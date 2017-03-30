Топ новостей 30 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин впервые прокомментировал акции протеста в российских городах, стало известно о браке во всех двигателях второй и третьей ступенях «Протонов», курс доллара обновил минимум июля 2015 года.

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Арктическом форуме прокомментировал прошедшие в конце прошлой недели массовые протестные акции в России, назвав их инструментами «арабской весны» и «Евромайдана»: «Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были в центре внимания общественности. Единственное: я считаю неправильным, что какие-то политические силы используют это для раскрутки на политической арене, в преддверии выборов. Этот инструмент "арабской весны": мы очень хорошо знаем, к чему это привело. Это же стало поводом для государственного переворота на Украине и повергло страну в хаос».

Все ранее произведенные двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214, предназначенные для установки на вторую и третью ступени ракеты «Протон-М», будут пересобраны для устранения возможных дефектов, сообщил генеральный директор Научно-производственного объединения «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Все двигатели для второй и третьей ступеней «Прогресса» оказались дефектными.

Звучит песня! pic.twitter.com/AnN6CEdSgQ — Дядюшка Шу (@Shulz) 30 марта 2017 г.

"Ещё мы делаем ракеты, да и в области балета..."



Ракеты уже не делаем:



pic.twitter.com/3VV5TZRyWm — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 30 марта 2017 г.

Доллар и смартфон

Курс доллара по отношению к рублю обновил минимум с середины июля 2015 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. В 10:45 мск курс доллара США со сроком расчетов «завтра» составил 56,33 рубля.

Комитет по разведке Сената представил первый устный отчет о расследовании предполагаемого вмешательства России в ход выборов президента США. В рамках расследования комитет заявил о намерении допросить около 20 человек, в том числе зятя и советника Трампа Джареда Кушнера. Сроки завершения расследования и публикации итогового доклада представители комитета не называют.

Лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов Лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов скончался на 89-м году жизни. Абрикосов — советский и американский физик-теоретик, академик РАН, доктор физико-математических наук. Получил Нобелевскую премию в 2003 году за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».

Испанский посол на Украине Херардо Бугайо Оттоне заявил, что его критические высказывания относительно Владимира Путина, России и российской политики, возмутившие Москву, «были некорректно переведены и вырваны из контекста».

Соревнования по легкой атлетике

Правительство России опубликовало список субстанций и методов, которые запрещено применять в спорте под угрозой уголовного наказания. Из первого списка, составленного «в соответствии со статьей 4.2.2. Всемирного антидопингового кодекса», правительство убрало мельдоний и триметазидин. Почему два модулятора метаболизма, которые были в перечне, опубликованном в декабре 2016 года для общественного обсуждения, исчезли из окончательного списка, не сообщается.

Будильники

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитал министра сельского хозяйства России Александра Ткачева за опоздание на заседание правительства: «Кто не участвует в Арктическом форуме — большой арктический привет. Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте в разные места».

Медведев отчитал за опоздание министра Ткачева



Себя отчитывать за отсутствие на работе, хотя «не болел»,он не сталhttps://t.co/qdywA99iUN pic.twitter.com/fSejglqH2q — Лентач (@oldLentach) 30 марта 2017 г.

Медведев порекомендовал опоздавшему на заседание Ткачеву «ставить себе будильник в разные места». После этого Милонов решил всюду опаздывать — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 30 марта 2017 г.

Российская кинопремьера боевика «Форсаж-8» состоится 13 апреля, как и планировалось. Министерство культуры РФ не будет откладывать премьеру фильма.

Русские забавы

Сотрудничающее с Североатлантическим альянсом и армией США немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH начало поиск статистов на роль «русских» для учений. Актеры, которые будет играть мирных российских жителей, нужны для учений на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии. Обязательным условием для претендентов является владение английским и немецким языками. У кандидатов на роль «русских» также приветствуется знание польского или чешского языков.