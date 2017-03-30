В США конгресс продолжает расследовать предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 г. В среду с первым докладом по этой теме выступили лидеры соответствующего комитета в сенате. Суть этого выступления, согласно большинству авторов, свелась к тому, что комитет сената готов ради расследования преодолеть межпартийные разногласия. Этим он может составить разительный контраст с комитетом в палате представителей, где следствию то и дело препятствовали ссоры.

Расследование палаты представителей по предполагаемому российскому вмешательству в американские выборы практически провалилось, пишет Politico. Сенат с радостью спешит заполнить образовавшийся вакуум. Специфика расследования у представителей была в том, что их работе систематически препятствовала межпартийная вражда, в результате которой они плохо договаривались между собой. В противоположность этому партийные лидеры комитета в сенате (республиканец Ричард Бэрр и демократ Марк Уорнер) решили демонстрировать сплоченность во имя общего дела.

Дональд Трамп - президент США

«Два сенатора, - пишет Politico, - устроили бодрое двухпартийное выступление на своей первой совместной пресс-конференции, где они делали друг другу комплименты и обещали пренебречь своими политическими разногласиями, дабы наконец разобраться в деле, которое Бэрр назвал одним из самых важных расследований за свою 22-летнюю службу в конгрессе».

В другом материале Politico описывает положение дел с расследованием в палате представителей. В среду председатель комитета по расследованиям республиканец Дэвин Ньюнес попытался переложить ответственность за неудачи расследования на демократов. Главная неудача состоит в том, что российское вмешательство позиционируется как «очевидное», но убедительных доказательств этому не находится. Демократы, в свою очередь, обвиняли Ньюнеса в том, что он вступил в сговор с Белым домом и нарочно запутывает расследование.

The Atlantic отмечает, что сенаторы пообещали долгое, медленное и скучное расследование дела. В этой риторике автор находит скрытую критику представителей, у которых расследование получилось хаотичным. В начале материала автор перефразирует Льва Толстого: «каждый дисфункциональный комитет дисфункционален по-своему, в то время как все функциональные комитеты удручающе немногословны». Функциональный комитет в данном случае – в сенате, где, по крайней мере, на публичном уровне представители конкурирующих партий смогли изобразить собранность и способность к сотрудничеству.

Исследование файлов

Характерной чертой следствия в палате представителей, оговаривает автор, были регулярные сенсационные заявления, к которым не прилагалось никаких подтверждений (иногда это мотивировалось секретностью источников). На таком фоне обещание скучного расследования без громких заявлений и далекоидущих выводов выглядит солидно и обнадеживающе. В остальном во время пресс-конференции почти ничего нового сказано не было. Спикеры намекнули на то, что комитет работает с «беспрецедентным» количеством документов. Также были упомянуты слухи о том, что в период американской предвыборной гонки в американском интернете работало более тысячи «проплаченных троллей», которые влияли на общественное мнение в российских интересах.