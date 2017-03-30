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30 марта 2017, 18:00

Топ новостей 30 марта

Ракетоноситель с двигателем Протон-М
Ракетоноситель с двигателем Протон-М

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин впервые прокомментировал акции протеста в российских городах, стало известно о браке во всех двигателях второй и третьей ступенях «Протонов», курс доллара обновил минимум июля 2015 года.

Путин сравнил акции в РФ с началом «арабской весны» и «Евромайдана»

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Арктическом форуме прокомментировал прошедшие в конце прошлой недели массовые протестные акции в России, назвав их инструментами «арабской весны» и «Евромайдана»: «Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были в центре внимания общественности. Единственное: я считаю неправильным, что какие-то политические силы используют это для раскрутки на политической арене, в преддверии выборов. Этот инструмент "арабской весны": мы очень хорошо знаем, к чему это привело. Это же стало поводом для государственного переворота на Украине и повергло страну в хаос».

Все двигатели второй и третьей ступеней «Протона» оказались бракованными

Все ранее произведенные двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214, предназначенные для установки на вторую и третью ступени ракеты «Протон-М», будут пересобраны для устранения возможных дефектов, сообщил генеральный директор Научно-производственного объединения «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Курс доллара обновил минимум к рублю июля 2015 года

 
Доллар и смартфон

Курс доллара по отношению к рублю обновил минимум с середины июля 2015 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. В 10:45 мск курс доллара США со сроком расчетов «завтра» составил 56,33 рубля.

Сенат США заслушал отчет о расследовании роли России в выборах

Комитет по разведке Сената представил первый устный отчет о расследовании предполагаемого вмешательства России в ход выборов президента США. В рамках расследования комитет заявил о намерении допросить около 20 человек, в том числе зятя и советника Трампа Джареда Кушнера. Сроки завершения расследования и публикации итогового доклада представители комитета не называют.

Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов

 
Лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов

Лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов скончался на 89-м году жизни. Абрикосов — советский и американский физик-теоретик, академик РАН, доктор физико-математических наук. Получил Нобелевскую премию в 2003 году за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».

Посол Испании объяснил критику в адрес Путина неточным переводом

Испанский посол на Украине Херардо Бугайо Оттоне заявил, что его критические высказывания относительно Владимира Путина, России и российской политики, возмутившие Москву, «были некорректно переведены и вырваны из контекста».

Российский кабмин убрал мельдоний из списка уголовно наказуемого допинга

 
Соревнования по легкой атлетике

Правительство России опубликовало список субстанций и методов, которые запрещено применять в спорте под угрозой уголовного наказания. Из первого списка, составленного «в соответствии со статьей 4.2.2. Всемирного антидопингового кодекса», правительство убрало мельдоний и триметазидин. Почему два модулятора метаболизма, которые были в перечне, опубликованном в декабре 2016 года для общественного обсуждения, исчезли из окончательного списка, не сообщается.

Медведев посоветовал министру сельского хозяйства «ставить будильник в разные места»

 
Будильники

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитал министра сельского хозяйства России Александра Ткачева за опоздание на заседание правительства: «Кто не участвует в Арктическом форуме — большой арктический привет. Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте в разные места».

СМИ сообщили об отказе Минкульта откладывать премьеру «Форсажа-8»

Российская кинопремьера боевика «Форсаж-8» состоится 13 апреля, как и планировалось. Министерство культуры РФ не будет откладывать премьеру фильма.

В Германии начали поиск статистов на роль «русских крестьян» для учений НАТО

 
Русские забавы

Сотрудничающее с Североатлантическим альянсом и армией США немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH начало поиск статистов на роль «русских» для учений. Актеры, которые будет играть мирных российских жителей, нужны для учений на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии. Обязательным условием для претендентов является владение английским и немецким языками. У кандидатов на роль «русских» также приветствуется знание польского или чешского языков.

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