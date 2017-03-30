Новость дня

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что у каждой российской реки должен быть «свой хозяин». Для этого необходимо создать специальные администрации, которые будут отвечать за использование водных артерий, обеспечивать охрану окружающей среды на реке, ее полноводность и чистоту.

«Это будут те структуры управления, которые будут головой отвечать за полноценное использование этого огромного богатства», - заявил Рогозин на встрече с участниками молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России».

Вице-премьер добавил, что предложение об этом следует прописать в госпрограмме, которая сейчас находится в разработке.

Антиновость дня

В Ульяновской области обнаружено хищение более 1 млн рублей при закупках для нужд Ульяновской областной больницы. Следственное управление СКР по региону установило, что должностные лица медучреждения организовали через аффилированные компании преступную схему, которая заключалась в искусственном завышении покупной цены при организации и проведении электронных аукционов и торгов, заключении госконтрактов и договоров на поставку и аренду для нужд больницы медицинского оборудования, товаров и изделий.

По факту хищения возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, в том числе обыски и осмотры в помещениях больницы и по месту жительства участников преступной группы.

Непонятная новость дня

Сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг заявил, что установил личный санузел в стенах областного Заксобрания в смежном с его кабинетом помещении за собственный счет.

Современный санузел

«Ни копейки бюджетных денег на это потрачено не было. Я улучшил условия своего труда за свой счет. И считаю это правильным. Обещаю унитаз с собой не забирать, а следующий человек, который будет в этом кабинете работать, может быть, меня добрым словом вспомнит», – сказал Вайнберг журналистам.

Ассорти

Газпром и РЖД совместно примут участие в строительстве железнодорожного участка Северного широтного хода. РЖД (по концессионному соглашению) и Газпром выступают инвесторами проекта, а Ямал софинансирует строительство моста через Обь.

В рамках проекта будет создано 707 километров железнодорожного коридора, соединяющего Северную и Свердловскую железные дороги. Совокупный планируемый объем инвестиций в проект составляет 236 млрд рублей.

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Депутаты Вологодской городской Думы по требованию прокуратуры отменили положение городского устава о выплате парламентариям «золотых парашютов» при досрочном прекращении полномочий.

До этого, согласно принятому в 2005 году уставу Вологды, депутатам гордумы при досрочном прекращении полномочий гарантировалась выплата единовременного пособия в размере годового денежного содержания.

Прокуратура сочла, что при наличии значительного муниципального долга и дефицита бюджета установление вышеуказанных гарантий депутатам в уставе «может способствовать нарушению принципов сбалансированности и эффективности местного бюджета».

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В Санкт-Петербурге отказ выдать покупателю бесплатный пирожок обошелся Burger King в 110 тысяч рублей – именно на такую сумму УФАС оштрафовало сеть быстрого питания за нарушение закона о рекламе.

Бургер Кинг

В одном из ресторанов сети, расположенном на Васильевском острове, была размещена реклама, что все покупатели, заказавшие обед «Воппер Фристайл», получат бесплатный пирожок с вишней. Однако одному из посетителей пирожок не выдали, несмотря на все требования. Тогда мужчина обратился с жалобой в УФАС.

За подобное нарушение для юрлиц предусмотрен административный штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Городское антимонопольное ведомство, можно сказать, взыскало за пирожок по минимуму.