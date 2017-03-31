Владимир Путин впервые отреагировал на прошедшие в минувшее воскресенье по всей стране демонстрации против коррупции. Президент, как правило, или вообще не комментирует подобные события, или рассказывает о своем отношении к ним с большим запозданием, так что откровения Владимира Путина стали для многих неожиданностью.

В среду президент Владимир Путин выступал на Арктическом форуме, который проходит в Архангельске. Туда он прилетел с Земли Франца-Иосифа, где вместе с Дмитрием Медведевым, Сергеем Шойгу и Виктором Ивановым осматривал природные достопримечательности.

Выступление президента, как часто бывает на конференциях подобного рода, была разбито на две части: заготовленную речь и ответы на вопросы ведущего, журналиста американского телеканала CNBC Джеффа Катмора. Собственно самое интересное Владимир Путин как раз сказал под конец дискуссии.

Телеведущий CNBC Джефф Катмор kremlin.ru

Свой ответ на просьбу Катмора прокомментировать призыв Соединенных Штатов и европейских стран освободить Алексея Навального (имя которого, правда, так и не было упомянуто), Владимир Путин начал с сообщения о том, что во Франции полиция также достаточно жестко обращается с демонстрантами. Далее президент заявил, что оппозиционные силы не должны использовать тему борьбы с коррупцией для политической борьбы. «Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам. Единственное, что я считаю неправильным, — если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе, выборных кампаний внутри страны», — сказал Владимир Путин.

Аргументировал Путин свою позицию тем, что именно тема борьбы с коррупцией стала поводом для начала так называемой «арабской весны». «К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов государственного переворота на Украине. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа — Украину — мы тоже хорошо знаем», — сказал глава государства.

Владимир Путин на IV Международном форуме "Арктика – территория диалога" kremlin.ru

«Поэтому борьба с коррупцией — да, использование этого инструмента в узкокорыстных политических целях — нет. И все должны действовать в ходе политических процессов в рамках закона. Все, кто выходит за рамки этого закона, должны нести наказание в соответствии с российским законодательством», — закончил свою мысль Владимир Путин.

Напомним, 26 марта в десятках городах страны прошли антикоррупционные демонстрации и митинги — причем власти, по большей части, отказывались их согласовывать. Инициатором акций стал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, который незадолго до того опубликовал расследование, в котором утверждается, что премьер-министр Дмитрий Медведев обладает крупными активами, которые никак не отражаются в его декларациях и на покупку которых законным путем он не мог заработать.

Самая масштабная акция, как обычно, прошла в столице. На Тверскую улицу только по официальным данным вышли 8 тысяч человек, по независимым оценкам число протестующих достигло 15-30 тысяч. Более тысячи человек во время акции были задержаны.

Антикоррупционный митинг в Москве 26 марта 2017 Фото Марии Решетниковой

После акции были задержаны все сотрудники ФБК, Алексей Навальный получил 15 суток административного ареста, глава его предвыборного штаба Леонид Волков — 10 суток, руководитель московского отделения Партии прогресса Николай Ляскин — 25 суток.

На акции протеста уже отреагировали в Госдуме и Совете Федерации. Фракция КПРФ потребовала проверить информацию ФБК, а лидер «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал премьера за молчание в ответ на обвинения в коррупции. Даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала власти «не прятать голову под крыло». По ее словам, власть должна реагировать на митинги в стране, вести диалог с гражданами, чтобы понимать, почему они протестуют.