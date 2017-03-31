Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к совместному освоению Арктики с иностранными партнерами в различных сферах. Учитывая, что любой проект в Арктике требует огромных ресурсов, не удивительно, что Россия не готова вкладывать деньги одна, тем более, что свои интересы в регионе она уже обозначила.

«Мы открыты для широкого партнерства с другими государствами для реализации крупномасштабных взаимовыгодных проектов — от освоения природных ресурсов и развития глобальных транспортных коридоров до науки и экологии», — сказал Путин. Президент сейчас находится на острове Земля Александры на севере архипелага Земля Франца-Иосифа. Вместе с ним в Арктику прилетели премьер-министр Дмитрий Медведев, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Президент напомнил, что Россия уже осуществляет в Арктике совместные проекты с иностранными компаниями — это «Ямал-СПГ», «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (последние два, строго говоря, к Арктике не имеют отношения, хотя и работают в сложных коиматических условиях). Также Путин обратил внимание, что российская сторона совместно с иностранными партнерами ведет геофизические исследования в Баренцевом море.

В.Путин в Арктике

Президент в своей речи назвал Арктику «крупнейшим сырьевым резервом» страны, напомним, что прогнозные ресурсы углеводородов именно в российских морях оцениваются более чем в 100 млрд тонн в нефтяном эквиваленте, а только в недрах Баренцева моря содержатся 2,8 трлн кубометров газа.

Отметим, что еще совсем недавно в российских СМИ редко можно было упоминание Арктики отдельно от информации о военном присутствии в регионе. В начале марта — новость о начале испытаний специальной техники, приспособленной для работы на крайнем севере. По словам Шойгу, в первую очередь идет подготовка снегоболотоходной техники, но, кроме того, проверке подвергаются также средства медицинского обеспечения, арктическая форма, перспективные кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки для проживания личного состава и обслуживания военной гусеничной техники.

В середине декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2016 году завершен комплекс работ по обустройству военных объектов в Арктике, закончены работы на Новосибирских островах, Земле Франца-Иосифа и Новой Земле.

Военная база в Арктике

В недавнем интервью член комитета Совета Федерации по обороне, сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев прямо заявил, что «Арктика на сегодняшний день, с учетом развития авиации, ракет, военно-морского флота, представляет собой театр военных действий, потому что фактически позволяет на территории северных регионов России достигать территории США и возвращаться обратно».

К этому можно добавить множество сообщений о том, как на том или ином арктическом острове развертывается очередная воинская часть.

Таким образом можно сказать, что практически полное «игнорирование» темы обороны и безопасности президентом во время посещения Земли Франца-Иосифа может, как минимум, свидетельствовать о том, что риторика российских властей постепенно меняется — возможно, теперь Москву интересует не конфронтация в Арктике, а выгодная продажа обнаруженных ресурсов.