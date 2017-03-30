На 89-м году жизни умер физик, лауреат Нобелевской премии Алексей Абрикосов. В последнее время он лишь изредка приезжал в Россию: в 1991 году он эмигрировал в Соединенные Штаты, причем, как сам утверждал, не за лучшей жизнью, а чтобы спокойно заниматься фундаментальной наукой.

Алексей Абрикосов — представитель поколения блестящих российских ученых, которые в из-за крушения СССР потеряли возможность работать внутри страны, но уже имели мировую известность. После начала экономического роста 2000-х годов в Россию они так и не вернулись. Так что не удивительно, что многие с таким беспокойством смотрят на новых эмигрантов — есть немалая вероятность того, что и они уже не вернутся.