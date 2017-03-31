Wall Street Journal опубликовал материал о том, что бывший советник американского президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн предложил инстанциям, расследующим связи между администрацией Трампа и Россией, поделиться информацией при условии, что ему будет обеспечен иммунитет. Эта новость вызвала большой интерес у прочих СМИ.

WSJ объясняет, что Флинн, будучи советником Трампа во время президентской гонки и в начале также одним из его главных помощников в Белом доме, имел доступ к самым чувствительным дискуссиям в среде новой администрации. Кроме того, он напрямую участвовал в разговорах о том, следует ли снимать с России санкции.

Что собственно хочет рассказать Флинн, пока непонятно, отмечается в материале. Он просто заявил через своего адвоката, что готов поделиться некими сведениями с ФБР и комитетами по расследованиям в конгрессе. Наиболее интригующий момент в его заявлении – это то, что он хочет получить иммунитет. Это наводит на мысль, что его история может быть для него в правовом смысле компрометирующей.

Сотрудники ФБР

Politico пишет, что демократы из комитета по расследованиям в палате представителей конгресса как раз собирались на раскрыть тему связей между самим Флинном и российским послом в США. По словам демократов, они собирались провести открытое заседание с участием представителей предыдущей президентской администрации, но республиканцы это заседание отменили. Там, в частности, должна была участвовать Салли Йейтс, бывший генпрокурор США, которая собственно собиралась раскрыть подробности. Эта история отражает недавний конфликт между республиканцами и демократами в этом комитете, который вызвал множество нареканий в прессе.

Financial Times пишет, что «комитет палаты представителей отменил слушание по предполагаемым связям между кампанией Трампа и Россией, после того как представители администрации якобы сказали чиновнице, назначенной при Обаме, что ей нельзя свидетельствовать о разговорах, касавшихся Майкла Флинна». Авторы ведут к тому, что республиканцы в комитете помешали демократам расспросить Йейтс, потому что они фактически встали на сторону администрации.

Эта история, комментирует FT, стала дополнительным фактором давления на председателя комитета республиканца Девина Ньюнеса. Ранее демократы систематически указывали на то, что он поддерживал Трампа и что его самого хорошо бы расследовать на предмет связей с Россией во время предвыборной гонки. Белый дом, между тем, отрицает, что он блокировал выступление Йейтс, а такие утверждения называет безответственными.

Белый дом. Овальный кабинет

FT напоминает, что Трамп уволил Флинна через 24 дня после того, как он был назначен советником по национальной безопасности. Считается, что основанием к этому послужило то, что Флинн солгал вице-призеденту США Майку Пенсу, заявив, что не беседовал в последнее время с российским послом и тем более не обсуждал с ним антироссийские санкции. Что касается Йейтс, ее главный источник для свидетельств, по всей видимости, - разговоры, которые она вела с представителями Белого дома о Флинне.