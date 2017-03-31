Лекция Михаила Соколова «Культурный капитал и социальная революция». Видео

27 марта в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Михайлович Соколов прочитал лекцию на тему «Культурный капитал и социальная революция. Участие в культурной жизни Петербурга, 1991-2011». Лекция состоялась в рамках совместного цикла Европейского университета и проекта «Публичные лекции Полит.ру».



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