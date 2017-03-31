Когда президент говорит о митингах
Владимир Путин впервые отреагировал на прошедшие в минувшее воскресенье по всей стране демонстрации против коррупции. Президент, как правило, или вообще не комментирует подобные события, или рассказывает о своем отношении к ним с большим запозданием, так что откровения Владимира Путина стали для многих неожиданностью.
В среду президент Владимир Путин выступал на Арктическом форуме, который проходит в Архангельске. Туда он прилетел с Земли Франца-Иосифа, где вместе с Дмитрием Медведевым, Сергеем Шойгу и Виктором Ивановым осматривал природные достопримечательности.
Выступление президента, как часто бывает на конференциях подобного рода, была разбито на две части: заготовленную речь и ответы на вопросы ведущего, журналиста американского телеканала CNBC Джеффа Катмора. Собственно самое интересное Владимир Путин как раз сказал под конец дискуссии.
Свой ответ на просьбу Катмора прокомментировать призыв Соединенных Штатов и европейских стран освободить Алексея Навального (имя которого, правда, так и не было упомянуто), Владимир Путин начал с сообщения о том, что во Франции полиция также достаточно жестко обращается с демонстрантами. Далее президент заявил, что оппозиционные силы не должны использовать тему борьбы с коррупцией для политической борьбы. «Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам. Единственное, что я считаю неправильным, — если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе, выборных кампаний внутри страны», — сказал Владимир Путин.
Аргументировал Путин свою позицию тем, что именно тема борьбы с коррупцией стала поводом для начала так называемой «арабской весны». «К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов государственного переворота на Украине. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа — Украину — мы тоже хорошо знаем», — сказал глава государства.
«Поэтому борьба с коррупцией — да, использование этого инструмента в узкокорыстных политических целях — нет. И все должны действовать в ходе политических процессов в рамках закона. Все, кто выходит за рамки этого закона, должны нести наказание в соответствии с российским законодательством», — закончил свою мысль Владимир Путин.
Напомним, 26 марта в десятках городах страны прошли антикоррупционные демонстрации и митинги — причем власти, по большей части, отказывались их согласовывать. Инициатором акций стал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, который незадолго до того опубликовал расследование, в котором утверждается, что премьер-министр Дмитрий Медведев обладает крупными активами, которые никак не отражаются в его декларациях и на покупку которых законным путем он не мог заработать.
Самая масштабная акция, как обычно, прошла в столице. На Тверскую улицу только по официальным данным вышли 8 тысяч человек, по независимым оценкам число протестующих достигло 15-30 тысяч. Более тысячи человек во время акции были задержаны.
После акции были задержаны все сотрудники ФБК, Алексей Навальный получил 15 суток административного ареста, глава его предвыборного штаба Леонид Волков — 10 суток, руководитель московского отделения Партии прогресса Николай Ляскин — 25 суток.
На акции протеста уже отреагировали в Госдуме и Совете Федерации. Фракция КПРФ потребовала проверить информацию ФБК, а лидер «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал премьера за молчание в ответ на обвинения в коррупции. Даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала власти «не прятать голову под крыло». По ее словам, власть должна реагировать на митинги в стране, вести диалог с гражданами, чтобы понимать, почему они протестуют.