Агентство Sigma Expert подсчитало: 26 марта больше всего людей выходило в городах, которые показали наименьшую явку на думских выборах. В связи с этим возникает множество вопросов и предположений.

Считалось, что организаторы протеста — условный Навальный — нащупали канал коммуникации с той аудиторией, которая для них ранее была недоступна. Но, может быть, просто меняются настроения в определенных стратах общества? Sigma Expert провела интересный анализ тех, кто в социальных сетях присоединился к акциям. Может быть значительная часть работы политологов теперь будет выполнятся вот так, при помощи data mining и относительно простой обработки информации?

Как ни странно, чем дальше, тем интересней становится акция 26 марта.