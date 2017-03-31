Топ новостей 31 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль рассказал о реакции президента на слова кинорежиссеров о протестах, SpaceX впервые запустила использованный Falcon, а СМИ сообщили о возможности отказа ряда стран от «Евровидения».

Владимиру Путину передали слова режиссера Александра Сокурова с церемонии вручения «Ники» о протестах. Дмитрий Песков заявил, что президент «всегда с уважением относится к точке зрения, которую высказывают мастера из цеха культуры... но также бывают случаи, когда президент аргументированно не соглашается». Он не стал комментировать исследование, показавшее связь между рекордно низкой явкой на выборах в Госдуму и высоким уровнем протестной активности в России. Песков отметил, что в стране не прекращается антикоррупционный процесс.

Почему Путин не хочет уйти из власти?



А: Боится, что без него страну разворуют.

Б: Боится, что страну разворуют без него. — Злая Зая (@ZlayaZaia) 31 марта 2017 г.

ОМОН на Манежной площади

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора блокировать страницы «ВКонтакте», «Живого журнала» и YouTube о проведении несогласованной акции протеста 2 апреля. В соответствии с законом «Об информации», сайт, который приводит подробности о месте и времени проведения несогласованного мероприятия, может быть заблокирован. Сейчас блокировка уже началась.

Маленький мальчик гулял по Тверской.Сотни ОМОНовцев вступили с ним в бой. Но слава коррупции, майдан отражен.Путин спокоен, режим сохранен. — Педантичный Милонов (@razum_milonova) 31 марта 2017 г.

В пятницу особенно невыносимо думать о коррупции и наживе. В этот постный день чиновнику думается лишь о Тоскане, вине и красоте Флоренции. — Чиновник Роисси (@ChinovnikRossi) 31 марта 2017 г.

Запуск ракеты Space-Х / spacex.com

Американская частная компания SpaceX впервые произвела запуск Falcon 9, первая ступень которой уже отправлялась в космос. Это произошло 30 марта. Спустя девять минут после пуска первая ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

More photos from today’s Falcon 9 launch and first stage landing → https://t.co/095WHX44BX pic.twitter.com/c3UYhMrDec — SpaceX (@SpaceX) 31 марта 2017 г.

Илон Макс: 2 раза посадил одну и ту же первую ступень ракеты.

Путин: 2 раза посадил одного и того же Навального после митинга. — Константин Львович (@Sector_KL) 30 марта 2017 г.

Россия следит за Space X, но обладает своими прорывными разработками - Песков.

Ага, за допомогою батута, або на педалях. pic.twitter.com/10kt3GqBC0 — Gelsomino (@Vsrakutartaluy) 31 марта 2017 г.

В Мариуполе при подрыве автомобиля погиб начальник контрразведки СБУ в Донецкой области Александр Хараберюш. Глава управления полиции Украины в Донецкой области заявил, что теракт организовала «диверсионно-разведывательная группа ДНР». Глава СБУ Василий Грицак заявил: «Долги мы отдаем быстро».

В Мариуполе подорвали автомобиль с полковником СБУ.

Ну тут ясно и без расследования, сам себя взорвал, чтобы дискредитировать ополченцев — Во///дь™ (@zybb_zer0) 31 марта 2017 г.

Глава организатора «Евровидения» Ингрид Делтенре написала премьер-министру Украины о намерении ряда стран отказаться от участия в конкурсе из-за запрета на въезд в Киев конкурсантке от России Юлии Самойловой. «Нынешняя ситуация вызывает гнев среди наших членов — вещателей по всей Европе — и мы получили сообщение от многих из них с критикой решения и с тем, что они рассматривают возможность отказаться от участия в этом конкурсе», — говорится в послании.

Киев оскандалился. Ни Евровидение,ни ряд стран-участниц не считают обоснованным запрет на въезд Самойловой. Украина претендует на роль изгоя — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 марта 2017 г.

Белорусский нефтеперерабатывающий завод.

Правительство Белоруссии отрицает наличие долга в 700 млн долларов за поставки российского газа. «Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии. Речь идет о долге за 2016 год, когда Минск платил за газ по самостоятельно утвержденному тарифу, указывая на то, что цена должна быть снижена из-за падения цен на нефть.

У Беларуси нет долга перед Россией за газ, заявил прессек премьера.



"Белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга" pic.twitter.com/n0MhJkuMzm — Чай з варэннем (@belteanews) 31 марта 2017 г.

Женский платок - хиджаб

Парламент Чечни изменил местный закон об образовании, разрешив учащимся носить ту одежду, которая соответствует их религиозным убеждениям. Теперь школы и вузы должны учитывать это право при установлении требований к форме одежды.Как отметил председатель парламента, это стало реакцией Рамзана Кадырова на запреты хиджабов в школах и вузах Европы. В Кремле заявили, что не сформировали позиции по этому вопросу.

Школьники вышли на митинг за свои права, и вот, школьницы Чечни получили право носить хиджаб. — Робот Роскомнадзора (@OVCIOM) 31 марта 2017 г.

Кадыров сообщил подробности встречи с Медведевым - долги Чечни за газ заплатят другие регионы pic.twitter.com/k6kGgsv1CH — Власть - НАРОДУ ! (@DadaewZaur) 31 марта 2017 г.

Евгений Плющенко объявил, что он завершает карьеру и не поедет на на Олимпийские игры - 2018. Спортсмен хочет открыть свою академию, где будет работать в качестве тренера. «Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть и поеду», - заявил фигурист.

Двукратный Олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры! А мы вспоминаем его золотое выступление на ОИ в Турине! pic.twitter.com/8JnJBmay2r — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 31 марта 2017 г.

Мастерство заголовка к новости о том, что Плющенко завершил спортивную карьеру pic.twitter.com/EpzYElgqlF — Сталингулаг (@StalinGulag) 31 марта 2017 г.

Чаще Плющенко карьеру завершают только Пугачева и Скорпионс (подслушано). — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 31 марта 2017 г.

Минтруд призвал региональные власти проверить наличие средств для исполнения серии указов президента. Глава Минтруда заявил, что реальные доходы россиян по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 1%, а реальная зарплата — на 2,3%. Число безработных россиян снизилось на 11,8 тысячи человек по сравнению с 2015 годом.

Топилин обнаружил начало роста реальных доходов населения.

- Очки?! - удивилась Элли

- Без очков вас ослепит великолепие Изумрудного города — Светлана Савенок (@gruppa_GS) 31 марта 2017 г.

По данным ВЦИОМ, каждый четвертый житель России считает, что Солнце вращается вокруг Земли. «Этот социальный факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили, меня поразил и продолжает поражать до сих пор», — заявил глава ВЦИОМ.