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31 марта 2017, 15:36
Госдума законотворчество Минобрнауки образование Ольга Васильева школа
Ольга Зайцева

Трудовое воспитание и окраина цивилизации

Уроки лозоплетения
Уроки лозоплетения

Российские сенаторы внесли в Государственную Думу законопроект о введении в закон «Об образовании» понятия «трудовое воспитание». С этой инициативой выступили члены Совета Федерации Виктор Кресс и Александр Волков.

В пояснительной записке к документу говорится, что под трудовым воспитанием понимается «процесс организации и стимулирования трудовой деятельности обучающихся», направленный на формирование навыков и умений, а также «добросовестного отношения к работе, развитие творческих способностей, инициативы, стремления к достижению более высоких результатов». При этом поясняется, что документ составлен в соответствии со Стратегией развития воспитания в России на период до 2025 года.

Стратегия, подчеркивают авторы законопроекта, называет приоритетной задачей образования «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями», а потому трудолюбие важно воспитывать «с раннего детства». По их мнению, отсутствие понятия трудового воспитания в законодательстве мешает его внедрению в школах, тогда как разработанный ими документ поможет создать правовые условия для включения трудового воспитания в образовательный процесс.

Интересно, что в августе 2016 года министр образования России Ольга Васильева говорила о желании усилить трудовое воспитание в школах. «Я считаю, что без трудолюбия, без навыков, которым прежде всего мы обязаны семье и школе, без навыков трудиться ежечасно, ежесекундно, получать успехи от труда, мы не можем жить», – приводили ее слова информационное агентства.

 
Министр образования и науки Ольга Васильева

В феврале 2017 года она заявила, что законопроект о включении понятия «трудовое воспитание» в закон «Об образовании», «будет поддержан обеими руками», напоминает газета «Коммерсантъ». Однако 23 марта возглавляемое Васильевой ведомство выступило против такой поправки в закон.

Депутаты Госдумы заняли иную позицию: они указали, что без понятия «трудовое воспитание», прописанного в законе «Об образовании», школы оказываются в уязвимом положении. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина пояснила ситуацию журналистам. «Надзорные органы уже выписывают школам штраф за то, что они используют труд ученика фактически в учебных целях, потому что законодательно понятие "общественно полезный труд" и "самообслуживание" не определены», – приводит ее слова информационное агентство ТАСС.

Идея введения в школах трудового воспитания активно обсуждается пользователями социальных сетей. Реакции при этом варьируются от откровенно одобрительных до резко негативных: одни пользователи считают, что их детям, как некогда им самим, уроки трудового воспитания пойдут на пользу, другие же видят в этом попытки руководства школ использовать бесплатный труд детей там, где следовало бы нанимать уборщиков.

«Ну, наконец-то луч надежды! Интересно, куда и когда подевалось понятие "трудовое воспитание" из действующей редакции закона об образовании...», «Уроки труда есть и сейчас. А вот ввести помывку пола и прочее не получится. Васильева может хоть надорваться. Это у нее просто показуха. Ей введут, блин. Родаки перестанут школам башлять, сразу все в сознание придут. Без бабла на голодуху очень мозги прочищает», «Сейчас дети пуговицы пришить не могут. Труд облагораживает человека», «Совершенно точно, что современные условия подразумевают специализацию, и мыть полы и строчить фартуки (чему нас и обучали на трудах) – совершенно мне не пригодилось. Кран менять должен сантехник, убирать – уборщик», – такие мнения чередуются чаще всего.

Те, кого тема особенно взволновала, оставляют и более развернутые отзывы.

«А налоги родители для чего платят? Попечительские взносы в фонд школы, на уборщиц, на охрану, на классные нужды? Чтоб чиновники могли из бюджета не тратить на содержание территории школ, а больше по своим карманам растворить? Вот пусть содержат и обслуживают свои школы сами – это не наша собственность, и барщину наши дети отрабатывать не будут под принуждением. Трудовое обучение они отработают дома, кому нужно, школа нам нужна для получения знаний по тем предметам, по которым родители не могут обучать сами.

 
Старшеклассники на занятиях

Вместо образования, зажравшиеся господа хотят растить из чужих детей – себе раб.силу для обслуги, а своих детей в таких школах не учат. При капитализме такие коммунистические методы – это уже рабство. Или пусть оплачивают детский труд и выдают индивидуальную рабочую одежду – все равно это будет из денег их родителей, уплаченных в виде налогов, так вот пусть они идут на наших детей, а не на детей чиновников.

Принудительный труд запрещен, пусть помнят об этом, и нарушать право на образование недопуском к урокам из-за неотработанной барщины не имеют право, иначе из этих школ побегут. Это другое время и феодализм свой строить им не нужно позволять. Пусть платят нам, как мы платим им», – выражает негодование пользователь Юлия Тюменцева.

Многие считают навыки, полученные на таких уроках в школе, бесполезными, а время, потраченное на эти занятия, потерянным.

«Да... В школе на уроках труда нас многому учили: клеить какие-то немыслимые картонные коробки, шить трусы в клеточку... И все это – кое-где и кое-как. Не научили одному – привычке все делать квалифицированно, стремлению к перфекционизму. А еще, самому главному – привычке думать, прежде чем что-то делать», – сожалеет пользователь ЕвгениЯ Леонова из Москвы.

«Шить и сантехнику ремонтировать научат в проф училищах. Лучше это время, в школе потратить на изучение иностранных языков», – пишет пользователь Сергей Свечников из Москвы. «Помню, меня обучали изготовлению дверных крючков на уличные сортиры – запираться изнутри. Прошло много лет, хоть один бы попросил крючек на дачный туалет выточить. А я потратил на обучение пару месяцев», – иронически добавляет он.

Но высказываются и прямо противоположные этому мнения.

«Строчить фартуки не пригодилось лишь тем, у кого руки не из того места и фантазии никакой. Меня в школе и готовить и шить научили. Да еще и реальную профессию дали, которая в жизни очень пригодилась.

Не всем так повезло, конечно. Но лишать детей такой возможности глупо. Дожились. 15-летняя девочка боится в руки брать нож ("мама сказала, что я могу порезаться"...). А мальчики смело кидают под ноги прохожим коробки и бутылки от питья. Это те, кто никогда в жизни за собой не убирали. Мелочь, а это показатель воспитания, которое идет не только от родителей, но и от школы. В которой теперь запрещают детям даже в классе убирать. Мол, не барское это дело…», – высказывает иную точку зрения пользователь Наталья Клименко из Москвы.

«В мои школьные годы на уроках труда учили шить, вышивать, вязать спицами и крючком, плести макраме. В 7 классе пол -года был курс кулинарии. Сейчас я не вяжу и не вышиваю, но я очень рада, что все это умею... и считаю, что детям надо всё это. И свою дочь я могу этому научить», – убеждена в полезности «традиционных» уроков труда и пользователь Елена Ющук из Херсона.

 
Кулинарный урок. Выпечка

Наконец, некоторые пользователи недоумевают, почему бы не сделать этот предмет более приближенным к сегодняшним реалиям и задачам, которые могут встать перед детьми.

«А интеллект почему не предлагается использовать, апгрейд компа, переустановка программ, конструирование машин и техники, создание их моделей и пр.? Почему у нас в стране ценится только работа с веником или чистка туалетов?», – задается вопросом пользователь Левон Нерсесян из Хабаровска.

«Интересная логика у думцев, трудом является только мускульный труд! Если ты работаешь головой, то это трудом не является? Короче, если ты метёшь, гребешь и таскаешь, то ты воспитанный трудом. А если ты что-то конструируешь или программируешь, то ты не воспитан! Когда уже вымрут динозавры с лагерным, совковым, плесневелым мышлением, а?», – согласен с ним пользователь Игорь Черноморченко.

«Такая есть хорошая вещь – узкая специализация. Такой вот паззл, когда у каждого есть свое место, вот так и работает западный бизнес. У нас тут собрались одни многостаночники, берутся за все, и в результате простой бардак. Мозги надо развивать – это главное, а то так все на окраине цивилизации», – считает пользователь Лариса Иссаенкова из Москвы.

Кстати, если говорить о профессиях, которые россияне считают привлекательными и которым, по их мнению, стоило бы овладеть их детям, профессии, связанные с чисто физическим трудом не пользуются популярностью. Согласно данным ВЦИОМ, самой перспективной россияне сейчас считают профессию врача и смежные с нею: отправить ребенка в медицинский вуз выразили готовность 35% опрошенных (против 12% в 2005 году). 

На втором месте по популярности оказалась профессия военного, которую как желательную для их ребенка обозначили 13% респондентов. Немногим меньшей (11% опрошенных) оказалась доля тех, кто хотели бы видеть своих детей и внуков юристами. А вот согласиться с любым решением ребенка при выборе профессии готовы оказались только 4% россиян.

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