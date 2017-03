«Коммерсантъ» в статье «Протестные акции дошли до Совета Федерации» пишет, что Валентина Матвиенко призывает разобраться, почему граждане выходят на митинги.

«Коллективный дивиденд»: крупнейшим госкомпаниям хотят установить общую сумму выплат в бюджет.

О том, почему освобожден от должности Виктор Нилов, написано в статье «Генерал покинул пост ГИБДД».

Что означает решение английского суда по спору с Украиной РБК пишет в статье «Почти победа».

Почему в Госдуме и Совфеде критикуют Дмитрия Медведева говорится в статье «Не прятаться под крылом».

«Следствие берет Зимний»: чем обернется арест заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова.

«Известия»: «Массовое здравоохранение в России оценили на 5 из 10 баллов». Россия использует примерно 30% от технологий, доступных в мировой медицине.

«Минфин вынесет госдолг за скобки»: ведомство может отказаться от нереалистичной цели сбалансировать бюджет в ближайшие годы.

«Россельхознадзор предложил уничтожать не только "санкционку"»: в ведомстве считают необходимым пустить под бульдозер все фальсифицированные и некачественные продукты.

«Газета.Ru» в статье «Пользуемся мы — платите вы» разбирается в юридической подоплеке референдума о судьбе Исаакиевского собора.

«Нефтяники потянулись на север»: в «арктическую» энергетику будет вложено $400–600 млрд.

«Россия победила Украину в Лондонском суде»: Минфин России объявил о победе над Украиной по делу о долге в $3 млрд.

The Economist: «Гонка на время. Начался двухлетний обратный отсчет Brexit'а» (A race against time: The two-year countdown to Brexit has begun). У Британии остается мало времени на отстаивание своей задиристой повестки.

«Ежедневная диаграмма: как Британия здесь оказалась и что будет дальше» (Daily chart: Leaving the EU: How Britain got here and what comes next). Материал представляет графически временную шкалу с ключевыми событиями, предшествующими началу процедуры отделения от ЕС, а также показывает возможное развитие дальнейших событий.

Bloomberg: «Brexit начался. Мэй предлагает мирный развод» (Brexit Begins: May Pitches for a Friendly Divorce). Премьер-министр Британии Тереза Мэй решила начать переговоры с ЕС в примирительном тоне.

«Новый сторонник Макрона оставил французских социалистов в состоянии кризиса» (Macron’s New Backer Leaves French Socialists in Crisis). Бывший премьер-министр Франции социалист Мануэль Вальс заявил, что готов проголосовать за центриста Эммануэля Макрона. Таким образом, он бросил своих однопартийцев в беде, а Макрон утвердился в качестве фаворита гонки.

The Wall Street Journal: «Глобализация отступает. Что случилось со свободной торговлей?» (GLOBALIZATION IN RETREAT: Whatever Happened to Free Trade?). Компании и страны пытаются адаптироваться к странному новому миру, рожденному в результате длительного экономического упадка и распространения популизма.

«В Британии Мэй запустила исторический процесс Brexit'а» (U.K.’s May Triggers Historic Brexit Process). Британия формально начала процесс выхода из ЕС. Одновременно с этим начался первый в истории процесс перестраивания отношений между ней и ее ближайшими союзниками.