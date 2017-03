Топ новостей 31 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль рассказал о реакции президента на слова кинорежиссеров о протестах, SpaceX впервые запустила использованный Falcon, а СМИ сообщили о возможности отказа ряда стран от «Евровидения».

Владимиру Путину передали слова режиссера Александра Сокурова с церемонии вручения «Ники» о протестах. Дмитрий Песков заявил, что президент «всегда с уважением относится к точке зрения, которую высказывают мастера из цеха культуры... но также бывают случаи, когда президент аргументированно не соглашается». Он не стал комментировать исследование, показавшее связь между рекордно низкой явкой на выборах в Госдуму и высоким уровнем протестной активности в России. Песков отметил, что в стране не прекращается антикоррупционный процесс.

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора блокировать страницы «ВКонтакте», «Живого журнала» и YouTube о проведении несогласованной акции протеста 2 апреля. В соответствии с законом «Об информации», сайт, который приводит подробности о месте и времени проведения несогласованного мероприятия, может быть заблокирован. Сейчас блокировка уже началась.

Американская частная компания SpaceX впервые произвела запуск Falcon 9, первая ступень которой уже отправлялась в космос. Это произошло 30 марта. Спустя девять минут после пуска первая ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

