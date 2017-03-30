В среду президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку нескольких высокопоставленных силовиков, в том числе начальника главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД генерал-лейтенанта полиции Виктора Нилова.

Виктор Нилов начал работать в ГАИ сразу после окончания в 1977 году Ленинградского инженерно-строительного института по специальности «Автомобильный транспорт». До 2007 года он работал в ленинградском, а позже петербургской ГАИ и ГИБДД, дослужившись до замначальника структуры. Потом был переведен в Москву, где в 2011 году возглавил ГУОБДД.

Именно при Нилове в стране началось массовое внедрение камер видеофиксации нарушений на трассах и в крупных городах — хотя многие автолюбители и жалуются на то, что система работает несовершенно, с массовым превышением скорости на десятки км/ч справиться, кажется, удалось. Хотя коррупция и сохранилась, появились десятки тысяч водителей, для которых инспектор это скорее оператор камеры, а не мужчина с полосатым жезлом на обочине дороги.

В Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения АГН "Москва"

Официально причина увольнения господина не называется. РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщает, что Нилов был отправлен в отставку из-за возраста, ему на прошлой неделе исполнилось 62 года, а после 60 на каждый год службы необходимо получать специальное разрешение президента.

Однако, по сведениям «Коммерсанта», отставке Нилова предшествовала масштабная проверка, которую МВД провело в Госавтоинспекции в конце 2016 года. В результате в адрес руководства автоинспекции были высказаны жесткие претензии. В частности, отмечалось, что дорожная полиция работает слишком обособленно, в недостаточной мере взаимодействует с другими службами органов внутренних дел.

Сотрудники дорожной полиции на месте аварии АГН "Москва"

Более того, в последнее время к Нилову могли возникнуть и другие вопросы. В частности, некоторое время назад проводилась проверка, связанная с возможными злоупотреблениями при строительстве и введении в эксплуатацию одного из информационных центров Госавтоинспекции. По некоторым данным, один из актов по приемке работ, подписанный руководством ГИБДД, мог быть оформлен с нарушениями.

Также не стоит забывать, что в последнее время постоянно циркулируют слухи о реформе автинспекции. Так, несколько дней назад автомобильный портал «Водитель Петербурга» написал, что ГИБДД в привычном виде скоре будет ликвидирована, скорее всего, в 2018 году. По этой информации в МВД уже принято решение объединить ведомство с патрульно-постовой службой, что, по замыслу авторов реформы, поможет не только улучшить показатели работы, но и оптимизировать штаты обеих структур. Впрочем, проведение реформы отложено до конца Чемпионата мира по футболу, то есть, по крайней мере, до лета 2018 года.

Преемника Нилова на посту главного автоинспектора страны Владимир Путин пока не назначил. Проблема в том, что все его замы — Владимир Кузин, Павел Бугаев, Владимир Швецов, Сергей Добряков — либо старше 60 лет, либо вплотную приблизились к пенсионному возрасту. В МВД, по данным «Коммерсанта», обсуждается кандидатура начальника УМВД по Хабаровскому краю Михаила Черникова. В 2006-2011 годах он работал возглавлял УГИБДД Красноярского края, тогда его начальником, главой краевого ГУ МВД, был Александр Горовой, который сейчас является первым заместителем министра внутренних дел и курирует в том числе Госавтоинспекцию.