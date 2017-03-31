Бразильские геологи полагают, что многие необычные пещеры в их стране возникли не вследствие каких-либо геологических процессов, а были выкопаны обитавшими ранее в Южной Америке гигантскими ленивцами.

Современные ленивцы тоже живут в Южной Америке, но не отличаются большими размерами. Самый крупный из них – двупалый ленивец (Choloepus didactylus) – достигает максимум 70 сантиметров в длину и восьми килограммов веса. Гигантские ленивцы появились около 35 миллионов лет назад, а вымерли примерно 8 – 10 тысяч лет назад. Первенство по размерам среди них держат представители рода мегатериев (Megatherium), достигавших шести метров в длину и веса до четырех тонн. Конечно же, гигантские ленивцы не могли жить в кронах деревьях, как нынешние их родичи, а обитали на поверхности земли.

Фото: Heinrich Frank

Необычную пещеру впервые обнаружил возле города Нову-Амбургу Генрих Франк (Heinrich Frank), профессор Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул. В 2010 году работник Бразильской геологической службы Амилькар Адами (Amilcar Adamy) нашел подобную пещеру в штате Рондония, недалеко от границы с Боливией. В обоих случаях это были тоннели округлого сечения, часто разветвляющиеся. Они не были похожи на пещеры, возникшие в результате естественных геологических процессов.

Профессор Франк первым пришел к выводу, что пещера представляет собой «палеонору», заметив следы когтей гигантского животного на ее стенах. В научной литературе до этого не было описано никаких нор, относящихся к вымершей мегафауне. Заинтересовавшийся Франк за последнее десятилетие обнаружил множество подобных пещер. Только в штате Рио-Гранди-ду-Сул их насчитывается не менее полутора тысяч и еще несколько сотен в соседнем штате Санта-Катарина.

«В мире нет геологического процесса, производящего длинные туннели с круговым или эллиптическим поперечным сечением, которые ветвятся и поднимаются и опускаются, с когтями на стенах, – говорит профессор Франк. – Я также видел десятки пещер, которые имеют неорганическое происхождение, и в этих случаях всегда отчетливо ясно, что роющие животные не играли никакой роли в их создании».

Следы когтей. Фото: Heinrich Frank

По расчетам ученых, первоначально «палеоноры» имели до 1,8 метров в высоту, а длина тоннелей могла достигать 600 метров. Одна из таких пещер в Санта-Катарине, пока еще не обследованная учеными, возможно, имеет длину даже более 900 метров. При их создании животные извлекали наружу до 4000 тонн почвы и камней. Амилькар Адами полагает, что самые крупные норы создавались не одним или двумя животными, а семьей на протяжении нескольких поколений.

Генрих Франк и его коллеги считают, что древние норы были выкопаны гигантскими ленивцами. Исходя из размера самих тоннелей и отпечатков когтей на стенах, на эту роль более всего подходят представители родов Catonyx, Glossotherium и Lestodon. Они уступали в размерах мегатериям, но все-таки были довольно крупны. Например, длина лестодона от морды до кончика хвоста равнялась 4,6 метра, а вес его был не менее 2,5 тонн. Как и прочие гигантские ленивцы, они питались наземной растительностью, а также поедали листву деревьев, вставая на задние лапы.

Гигантские ленивцы. Илл.: Wikimedia Commons

Есть и альтернативная гипотеза, сторонники которой считают создателями «палеонор» не гигантских ленивцев, а других представителей древней мегафауны – гигантских броненосцев. Сейчас гигантским броненосцем (Priodontes maximus) называют животное длиной до метра и весом до 30 с лишним килограммов, обитающее в Южной Америке. Норы современного гигантского броненосца имеют около 40 сантиметров в диаметре и шести метров в глубину.

Вымершие родственники этого броненосца были значительно крупнее. Броненосцы из ныне исчезнувшего семейства глиптодонтинов (Glyptodontinae) достигали длины более трех метров и веса в две тонны. Когти у них были внушительны и могут соответствовать отпечаткам на стенах пещер. Вымерли, как и гигантские ленивцы, они примерно 10 тысяч лет назад. В качестве вероятных копателей пещер называют представителей трех родов: Pampatherium, Holmesina и Propraopus.

Чтобы установить точное время создания пещер-нор, ученые подвергнут радиоуглеродному датированию органический материал, найденный при расчистке пещер. Профессор Франк считает, что для определения возраста, возможно, также удастся использовать спелеотемы – минеральные отложения на стенах.

Ученым еще предстоит ответить на множество вопросов, связанных с «палеонорами». Например, пока неясно, почему они столь неравномерно распределены географический. Сотни пещер есть на юге Бразилии, в штатах Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина, но только единицы известны на территории Уругвая и Аргентины. Также весьма немногочисленны они в северной Бразилии. Франк и его коллеги изучили много пещер в других частях страны, но подавляющее большинство оказались геологического, а не биологического происхождения. Палеонтолог Грег Макдональд считает, что частично отсутствие пещер в других регионах все-таки может объясняться недостаточной изученностью. Также причиной может быть другой тип почвы, в котором вырытые не менее 10 тысяч лет назад норы не сохранились.