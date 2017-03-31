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31 марта 2017, пятница, 14:03
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31 марта 2017, 09:01
банковский сектор Великобритания Владимир Путин Израиль медицина США Татарстан ХАМАС
Илья Карпюк

Заголовки утра. 31 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

О том, как на Арктическом форуме американец Джефф Катмор увлек за собой президента России,  «Коммерсантъ» пишет в репортаже под заголовком «Владимир Путин побыл телеведомым».

«К тратным подвигам готовы»: потребители уверились в своей покупательской способности. 

РБК в статье «Банк России взял Казань» пишет о том, что глава Нацбанка Татарстана уволен за банковский кризис.

Отказ от пробы Манту принесет производителю «Арбидола» до 1,5 млрд рублей, утверждается в статье «Укол улучшает состояние».

Почему в Думе заступились за арестованных, написано в статье «Свобода в парламентских выражениях». 

«Известия»: «В навигации появится монополист». Поправки в закон о госзакупках разрешат приобретать навигационные услуги у единственного поставщика — АО «ГЛОНАСС». 

«Израиль и ХАМАС готовятся к войне»: обе стороны заявляют о намерении отвечать на провокации друг друга.

«Законопроект о "гаражной амнистии" внесут до конца года»: документ упростит регистрацию права собственности для членов ГСК.

«Газета.ru»: «Пономарева ждут на допрос по Вороненкову». Следственный комитет хочет допросить Илью Пономарева в связи с убийством бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«Перенесли до лучших времен»: Песков рассказал о переносе «Прямой линии с Владимиром Путиным».

В статье «Опротестуем решение судей» описывается, как российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли бронзу чемпионата мира.

The Economist: «Белый дом. Президентство Трампа зашло в тупик» (The White House: The Trump presidency is in a hole). И это «плохо как для Америки, так и для всего мира».

«Ежедневная диаграмма: подступающий голод в Африке и Йемене объясняется политическими причинами» (Daily chart: Impending famines in Africa and Yemen have political causes). Миллионам людей в Нигерии, Южном Судане, Сомали и Йемене угрожает голод.

Bloomberg: «Британские депутаты, вероятно, смогут проголосовать по поводу доступа к единому рынку» (British MPs Could Get to Vote on Staying in Single Market). Британское правительство намекнуло, что парламенту могут дать возможность проголосовать по вопросу о том, следует ли Британии сохранять доступ к единому европейскому рынку. 

«ЕС Трампу: вмешайся в Brexit — и мы вмешаемся в Техас» (EU to Trump: Mess With Brexit and We’ll Mess With Texas). Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выдал встречную реакцию на то, как американский президент Дональд Трамп приветствует отделение Британии от ЕС. Юнкер пообещал в ответ поддержать американские штаты в их желании отделиться от США.

The Wall Street Journal: «Британия предлагает планы по замещению законов ЕС» (U.K. Sets Out Plans to Replace EU Laws). Британское правительство опубликовало предложения по переходу от порядка, принятого в ЕС, к самостоятельности.

«Путин использует европейские разногласия, чтобы доминировать в энергетике» (Putin Exploits Europe’s Divisions to Dominate Energy). Энергетическая повестка России относительно событий в ЕС и США на конкретном примере.

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