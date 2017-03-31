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31 марта 2017, пятница, 21:17
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31 марта 2017, 17:50
акции протеста
Илья Карпюк

#100 СЛОВ. Явка и протестная активность оказались связаны

Алексей Навальный в суде
Алексей Навальный в суде
Команда Навального

Агентство Sigma Expert подсчитало: 26 марта больше всего людей выходило в городах, которые показали наименьшую явку на думских выборах. В связи с этим возникает множество вопросов и предположений.

Считалось, что организаторы протеста — условный Навальный — нащупали канал коммуникации с той аудиторией, которая для них ранее была недоступна. Но, может быть, просто меняются настроения в определенных стратах общества? Sigma Expert провела интересный анализ тех, кто в социальных сетях присоединился к акциям. Может быть значительная часть работы политологов теперь будет выполнятся вот так, при помощи data mining и относительно простой обработки информации?

Как ни странно, чем дальше, тем интересней становится акция 26 марта.

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