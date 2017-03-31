Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Свердловской области. Об этом он заявил в эфире местной радиостанции «Вышка». В своей победе он уверен, хотя понимает, что труднее всего будет преодолеть муниципальный фильтр.

«Скажу так: я готов выходить на выборы при условии регистрации. Это будет тяжелая работа, это опасно, но если я сумею зарегистрироваться — я выиграю. Поэтому я очень внимательно смотрю, готовлю площадку, веду переговоры со сторонниками, по области проехал. Я понимаю, как выигрывать эти выборы, что надо делать», — заявил он. При этом Ройзман уточнил, что самым сложным станет прохождение муниципального фильтра. По закону Свердловской области необходимо собрать подписи 130 муниципальных глав и депутатов, это 7,9% от их общего числа.

Евгений Ройзман на избирательном участке в день голосвания на выборах в Госдуму. Екатеринбург, 18 сентября 2018 egd.ru

Также Евгению Ройзману необходимо будет договориться с какой-нибудь партией — согласно закону, в Свердловской области самовыдвиженцы до губернаторских выборов не допускаются.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. Полномочия Евгения Куйвашева истекают 29 мая и после этой даты президент должен будет назначить врио губернатора. Пока нет никаких гарантий, что именно Куйашев будет назначен на пост врио губернатора, но, во всяком случае, никаких слухов о его отставке не циркулирует. Более того, в январе он встречался с президентом Владимиром Путиным, что многими было воспринято как знак того, что Москва дает санкцию на его участие в выборах.

Встреча Владимира Путина с Евгением Куйвашевым kremlin.ru

Напомним, Евгений Ройзман стал мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года, когда на прямых выборах градоначальника он получил 33,31% голосов, опередив ближайшего конкурента более чем на 3% голосов. Тогда, впрочем, Ройзману помогло, что областная и городская администрации сделали ставку на разных кандидатов.

Правда, мэр Екатеринбурга возглавляет город лишь формально, фактически он — лишь глава городского собрания, а управляет городским хозяйством глава администрации, сити-менеджер. В феврале областной парламент даже принял закон, который лишал мэра Екатеринбурга права решающего голоса на заседаниях городской думы. Евгений Ройзман тогда заявил, что лишить его права решающего голоса могут только избиратели. «Лишить меня права решающего голоса могут только мои избиратели — те люди, которые выбрали меня главой Екатеринбурга — председателем городской думы. Выполнить этот закон будет невозможно, так как голосую я в городской думе вместе с другими депутатами. Не вижу способа запретить мне это», — заявил Ройзман. При этом за четыре года своих полномочий Ройзман не воспользовался правом решающего голоса ни разу.

Евгений Ройзман ведет прием жителей Екатеринбурга egd.ru

Зато положение единственного всенародно избранного должностного лица в Екатеринбурге Евгений Ройзман использует по полной (Евгений Куйвашев в 2012 году был назначен на пост губернатора). При этом он не теряет связи с оппозиционными силами — так, 26 марта он стал, наверное, единственным мэром в России, который поддержал антикоррупционные митинги.

При этом консолидированным кандидатом от парламентской оппозиции в Свердловской области станет лидер отделения справороссов Александр Бурков. Об этом на днях заявил Сергей Миронов. О намерении принять участие в выборах заявил экс-лидер регионального отделения «Патриотов России» Сергей Ярутин, он пока не выбрал партию для выдвижения.