Центризбирком решил упразднить должность главы совета директоров Федерального центра информатизации (ФЦИ). Таким образом бывший депутат Геннадий Райков, который занимал эту должность, мягко отправляется в отставку. Сам он, как пишет «Коммерсантъ», не против такого решения.

Геннадий Райков занимал должность главы совета директоров ФЦИ при ЦИКе шесть лет. «ЦИК принял решение сократить должность. Это их право. Учредитель у ФЦИ — Российская Федерация, ЦИКу дано право управления, они им пользуются», — заявил Райков. После его ухода у ФЦИ останется только один руководитель — Михаил Попов.

В 2011 году, когда Райков получил назначение в ФЦИ, стартовала программа ускоренной технической модернизации избирательной системы, но потом она была пересмотрена и урезана.

Причина увольнения Геннадия Райкова до конца не понятна — во всяком случае в «Коммерсанте», который про это пишет, указывается лишь, что ему 77 лет.

Зато известно, что ЦИК уже готовится к отмене открепительных удостоверений, а для этого необходимо провести достаточно серьезную работу по подготовке автоматизированной системы «Выборы» к обмену информации об избирателях между территориальными и участковыми комиссиями в разных концах страны.

Бланк открепительного удостоверения

Напомним, сенатор Андрей Клишас внес законопроект, который предусматривает отмену открепительных удостоверений. Секретарь ЦИК Майя Гришина в интервью «Известиям» рассказала, что цель этих нововведений — упрощение участия гражданах в выборах по месту своего фактического нахождения, ведь для получения открепительного необходимо было посещать избирательную комиссию по месту регистрации.

«Наша задача — учесть эту категорию граждан, чтобы они могли по месту нахождения заранее подать юридически значимое заявление и попасть в список избирателей. Прорабатываем вариант подачи заявления через портал госуслуг, там гражданин идентифицирован. Другой вариант — личная явка в территориальный избирком по месту нахождения с подачей заявления. По каналам связи ГАС "Выборы" будет передана необходимая информация, и человек будет включен в список избирателей. Все предлагаемые ЦИК решения должны соответствовать запросам информационного общества», — объяснила Гришина.

При этом к введению интернет-голосования Майя Гришина относится скептически. По ее словам, несколько лет назад (то есть еще при Владимире Чурове) эта тема в ЦИК обсуждалась, но, судя по всему, члены комиссии решили, что в России реализовать эту дею слишком сложно.

«Человека, который голосует через интернет, надо безошибочно идентифицировать. Чтобы вместо меня никто не проголосовал, я должна иметь идентификационную электронную карту и считыватель, позволяющий с домашнего компьютера определить меня на другом конце, в избиркоме. Затем нам надо обеспечить тайну голосования, то есть должны быть произведены две взаимоисключающие процедуры... Иными словами, интернет-голосование нельзя ввести "одним кликом", требуется огромный комплекс мероприятий», — объяснила она.

Впрочем, развитие идет не только в направлении отмены открепительных удостоверений. Как сообщает «Парламентская газета», ЦИК направила в региональные избиркомы требования к оборудованию для изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом и намерена до конца недели получить от них информацию об оснащении необходимой техникой помещений для голосования.

Система ГАС - Выборы

Если участковые комиссии будут распечатывать протоколы с QR-кодом, это существенно ускорит занесение информации из них в терминалы ГАС «Выборы», которые находятся в помещениях территориальных (районных) избирательных комиссий. В небольшом QR-коде можно зашифровать более семи тысяч цифр, в то время как для передачи результатов выборов на отдельном участке хватит и 200 цифр. Сейчас в машиночитаемом виде результаты голосования в ТИКи передают только те участковые комиссии, которые оборудованы КОИБами (таких сотни по всей стране) или КЭГами (единицы).

Проблема, однако, в том, что далеко не все участковые комиссии возможно сейчас оборудовать рабочие места с компьютером и принтером, которые позволят напечатать итоговый протокол с QR-кодом. Для решения этого вопроса необходима финансовая поддержка регионов или даже федерального центра. Именно для этого ЦИК сейчас связывается с субъектовыми комиссиями — необходимо заранее понять каким регионам потребуется помощь и какая.