонка на время. Начался двухлетний обратный отсчет Brexit'а» (A race against time: The two-year countdown to Brexit has begun). У Британии остается мало времени на отстаивание своей задиристой повестки.

«Ежедневная диаграмма: как Британия здесь оказалась и что будет дальше» (Daily chart: Leaving the EU: How Britain got here and what comes next). Материал представляет графически временную шкалу с ключевыми событиями, предшествующими началу процедуры отделения от ЕС, а также показывает возможное развитие дальнейших событий.

Bloomberg: «Brexit начался. Мэй предлагает мирный развод» (Brexit Begins: May Pitches for a Friendly Divorce). Премьер-министр Британии Тереза Мэй решила начать переговоры с ЕС в примирительном тоне.

«Новый сторонник Макрона оставил французских социалистов в состоянии кризиса» (Macron’s New Backer Leaves French Socialists in Crisis). Бывший премьер-министр Франции социалист Мануэль Вальс заявил, что готов проголосовать за центриста Эммануэля Макрона. Таким образом, он бросил своих однопартийцев в беде, а Макрон утвердился в качестве фаворита гонки.

The Wall Street Journal: «Глобализация отступает. Что случилось со свободной торговлей?» (GLOBALIZATION IN RETREAT: Whatever Happened to Free Trade?). Компании и страны пытаются адаптироваться к странному новому миру, рожденному в результате длительного экономического упадка и распространения популизма.

«В Британии Мэй запустила исторический процесс Brexit'а» (U.K.’s May Triggers Historic Brexit Process). Британия формально начала процесс выхода из ЕС. Одновременно с этим начался первый в истории процесс перестраивания отношений между ней и ее ближайшими союзниками.

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