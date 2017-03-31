Топ новостей 31 марта
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль рассказал о реакции президента на слова кинорежиссеров о протестах, SpaceX впервые запустила использованный Falcon, а СМИ сообщили о возможности отказа ряда стран от «Евровидения».
Песков рассказал о реакции Путина на речи на премии «Ника»
Владимиру Путину передали слова режиссера Александра Сокурова с церемонии вручения «Ники» о протестах. Дмитрий Песков заявил, что президент «всегда с уважением относится к точке зрения, которую высказывают мастера из цеха культуры... но также бывают случаи, когда президент аргументированно не соглашается». Он не стал комментировать исследование, показавшее связь между рекордно низкой явкой на выборах в Госдуму и высоким уровнем протестной активности в России. Песков отметил, что в стране не прекращается антикоррупционный процесс.
ПУТИН ПЕРЕНОСИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ pic.twitter.com/fj908gtxvZ— 🐷❤️✨ (@OraclePigFuntik) 31 марта 2017 г.
Почему Путин не хочет уйти из власти?— Злая Зая (@ZlayaZaia) 31 марта 2017 г.
А: Боится, что без него страну разворуют.
Б: Боится, что страну разворуют без него.
ГП потребовала блокировать группы в соцсетях об акции 2 апреля
Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора блокировать страницы «ВКонтакте», «Живого журнала» и YouTube о проведении несогласованной акции протеста 2 апреля. В соответствии с законом «Об информации», сайт, который приводит подробности о месте и времени проведения несогласованного мероприятия, может быть заблокирован. Сейчас блокировка уже началась.
Маленький мальчик гулял по Тверской.Сотни ОМОНовцев вступили с ним в бой. Но слава коррупции, майдан отражен.Путин спокоен, режим сохранен.— Педантичный Милонов (@razum_milonova) 31 марта 2017 г.
В пятницу особенно невыносимо думать о коррупции и наживе. В этот постный день чиновнику думается лишь о Тоскане, вине и красоте Флоренции.— Чиновник Роисси (@ChinovnikRossi) 31 марта 2017 г.
SpaceX впервые запустила использованный Falcon
Американская частная компания SpaceX впервые произвела запуск Falcon 9, первая ступень которой уже отправлялась в космос. Это произошло 30 марта. Спустя девять минут после пуска первая ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.
More photos from today’s Falcon 9 launch and first stage landing → https://t.co/095WHX44BX pic.twitter.com/c3UYhMrDec— SpaceX (@SpaceX) 31 марта 2017 г.
Илон Макс: 2 раза посадил одну и ту же первую ступень ракеты.— Константин Львович (@Sector_KL) 30 марта 2017 г.
Путин: 2 раза посадил одного и того же Навального после митинга.
Россия следит за Space X, но обладает своими прорывными разработками - Песков.— Gelsomino (@Vsrakutartaluy) 31 марта 2017 г.
Ага, за допомогою батута, або на педалях. pic.twitter.com/10kt3GqBC0
В Мариуполе подорвали генерала СБУ
В Мариуполе при подрыве автомобиля погиб начальник контрразведки СБУ в Донецкой области Александр Хараберюш. Глава управления полиции Украины в Донецкой области заявил, что теракт организовала «диверсионно-разведывательная группа ДНР». Глава СБУ Василий Грицак заявил: «Долги мы отдаем быстро».
В Мариуполе подорвали автомобиль с полковником СБУ.— Во///дь™ (@zybb_zer0) 31 марта 2017 г.
Ну тут ясно и без расследования, сам себя взорвал, чтобы дискредитировать ополченцев
СМИ сообщили о возможном отказе ряда стран от «Евровидения»
Глава организатора «Евровидения» Ингрид Делтенре написала премьер-министру Украины о намерении ряда стран отказаться от участия в конкурсе из-за запрета на въезд в Киев конкурсантке от России Юлии Самойловой. «Нынешняя ситуация вызывает гнев среди наших членов — вещателей по всей Европе — и мы получили сообщение от многих из них с критикой решения и с тем, что они рассматривают возможность отказаться от участия в этом конкурсе», — говорится в послании.
Киев оскандалился. Ни Евровидение,ни ряд стран-участниц не считают обоснованным запрет на въезд Самойловой. Украина претендует на роль изгоя— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 марта 2017 г.
Белоруссия разошлась с Россией в оценке долга за газ
Правительство Белоруссии отрицает наличие долга в 700 млн долларов за поставки российского газа. «Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии. Речь идет о долге за 2016 год, когда Минск платил за газ по самостоятельно утвержденному тарифу, указывая на то, что цена должна быть снижена из-за падения цен на нефть.
У Беларуси нет долга перед Россией за газ, заявил прессек премьера.— Чай з варэннем (@belteanews) 31 марта 2017 г.
"Белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга" pic.twitter.com/n0MhJkuMzm
Парламент Чечни утвердил право школьниц на хиджаб
Парламент Чечни изменил местный закон об образовании, разрешив учащимся носить ту одежду, которая соответствует их религиозным убеждениям. Теперь школы и вузы должны учитывать это право при установлении требований к форме одежды.Как отметил председатель парламента, это стало реакцией Рамзана Кадырова на запреты хиджабов в школах и вузах Европы. В Кремле заявили, что не сформировали позиции по этому вопросу.
Школьники вышли на митинг за свои права, и вот, школьницы Чечни получили право носить хиджаб.— Робот Роскомнадзора (@OVCIOM) 31 марта 2017 г.
Десятого марта на заседании Правкомиссии по развитию СКФО мы с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым договорились о встрече для обсуждения целого ряда вопросов, представляющих большое значение для Чечни. В четверг Дмитрий Анатольевич принял меня в Горках. Я пришёл с конкретными письмами, документами, по которым имеются заключения различных комиссий, министерств и ведомств. В частности, поднял вопросы развития аэропортовой инфраструктуры путём строительства второй очереди. Аэропорт «Грозный» фактически близок к исчерпанию своих возможностей. Это связано с тем, что он был введён по временной схеме. Ежедневно в Грозный прибывают бизнесмены, иностранные делегации, резко растет поток пассажиров, расширяется география полётов. Но есть предел возможностей. Он достигнут. Также говорили об оказании помощи в оснащении Республиканской больницы и Перинатального центра. Своими силами республика это не осилит, а работать с полной нагрузкой крупные больницы не могут из-за отсутствия необходимого оборудования. Особое внимание в ходе встречи мы уделили проблемам оползневых явлений. Из-за бессистемной эксплуатации недр эти процессы уже происходят в 11 районах. В переселении нуждаются более 25 тыс. человек. И эти данные растут. Близка к этой проблема и тема модернизации системы ЖКХ. Она морально и материально устарела, нуждаются в реконструкции водоснабжение, очистные сооружения. Этот вопрос сдерживает строительство крупных объектов в Аргуне, Гудермесском и целом ряде районов. Конечно, были и другие темы. Должен отметить, что Дмитрий Анатольевич исключительно внимательно подошёл к поднятым проблемам, задавал многочисленные уточняющие вопросы, тут же делал поручения вице-премьерам и министрам. Очень приятно, что Дмитрий Анатольевич всегда оказывает Чечне помощь и поддержку в решении наиболее важных задач. #Кадыров #Медведев #Россия #Чечня #Горки
Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Мар 30 2017 в 10:56 PDT
Кадыров сообщил подробности встречи с Медведевым - долги Чечни за газ заплатят другие регионы pic.twitter.com/k6kGgsv1CH— Власть - НАРОДУ ! (@DadaewZaur) 31 марта 2017 г.
Плющенко завершил карьеру
Евгений Плющенко объявил, что он завершает карьеру и не поедет на на Олимпийские игры - 2018. Спортсмен хочет открыть свою академию, где будет работать в качестве тренера. «Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть и поеду», - заявил фигурист.
Двукратный Олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры! А мы вспоминаем его золотое выступление на ОИ в Турине! pic.twitter.com/8JnJBmay2r— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 31 марта 2017 г.
Мастерство заголовка к новости о том, что Плющенко завершил спортивную карьеру pic.twitter.com/EpzYElgqlF— Сталингулаг (@StalinGulag) 31 марта 2017 г.
Чаще Плющенко карьеру завершают только Пугачева и Скорпионс (подслушано).— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 31 марта 2017 г.
Топилин поручил регионам «с карандашиком» проверить средства на майские указы
Минтруд призвал региональные власти проверить наличие средств для исполнения серии указов президента. Глава Минтруда заявил, что реальные доходы россиян по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 1%, а реальная зарплата — на 2,3%. Число безработных россиян снизилось на 11,8 тысячи человек по сравнению с 2015 годом.
Министр труда Топилин обнаружил начало роста реальных доходов населения...https://t.co/FpXW3GjEq4 через @Vedomosti pic.twitter.com/2901htlFnC— Мишин Владимир (@Kemer7770) 31 марта 2017 г.
Топилин обнаружил начало роста реальных доходов населения.— Светлана Савенок (@gruppa_GS) 31 марта 2017 г.
- Очки?! - удивилась Элли
- Без очков вас ослепит великолепие Изумрудного города
Четверть опрошенных ВЦИОМ россиян сказали о вращении Солнца вокруг Земли
По данным ВЦИОМ, каждый четвертый житель России считает, что Солнце вращается вокруг Земли. «Этот социальный факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили, меня поразил и продолжает поражать до сих пор», — заявил глава ВЦИОМ.
Каждый четвертый россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли, сообщает ВЦИОМhttps://t.co/2miqYcX6RO pic.twitter.com/gMDZmGT5dF— Лентач (@oldLentach) 31 марта 2017 г.