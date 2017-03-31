Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX впервые в истории запустила в космос уже летавшую ракету-носитель и успешно посадила ее: та приземлилась на специальную плавучую платформу. Это произошло 30 марта (31 марта по московскому времени).

Новость стала поводом для множества публикаций в мировых и российских СМИ. Успешный запуск многоразовой ступени ракеты в США показал, что Россия отнюдь не находится впереди всех в освоении космоса – таким был основной вывод этих публикаций. Для множества россиян, выросших с убеждением, что Россия по примеру СССР, первым вышедшего в космос, остается лидером в этой области, этот вывод стал неожиданным.

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Между тем компания Маска строит большие планы на будущее, в том числе ближайшее, и готовится их осуществить.

В частности, интернет-издание Life напоминает, что компания SpaceX намерена еще до конца этого года обогнать по числу запусков Россию. Оно подчеркивает, что с началом многоразовых пусков первых ступеней обгонять «Роскосмос» американской частной компании станет легче: если первая ступень ракеты Falcon 9 делается почти год, то поготовить ее к повторному пуску можно за несколько месяцев, а в перспективе по мере отладки процесса срок этот должен еще сократиться.

Пусковая установка с ракетой-носителем Falcon 9 в Космическом центре Кеннеди. 30 марта 2017 Official SpaceX Photos / Public Domain

Сообщения о достижениях компании Илона Маска на фоне отсутствия сообщений о каких-либо существенных российских достижениях в области космонавтики показывают реальное положение дел. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Владимир Сурдин, российский астроном и популяризатор науки, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. По его словам, в действительности Россия и не является первой в этой области, а впечатление, которое существует на этот счет у россиян, сформировалось благодаря продуманным усилиям СМИ в советское время.

«Как раз сейчас, мне кажется, все и встало на свои места: наши космические достижения по большей части были результатом очень грамотной идеологической работы в советское время. Тогда все неуспехи замалчивались, все успехи раздувались и создавалось впечатление, что мы идем вперед семимильными шагами.

Статья в "Литературной газете" от 13 апреля 1961 года Commons:RIA Novosti

На самом же деле наша космонавтика всегда была военной, а военным не нужны полеты к далеким планетам и даже к Луне. И космонавтика до сих пор остается такой же. В этом смысле мы именно теперь правильно оцениваем нашу космонавтику. Она была всегда такой: в науке отставала, в технологиях – тоже, в производстве ракет, если брать по количеству, всегда всех опережала.

В производстве спутников мы тоже опережали всех, потому что наши спутники жили недолго, быстро падали – и приходилось запускать новые и тратить на это государственные деньги. А капиталисты считают деньги и делают все рациональнее, чем мы. Так что от запуска ракеты Илона Маска наша космонавтика не стала хуже – просто мы узнали о том, что у нее хорошо, а что плохо. Этого мы раньше не знали.

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Мне кажется, она свои позиции никому не отдала – просто теперь эти позиции стали видны в результате появления более или менее открытых публикаций. И стало видно, что она сильная, но не первая. Ну, она всегда и была такой. И если у нас было когда-то иное впечатление, то это исключительно результат идеологической обработки материала, подачи того, что выгодно, и сокрытие того, что невыгодно. В других странах такое тоже отчасти происходит, но во многих случаях это трудно сделать, трудно замалчивать неудачи. А у нас в советское время это было элементарно, а теперь – невозможно. И теперь мы ясно видим, какова наша космонавтика.

По технологии она – отставшая, по напору – все еще сильная. По задачам – отличающаяся от других, у нас гипертрофированы задачи в области пилотируемой космонавтики. Она уже давно не возбуждает у населения былого интереса, но мы продолжаем отправлять в космос людей, фамилии которых мало кто уже помнить. А другие страны – например, Япония, которая сама вообще ни одного человека в космос не запустила, – достигают и огромных успехов в космонавтике. У той же Японии колоссальные успехи в исследовании планет. И Индия, которая тоже ни одного человека в космос не запустила, достигла многого – сейчас ее космические аппараты работают у Марса.

Ну, Китай идет примерно тем же идеологическим путем, которым шел Советский Союз, поддерживая интерес своего населения к космонавтике. Но у них население в основном сельское, а у нас оно уже, конечно, переросло тот уровень, когда радуются просто факту полета человека в космос. Уже не факту надо радоваться, а реальной работе, ее результатам. А результаты у нас были скромными и остаются скромными. В общем, радикальных перемен не происходит.

А проект Falcon – замечательная инициатива. Можно только порадоваться за Илона Макса, что он так успешно продвигает новые технологии», – сказал Владимир Сурдин.