Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
31 марта 2017, пятница, 14:03
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Обнародованы сведения об участниках "налоговых каникул"
За развращение троих мальчиков житель Татищевского района сядет на 10 лет
Гражданам предлагается разработать идею арт объекта на Волжской
Выйти замуж за орангутанга
В театре вспомнят Александра Галко
Состоятся соревнования по автомногоборью
Планетарий приглашает на праздник
Приволжская книжная палата подарила библиотеке 100 экземпляров детской литературы
Времена. В Саратове учились производить продукцию без дефектов, в космос отправилась собака Звездочка
В Саратове облачно, дождь
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
31 марта 2017, 12:01
наука Россия
Илья Кукулин, Виталий Куренной

Школа Щедровицкого и ее наследие. Часть 1

Участники Московского методологического кружка. Второй справа - Георгий Щедровицкий
Участники Московского методологического кружка. Второй справа - Георгий Щедровицкий
Фонд "Архив Московского методологического кружка"

В протестных акциях, прошедших в ряде городов России, и ситуации, сложившейся во власти, некоторые политологи усматривают признаки попыток использовать наследие методологической школы Георгия Щедровицкого.

О том, что представляет собой школа Щедровицкого и насколько эффективными в современных условиях показывают себя ее принципы, с «Полит.ру» поговорили Виталий Куренной, профессор факультета гуманитарных наук, руководитель Школы культурологи Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», и Илья Кукулин, старший научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий, доцент факультета гуманитарных наук Школы культурологии Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Как отметил профессор Куренной, школа Щедровицкого стала популярна в первую очередь благодаря практическим занятиям – так называемым мыследеятельным играм.

«Школа Щедровицкого – не методология в нормальном смысле слова; к методологии как способу научного исследования она отношения не имеет. Школа Щедровицкого – это в значительной степени комплексное явление, которое включало в себя две стороны: и теорию,  и некий тип практики, как сегодня сказали бы – тренинга.

Собственно, в этой своей практической форме она и была довольно работоспособной в позднесоветский период, когда Щедровицкий обрел признание и широкую популярность. К ним много ездили на мыследеятельные игры, которые проводили адепты этой школы. Сказать, какой практический эффект эти игры имели, невозможно, но, судя по всему, они обладали достаточно сильным суггестивным эффектом, производили на людей значительное впечатление. Этими играми школа Щедровицкого и славна. Ну, по крайней мере, после этих игр у людей возникало ощущение, что они стали как-то иначе мыслить; это и был основной практический эффект.

 
Г. Щедровицкий, А. Тюков
Фонд "Архив Московского методологического кружка"

Кстати, надо отметить, что через школу Щедровицкого прошло довольно много людей действительно умных, разных и ярких. Семинар, который Георгий Щедровицкий вел изначально у себя на квартире, в самом деле был значительным интеллектуальным явлением. В советском контексте это было достаточно уникальным явлением.

С другой стороны, в рамках этой школы существует определенное теоретическое ядро, которое, на мой взгляд, является некоей крайней формой представления о безграничной возможности человека к инженерному конструированию. Грубо говоря, идея заключается в том, можно взять и контролируемыми усилиями «перепредметить» мир, научиться видеть его иначе. Что можно таким же образом провести своего рода реорганизационную перекомпоновку, которая также принесет некий желаемый эффект. В этом смысле методология Щедровицкого – крайнее выражение советского конструктивизма, который был «зашит» в этой культуре, убеждение, что мы «можем взять и сделать». Это убеждение, что: а. мы можем изменять мир; б. мы можем безгранично изменять человека.

Вот эта советская идея «формовки» нового человека и нашла выражение в школе Щедровицкого. И, я бы сказал, что представление о том, что можно взять и неким организационным усилием все изменить, сохранилось. Вот это продолжает иметь значение, потому что представители школы Щедровицкого довольно интенсивно шли в самого разного рода структуры, в том числе бизнес-структуры и во власть. Причем школа Щедровицкого спокойно пережила идеологический крах и продолжает сохраняться. Мы можем говорить об  этом в связи со своего рода «истерией реформаторства», которая наблюдается в России.

Эта истерия конструктивизма, который предполагает, что достаточно написать правильные законы, принять какие-то программы, как-то изменить правила игры – и все заработает. В этом смысле существует, безусловно, ощущаемая во всех секторах реформаторская истерия –у нас принимается очень много законов и постоянно происходит «смена правил игры». В основе этого лежит представление о том, что, произведя верные модификации правил игры, мы сможем все наладить. На мой взгляд, это сильно связано с тем, что люди, прошедшие через школу Щедровицкого, оказались достаточно влиятельны. Однако в целом это, я бы сказал, не собственная заслуга Щедровицкого, а продолжающая существовать конструкция советского проекта, хотя она и существует уже вне советских условий.

Чтобы оценить специфику этого подхода, надо понять, чему он противоположен. Он противоположен представлению о том, что мы должны исходить из некоторой реальности и считаться с ней. Радикальный конструктивизм не интересуется реальностью, не считается с сопротивлением материала. В этом смысле он, если говорить о политическом аспекте, абсолютно аконсервативен. Причем «консерватизм» тут – предположение о том, что прежде чем что-то менять, нужно посмотреть, что есть, и уже потом принимать решения. Этот «консерватизм» был начисто вымыт из советского проекта, и точно так же он отсутствует в том комплексе идей, которые называют школой Щедровицкого.

В каком-то смысле это отсутствие – действительно большая проблема, потому что постоянно генерируются изменения, положительность которых завязана исключительно на том, что мы «взяли и переконструировали» что-то, и что в таком виде оно «наверно, будет лучше». Это заметно по очень многим вещам, когда у нас занимаются изменениями и не очень интересуются реальностью. Это наследие не только школы Щедровицкого, школа эта тут частный элемент – это наследие, я бы сказал, советского мировоззренческого, глубокого и принципиального, комплекса идей. Унаследован принцип игнорирования реальности и, я бы даже сказал, игнорирования достоинства этой реальности, игнорирование необходимости с нею считаться», – объяснил Виталий Куренной.

Илья Кукулин высказал сходное в ряде моментов мнение.

«На разных этапах своего развития методология, – в том особом понимании слова, которое вкладывал в него Георгий Щедровицкий, – насколько я понимаю, определялась и функционировала очень по-разному. В «доисторическое» время методологии как особой «мыследеятельности» предшествовал Московский логический кружок, состоявший из единомышленников в области логики и философии, совсем молодых людей, воспринимавших друг друга как равных. Позже, после раскола, случившегося во второй половине 1950-х, он постепенно превратился в то, что стали потом называть Московский методологический кружок, ММК, а его неоспариваемым главой стал Щедровицкий. Другие участников логического кружка нашли свои, другие пути в философии, а ММК трансформировался в особого рода семинар. Он был необычен тем, что с помощью тщательно продуманных технологий обучения преобразовывал и структурировал мышление своих участников. В целом, у ММК был – с моей точки зрения – явный оттенок жизнетворческого проекта. Со временем семинар превратился в очень организованную интеллектуальную группу, участники которой полагали, что с помощью правильной организации коллективного мышления могут решать любые задачи.

Насколько я могу судить по мемуарам, методология мышления, созданная Щедровицким, была довольно замкнутой и самодостаточной. Она мало предполагала взаимодействие с людьми, которые думали другими способом, на другие темы и с другими задачами.

Постепенно вокруг методологического семинара сформировалось более широкая сеть аналогичных «дочерних» групп в других городах, а главное – с конца 1970-х стало разворачиваться движение так называемых организационно-деятельностных игр. Щедровицкий разработал эти игры на основе концепции деловых игр, своего рода модельно-игрового метода коллективного решения сложных задач, которые были известны в СССР и раньше. Игровое движение Щедровицкого стало сложным гибридом, объединявшим социальную и философско-жизнестроительную активность и, по-видимому, оказало большое влияние на мироотношение многих своих участников. Насколько я понимаю, сегодня в оформленном виде этого движения не существует – оно обрело другие социальные формы. Однако в целом оргдеятельностное движение оказало большое влияние на развитие разного рода групповых тренингов на территории бывшего Советского Союза и даже в других странах, а методология Щедровицкого -- на преподавание ряда дисциплин в вузах (если этим занимались ученики Щедровицкого) и отчасти – на политические процессы в современной России. Но в целом можно сказать, что большая река разделилась на множество ручейков, которые неявным образом питают множество современных российских институций и движений.

Что касается значения школы Щедровицкого как явления, то, опять-таки, трудно сказать об этом значении коротко, так как эта школа была вовлечена в целый ряд социальных и интеллектуальных процессов. Мне кажется, что одной из главных черт школы стало общее убеждение ее сторонников во всесилии или, по крайней мере, большой силе тех ментальных и жизнестроительных сценариев, которые предлагал Щедровицкий, и искренняя вера в тотальный социальный конструктивизм – то есть в то, что с помощью правильно организованного менеджмента и применения «правильно» подобранных политических и социальных технологий можно решить абсолютные любые социальные задачи силами не слишком большой группы людей.

С этим положением я не согласен, при всем моем уважении к Георгию Щедровицкого. Не могу согласиться с тем, что социальные процессы можно и нужно контролировать с помощью технологических процедур. Это подменяет публичные дискуссии по социальным и политическим вопросам и демократическую процедуру принятия решений – чисто менеджерским подходом, который притворяется не-идеологическим.

Щедровицкий сознательно строил свою школу как эзотерическую. На уровне деклараций, насколько я понимаю, философ всегда это отрицал, и сторонники его школы говорили, что их принципы могут быть последовательно объяснены. Но получалось, что они могут быть объяснены только такому человеку, который полностью с их идеями соглашался.

Может быть, Щедровицкий был прав в том, что можно с помощью социальных технологий решить любые тактические задачи, но сама эта идея мне представляется этически сомнительной и стратегически ненадежной. Такое постоянное менеджерирование предполагает, что ты имеешь дело (собственно, Щедровицкий это понимал и сам проговаривал) с советскими людьми, привыкшими к патерналистской организации жизни «сверху». Но если так действовать, это значит, что нужно просто воспользоваться той архаикой, которую насаждала советская власть. Понимаете, на уровне промышленности и урбанизации советская власть делала многое, а людей, наоборот, отучала быть модернизированными. Мне кажется, управление людьми с помощью социальных технологий их не учит выходить из такого странного состояния. То есть тактический успех здесь оборачивается стратегическим поражением.

 
Из материалов Стратегической Игры. "Мастерская схематизации", 2014
Школа Культурной политики

Мне кажется, нам всем в российском обществе надо каким-то образом научиться понимать свое разнообразие – культурное, психологическое, мировоззренческое, сексуальных ориентаций, вообще разнообразие. Если общество привыкло слушаться окрика сверху, оно нуждается не столько в тотальном менеджменте, сколько в распространении политической культуры, в том, чтобы люди учились раскрепощаться и при этом стремились бы перестать быть рабами. Чтобы освобождение не обернулось агрессией и растерянностью, как это часто происходило в 1990-е, да и сегодня.

Принципы школы Щедровицкого вполне работали при советской власти, но я не считаю, что эта эффективность «методологических» принципов сама по себе так уж хороша. Да, многих людей обучение в школе Щедровицкого обогатило, но произошло это там и тогда, где и когда это касалось круга интеллектуалов, которые могли сами выбирать из разных методов работы с собственным разумом, с собственной психикой. Там же и тогда, где и когда учение Щедровицкого было воспринято как всемогущая социально-политическая технология, получалось, что политические технологии обращались к людям, которые не понимали, есть ли у них выбор. Такое менеджериальное отношение к обществу скорее консервировало советскую ситуацию, чем расшатывало ее.

Идеи Щедровицкого использовали некоторые российские политтехнологи 1990-х годов, которые полагали, что поскольку российское общество является незрелым, надо просто всех «построить» с помощью разного рода социально-манипулятивных ходов. Тактически они достигли серьезных побед, но победы политтехнологов оказались поражением общества, потому что не способствовали развитию гражданской зрелости. На мой взгляд, сейчас, с развитием социальных сетей и культуры сетевого общества, эти технологии будут все менее релевантными. Социальные сети сами по себе тоже не способствуют зрелости, но они меняют мышление людей – и даже инфантильные, ориентированные на патернализм люди в сетевом обществе ведут себя иначе, чем советские. «Поймать» такой переход к обществу, в котором идеи тотального социального менеджмента постепенно перестают работать (хотя, повторяю, это может никак не способствовать улучшению нравов) – интересная и важная задача, хотя и очень труднорешаемая», – считает он.

Добавим: многие российские политтехнологи в настоящее время отмечают, что администрация президента не идет с ними на контакт и не дает указаний и средств на какие-либо проекты. Как пишет газета «Коммерсантъ», об этом, в частности, шла речь на встрече дискуссионного клуба, организованной политконсультантом Дмитрием Гусевым и посвященной митингам 26 марта.

По мнению политтехнолога Вячеслава Смирнова, участника встречи, политтехнологи могут дать АП рекомендации по урегулированию ситуации, однако никто к ним не обращается. «Денег не дают, методичек не дают, темника не дают», – объяснил он. Сходным образом высказался и другой участник мероприятия, политтехнолог Андрей Богданов, некогда выдвигавшийся в качестве кандидата в президенты России. «Новая администрация президента (имеется в виду внутриполитический блок во главе с первым замглавы АП Сергеем Кириенко, как поясняет газета «Коммерсантъ» – прим. ред.) ни с кем не советуется, всех послала, сказала – мы сами тренинги проведем, а вы нам не нужны», – приводит газета его слова. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Владимир Путин на форуме ОНФ
Песков рассказал о реакции Путина на речи на премии «Ника»
Дмитрий Песков
В Кремле не выработали позиции по поводу хиджабов в школах
Антикоррупционный митинг в Москве
ГП потребовала блокировать группы в соцсетях об акции 2 апреля
Подрыв автомобиля Александра Хараберюша
В Мариуполе подорвали генерала СБУ
Евгений Плющенко
Плющенко завершил карьеру
13:40 Милонов попросил прокуроров проверить «группы вписки» «ВКонтакте»
13:39 ГП потребовала блокировать группы в соцсетях об акции 2 апреля
13:16 В Кремле не выработали позиции по поводу хиджабов в школах
13:05 Ядовитые рыбы снижают давление нападающим на них хищникам
13:03 Песков рассказал о реакции Путина на речи на премии «Ника»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Корней Чуковский
Корней Иванович Чуковский
31 марта 1882 года родился Корней Чуковский, детский поэт, писатель, литературовед.
12:59 Колокольцев опроверг объединение ГИБДД с ППС
12:47 Путин примет участие в медиафоруме в Петербурге
12:43 Топилин поручил регионам «с карандашиком» проверить средства на майские указы
12:22 Поставки Sukhoi Superjet 100 в Европу оказались под угрозой
12:19 Плющенко завершил карьеру
12:00 «Застоявшиеся» политтехнологи обвинили Кремль в отсутствии методичек
11:38 Противораковая ДНК-вакцина успешно проходит клинические испытания в России
11:32 Белоруссия разошлась с Россией в оценке долга за газ
11:14 Больше всего протестующих оказалось в регионах с низкой явкой на выборах
11:10 В Мариуполе подорвали генерала СБУ
10:56 Четверть опрошенных ВЦИОМ россиян сказали о вращении Солнца вокруг Земли
10:38 Генпрокуратура нашла нарушения в Минтрансе
10:37 В Челябинске СК завел дело после антисемитской речи участника праймериз ЕР
10:22 В Совете Федерации предложили провести «гаражную амнистию»
10:11 Прокуроры начали проверять РЖД
10:06 В Киеве избили битами замдиректора «Укрспирта»
09:43 Парламент Чечни утвердил право школьниц на хиджаб
09:40 В Петербургский госинститут кино и телевидения запретили принимать абитуриентов
09:26 SpaceX впервые запустила использованный Falcon
09:20 Экс-советник Трампа согласился рассказать о связях с Россией в обмен на иммунитет
09:02 Пентагон объяснил суть учений со статистами из РФ
30.03 20:57 Новак напомнил Минску о долге за газ более 700 млн долларов
30.03 20:48 В Кремле ответили на выступление кинорежиссера Сокурова
30.03 20:23 ФСБ провела обыск в помещениях Эрмитажа по делу о хищениях
30.03 19:59 Медведев встретился с Кадыровым
30.03 19:26 Ивановские власти объяснили аренду земли рядом с «дачей Медведева» за 40 рублей в год
30.03 19:03 Белый дом допустил встречу Путина и Трампа до саммита G20
30.03 18:55 В Telegram появилась функция звонков
30.03 18:34 Порошенко дал указания по прекращению огня в Донбассе с 1 апреля
30.03 18:21 Треть опрошенных россиян пожелали видеть своих детей врачами
30.03 17:42 В Кремле решили перенести «прямую линию» с Владимиром Путиным
30.03 17:08 Россельхознадзор запретил ввоз продуктов с двух белорусских предприятий
30.03 16:56 В России появилась интернет-площадка об истории ЛГБТ-движения
30.03 16:33 Мосгорсуд признал арест Навального законным
30.03 16:21 Путин ответил словами Рейгана на вопрос о влиянии РФ на выборы в США
30.03 16:05 Путин прокомментировал будущую встречу с Трампом
30.03 15:44 Путин сравнил акции в РФ с началом «арабской весны» и «Евромайдана»
30.03 15:34 Пенсионный фонд запустил мобильное приложение
30.03 15:13 Российский кабмин убрал мельдоний из списка уголовно наказуемого допинга
30.03 14:59 Множество следов динозавров сохранилось в Западной Австралии
30.03 14:55 Медведев посоветовал министру сельского хозяйства «ставить будильник в разные места»
30.03 14:40 Ректор ЕУСПб выразил уверенность в восстановлении лицензии вуза
30.03 14:19 Тимати создаст в Москве футбольный клуб c несовершеннолетними игроками
30.03 14:15 Углеводородные дюны на Титане электрически заряжены
30.03 13:54 Союз композиторов России может оказаться банкротом
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.