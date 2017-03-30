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30 марта 2017, 15:36
акции протеста Алексей Навальный воспитание Минобрнауки
Ольга Зайцева

Акции 26 марта. Кого беспокоят и как

Антикоррупционный митинг в Краснодаре 26 марта 2017
Антикоррупционный митинг в Краснодаре 26 марта 2017
Николай Хижняк / Югополис

Акции протеста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального 26 марта в ряде городов России, прошли мирно, хотя и не без нарушений. В настоящее время политики и общественные деятели осмысляют причины и значение этих акций.

Расследовать происшедшее и представить доклад главе государства намерен Совет по правам человека, существующий при президенте России. Как пишет газета «Коммерсантъ», подготовкой доклада займется постоянная комиссия Совета под руководством Николая Сванидзе.

Напомним: митинги 26 марта, объединенные антикоррупционными и направленными против главы правительства России Дмитрия Медведева лозунгами, состоявшиеся в ряде городов России, не были согласованы с местными властями; в акциях приняло участие значительное количество молодежи, в том числе студентов первых курсов и школьников; в разных городах часть участников акций были задержаны.

 
Полиция задерживает участника антикоррупционного митинга в Краснодаре 26 марта 2017
Николай Хижняк / Югополис

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом заявил, что в Кремле «трезво анализируют масштабы акций, прошедших в воскресенье в России, не склонны ни приуменьшать, ни преувеличивать их». «В Кремле нет обеспокоенности по поводу вероятности повторения протестных митингов», – приводит газета «Коммерсантъ» его слова.

Большинство задержанных, по утверждению полиции, отпустили в тот же день; к судьбе тех, кто не был отпущен, общественность проявила внимание, в особенности после того, как 28 марта на церемонии вручения российской национальной кинематографической премии «Ника» ее лауреаты (прежде всего – режиссер Александр Сокуров), выступили в их поддержку. Видеозапись речи Сокурова, размещенная на YouTube широко распространилась в социальных сетях.

 
Тверской районный суд Москвы. Молодые люди, задержанные полицией в день проведения антикоррупционного митинга 26 марта 2017
Эдуард Молчанов

29 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что нужно «надо проанализировать то, что происходит с митингами». По ее словам, власть должна не «прятать голову под крыло», а «встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов». В то же время, как отметила газета «Коммерсантъ», Матвиенко не поддержала предложение проверить доходы и имущество главы правительства и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, которое сделал сенатор Вячеслав Мархаев.

 
Листовка московского митинга против коррупции 26 марта 2017
Ivan Trefilov (RFE/RL)

Как объяснила Матвиенко, она «не дала протокольное поручение», потому что сенатор «его не сформулировал»: «Если бы сформулировал, я бы его поддержала», – цитирует ее слова газета.

В тот же день, 29 марта, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал премьер-министра России Дмитрия Медведева ответить тем, кто вышел на митинги, отреагировав на расследование Фонда борьбы с коррупцией, созданного Навальным. По мнению Миронова, «имеет смысл четко ответить не господину, который все это инициировал в узкокорыстных политических целях, а гражданам».

В социальных сетях митинги также обсуждают достаточно широко. Пользователи отмечают, что сторонники Навального эффективно отработали подачу информации об акциях в прямом эфире на фоне не слишком активного их освещения в обычных СМИ.

«Очень круто сработал Навальный Live с включениями с митингов из городов России. За пару часов с 25000 в моменте выросли до 65000 и растёт. Для сравнения: у подавляющего большинства московских радиостанций такой аудитории в моменте не было за всю историю, у многих не бывает никогда, даже в самый прайм-тайм. <…>. Это самое настоящее, очень эффективное СМИ. И сразу видно, что людям интересны трансляции – аудитория растет, и гораздо менее – «говорящие головы», когда включается студия с Волковым, аудитория падает или растёт не так быстро», – написал Александр Плющев, ведущий на радиостанции «Эхо Москвы».

При этом многие отмечают, что мобилизация для этих акций проходила не в Фейсбуке, а во «ВКонтакте» и месседжерах, ориентированных в основном на молодежь. И эта мобилизация оказалась эффективной.

 
Антикоррупционный митинг в Новосибирске 26 марта 2017
Павел Федотов / Сиб.фм

«В интернете ходила шутка. Политолога просят прокомментировать важное событие, а он отвечает: «Извините, не могу сейчас, я на алгебре».

Митинги 26 марта стали встречей таких политологов. Мы не замечали, что они существуют, и вот они вышли на площади. У воскресных протестов есть несколько измерений – кампания Навального, ответ, который сейчас будут формулировать власти, объединение протестующих вокруг единой федеральной повестки. Но главный смысл случившегося – в рождении новой социальной группы.

Это группа опоздавших на Болотную по возрасту, которая к тому же не пользуется фейсбуком как главным инструментом коммуникации. Фейсбук довольно прохладно отнесся к идее Навального пойти помитинговать, и мы по стариковской привычке решили, что мобилизации не будет. Мобилизация параллельно шла в группах с мемами Вконтакте и в мессенджерах – и первыми мы не интересуемся (это для детей), а вторые вообще не предполагают публичности, это разговор для своих. Мы долго сравнивали телевидение и интернет, и были уверены, что находимся на стороне последнего (предположительно прогрессивного и свободного).

 
Антикоррупционный митинг в Екатеринбурге 26 марта 2017
Дмитрий Комаров / Znak.com

Теперь можно говорить об интернете-1 и интернете-2. Наш интернет-1 (фейсбук, твиттер) оккупировали тролли и консерваторы. Из своего первого интернета мы наблюдаем за вторым словно почтенные телезрители.

Задуматься можно было уже после истории с «брянскими школьниками», которые опубликовали видео своего общения с учителями. А еще – глядя на фотографии тех, кто встречает Навального в регионах. Но чтобы начать думать, нам нужно увидеть было площадь», – делится мнением Кирилла Мартынова, редактора отдела политики «Новой газеты», в Facebook-группе «Новости и комментарии» Надежда Антоненко, общественный деятель, защитник прав детей из Николаева.

 

"Кто против "Единой России", поднимите руку, пожалуйста"

Кадр видеозаписи

По оценке Мартынова, следует ожидать новых инициатив в «государственной молодежной политике», «усиления воспитательной работы» и, в своем роде, новых видов цензуры.

Как сообщил газете «Известия» источник, близкий к администрации президента, власти считают, что молодежь выходила на эти акции просто как на «модный движ», однако придают значение работе с молодежью в целом. «Те, кто в воскресенье залез на фонари, – «поколение Z» – это люди, которым еще предстоит определиться, впервые они смогут голосовать только в 2024 году. Пока же они вышли «на модный движ», прогуляться в хорошую погоду, для них это весело», – приводит издание его слова. По его оценке, организаторы акций сыграли на «пустой» площадке: лидера общественного мнения для россиян старше 14, но младше 25 пока нет, и потому «важно понять, кто придет и займет это вакантное место и какой смысл будущего будет предложен этому поколению».

По мнению профессора Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олега Матвейчева, родители и вообще взрослые сейчас почти не имеют авторитета у представителей подрастающего поколения, поскольку молодежь более технически подкована и легко воспринимают новые технологии, а потому считает себя вполне самостоятельной. Однако государство всерьез работает над проблемой влияния на мнения молодых.

 
Антикоррупционный митинг в Екатеринбурге 26 марта 2017
Владислав Бурнашев / JustMedia

«Если говорить об опыте Америки или Европы, то в России сейчас больше институтов и ведомств, занимающихся молодежной политикой, – Минобразования, Росмолодежь, специальный департамент в АП плюс огромный сектор гражданского общества – от спортивных обществ и НКО до обществ реконструкции и так далее. Запускаются новые проекты, о них мы узнаем через полгода», – приводит издание слова эксперта.

К вопросу о влиянии на молодежь действительно подходят серьезно. По данным той же газеты «Известий», в 2016 году Минобрнауки заказало разработку стратегии позиционирования во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Livejournal, а также в мессенджере Telegram для работы с молодежной аудиторией. Заказаны и работы по ведению страниц на популярных площадках.

Начальная цена контракта, по сведениям издания, составляет 8 млн рублей. Ожидается, что программа стартует уже в этом году. Исполнитель работ будет определен 21 апреля.

Учредитель агентства по работе с блогерами WildJam Ярослав Андреев заявил газете, что крупные блогеры не согласятся работать бесплатно, так что ведомство сможет привлечь только малоизвестных. А руководитель отдела по продвижению в социальных медиа агентства Actis Wunderman Илья Дорофеев отметил, что в России уже есть хороший пример общения властей с молодежью «на ее языке». По его мнению, таким примером является Роскомнадзор, широко присутствующий в соцсетях и активно общающийся там с аудиторией.

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