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30 марта 2017, 17:55
публичные лекции фоторепортаж

Публичная лекция Михаила Соколова. Фоторепортаж

Михаил Соколов
Михаил Соколов
Фото: Наташа Четверикова/Полит.ру

27 марта в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Михайлович Соколов прочитал лекцию на тему «Культурный капитал и социальная революция. Участие в культурной жизни Петербурга, 1991-2011». Лекция состоялся в рамках совместного цикла Европейского университета и проекта «Публичные лекции Полит.ру».

Читайте статью Максима Руссо "«Потребление культуры» на рубеже веков" и смотрите фоторепортаж Наташи Четвериковой.

Выступление Михаила Соколова было посвящено социологии культуры. Еще мольеровский герой господин Журден, живший во Франции XVII века, понимал, что, чтобы быть принятым в хорошее общество, ему нужно было не только иметь достаточно средств, но и стать культурным человеком.

В работах социологов XX века культура стала рассматриваться в том числе и как средство эффективно проводить социальные барьеры, как «инструмент классового исключения». Пионером этого взгляда на культуру стал выдающийся французский социолог Пьер Бурдье (1930 – 2002).

Исследователи начали говорить о «культурном капитале», который играет роль социального ресурса. Познания в области искусства, литературы и так далее начинают выделять представителей верхней части социальной иерархии, а перед людьми из средних и низших классов возникает ряд препятствий при достижении аналогичного культурного капитала.

Одним из вопросов заключается в том, всегда ли культурный капитал зависит от богатства и политической власти или же культурная иерархия оказывается автономной и высокий статус обладателя культурного капитала имеет особую природу.

Российская история рубежа XX – XXI веков дала социологам возможность пронаблюдать над естественным экспериментом в этой сфере. Интеллигенция в СССР была социальным слоем, который определялся в первую очередь по культурным критериям и был в определенной степени привилегированным. 

Социальные изменения 1990-х годов привели к тому, что жизненный успех перестал ассоциироваться с обладанием высоким уровнем образования и культуры. Символом успеха 1990-х стал «новый русский» – в лучшем случае предприниматель, в худшем – представитель криминальной структуры.

Если в ситуации, когда культура перестала ассоциироваться с социально доминирующей группой населения, усилия, направленные на достижение высот культуры, сократятся, значит в данном случае верно представление о том, что культурный статус определяется экономическим и политическим. Если нет, это будет говорить об автономии культуры.

Проверить это можно благодаря длительному исследованию, которое проводилось в Петербурге с 1991 по 2011 год под руководством социолога Михаила Евгеньевича Илле. Он организовал мониторинг культурной жизни горожан при помощи репрезентативных телефонных опросов взрослых петербуржцев, в которых фиксировался их интерес к разным сферам культуры. 

Если проанализировать собранные за двадцать лет данные, окажется, что во всех сферах культуры (кроме народной музыки, у которой всегда были низкие показатели) степень интереса жителей города в 2011 году окажется выше, чем в 1991 году.

Социологи установили, что наблюдаются позитивные и, как правило, значимые корреляции между всеми формами участия в культурной жизни. То есть, чем чаще люди ходят, например, в библиотеки, то тем чаще они посещают и музеи, концерты и так далее. Более детальный анализ показывает, что библиотеки и музеи все-таки стоят особняком, но вот посещение музыкальных концертов всех жанров сильно коррелирует друг с другом.

Исследователи полагают, что существует некий идеал культурного человека, привлекательность которого не связана с нахождением в высоком экономическом классе.

Следующая лекция из совместного цикла Европейского университета и проекта «Публичные лекции Полит.ру» состоится 6 апреля. Выступит исполнительный директор Центра ENERPO Европейского университета в Санкт-Петербурге Максим Титов. Тема лекции: «Зелёные финансовые инструменты — мировая и российская практика».

 

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