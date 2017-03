О том, как на Арктическом форуме американец Джефф Катмор увлек за собой президента России, «Коммерсантъ» пишет в репортаже под заголовком «Владимир Путин побыл телеведомым».

«К тратным подвигам готовы»: потребители уверились в своей покупательской способности.

РБК в статье «Банк России взял Казань» пишет о том, что глава Нацбанка Татарстана уволен за банковский кризис.

Отказ от пробы Манту принесет производителю «Арбидола» до 1,5 млрд рублей, утверждается в статье «Укол улучшает состояние».

Почему в Думе заступились за арестованных, написано в статье «Свобода в парламентских выражениях».

«Известия»: «В навигации появится монополист». Поправки в закон о госзакупках разрешат приобретать навигационные услуги у единственного поставщика — АО «ГЛОНАСС».

«Израиль и ХАМАС готовятся к войне»: обе стороны заявляют о намерении отвечать на провокации друг друга.

«Законопроект о "гаражной амнистии" внесут до конца года»: документ упростит регистрацию права собственности для членов ГСК.

«Газета.ru»: «Пономарева ждут на допрос по Вороненкову». Следственный комитет хочет допросить Илью Пономарева в связи с убийством бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«Перенесли до лучших времен»: Песков рассказал о переносе «Прямой линии с Владимиром Путиным».

В статье «Опротестуем решение судей» описывается, как российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли бронзу чемпионата мира.

The Economist: «Белый дом. Президентство Трампа зашло в тупик» (The White House: The Trump presidency is in a hole). И это «плохо как для Америки, так и для всего мира».

«Ежедневная диаграмма: подступающий голод в Африке и Йемене объясняется политическими причинами» (Daily chart: Impending famines in Africa and Yemen have political causes). Миллионам людей в Нигерии, Южном Судане, Сомали и Йемене угрожает голод.

Bloomberg: «Британские депутаты, вероятно, смогут проголосовать по поводу доступа к единому рынку» (British MPs Could Get to Vote on Staying in Single Market). Британское правительство намекнуло, что парламенту могут дать возможность проголосовать по вопросу о том, следует ли Британии сохранять доступ к единому европейскому рынку.

«ЕС Трампу: вмешайся в Brexit — и мы вмешаемся в Техас» (EU to Trump: Mess With Brexit and We’ll Mess With Texas). Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выдал встречную реакцию на то, как американский президент Дональд Трамп приветствует отделение Британии от ЕС. Юнкер пообещал в ответ поддержать американские штаты в их желании отделиться от США.

The Wall Street Journal: «Британия предлагает планы по замещению законов ЕС» (U.K. Sets Out Plans to Replace EU Laws). Британское правительство опубликовало предложения по переходу от порядка, принятого в ЕС, к самостоятельности.

«Путин использует европейские разногласия, чтобы доминировать в энергетике» (Putin Exploits Europe’s Divisions to Dominate Energy). Энергетическая повестка России относительно событий в ЕС и США на конкретном примере.