Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
1 апреля 2017, суббота, 16:14
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Обнародованы сведения об участниках "налоговых каникул"
За развращение троих мальчиков житель Татищевского района сядет на 10 лет
Гражданам предлагается разработать идею арт объекта на Волжской
Выйти замуж за орангутанга
В театре вспомнят Александра Галко
Состоятся соревнования по автомногоборью
Планетарий приглашает на праздник
Приволжская книжная палата подарила библиотеке 100 экземпляров детской литературы
Времена. В Саратове учились производить продукцию без дефектов, в космос отправилась собака Звездочка
В Саратове облачно, дождь
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
01 апреля 2017, 07:40
Госдума домашние животные животные законотворчество
Ольга Зайцева

Кое-что в защиту людей и животных

Девочка с собакой
Девочка с собакой

В Государственной Думе идет обсуждение поправок к законопроекту об ответственном обращении с животными. Документ прошел первое чтение еще в 2011 году, однако из-за огромного числа предложений по его исправлению и дополнению до сих пор не был рассмотрен во втором чтении.

Тема необходимости законодательно закрепить запрет на жестокое обращение с животными стала особенно актуальной после появления в СМИ огромного числа публикаций о действовавших в Хабаровске живодерах. В социальных сетях эта кампания шла параллельно с подъемом недовольства тех, кого не устраивает безнаказанность владельцев животных (в основном речь шла о собаках), которые появляются в общественных местах и мешают и людям или представляю угрозу для них.

В результате общественного обсуждения четко выявило несколько проблем: во-первых, требуется защищать как животных от людей, так и людей от животных; во-вторых, надо определить, будет ли документ охватывать все виды животных, от диких до сельскохозяйственных, цирковых, лабораторных и домашних питомцев, или ограничится последней группой в-третьих, требуется уточнить, надо ли ряд конкретных положений, обсуждающихся в рамках дискуссии, включать в закон или оставить на уровне подзаконных актов.

В результате многие СМИ сосредоточились на отдельных аспектах этого многостороннего вопроса, и тема в социальных сетях разделилась на множество ветвей. Наибольшее количество откликов получила тема разделения собак на «опасные» и «неопасные» породы – в связи с тем, что некоторые поправки в закону предполагают разделить их таким образом и запретить выгул «опасных» без поводка и намордника.

«Я так поняла, что к мнению кинологов никто не прислушается? И как понятие опасных пород отразится на частном секторе, который находится в черте города? Будут якобы немцовосточников дворянских кровей разводить на охрану? И что значит «всегда намордник и поводок»? И кто это предложил сам гулял с щенком до года всегда и везде на поводке – да щенки себе лапы повреждают об поводки, о какой социализации может идти речь? И как поступать с теми, у кого уже была кавказская или среднеазиатская овчарка в частном секторе, но волею судьбы человек переехал в многоквартирный дом и его соседи против собаки? Что, вести на бойню?», – возмущается пользователь Facebook Марина Шатарова из Челябинска, комментируя обсуждение темы на пресс-конференции, состоявшейся 30 марта в информационном агентстве «Национальная служба новостей».

«А мужиков никто не хочет на опасных и не опасных поделить? А что? Предпосылки все есть, что в Чикатило может переродиться! Просто клинические идиоты! А меня в детстве кот укусил. Как быть? Тьфу», – негодует по поводу предложения выделить «опасные породы» пользователь Светлана Семенец, инженер компании «Тандер» из Оренбурга. «Там золотые слова звучали: "Главное, что надо понять – что опасными собак делает вовсе не порода, а руки, в которых она пребывает"!», – поддерживает ее пользователь Юлия Никина из Москвы.

Некоторые убеждены, что ситуация с жестоким обращением с животными, в том числе и попытками травить их, в России не должна никого удивлять, учитывая, что даже сам проект документа, который разрабатывался для защиты жизни животных, теперь может включать себя упоминания о потенциальной опасности тех или иных их видов и пород.

«А что мы хотим:((( Если даже в законопроекте "Об ответственном обращении", который готовит депутат Владимир Панов, говорится о вреде и опасности животных. Кстати, в поправках правительства СОБАКОФОБИИ нет.:) И действие закона распространяется на всех граждан, а не только на тех, кто содержит и использует, как у Панова. Вот и думайте, что за поправки нам поддерживать!:)», – размышляет пользователь Веля Гилязова из Казани.

«Вот главные слова, которые на протяжении долгих лет пребывания человека на этой земле, являются главными абсурдными словами в его жизни: "…с другой – защитить людей от опасности." Из-за этих, казалось бы, обычных для смертной жизни человека слов, уничтожаются миллионы животных на всей земле. Особенно тех, которые живут в непосредственной близости с человеком. Газ – не опасно? Стекло – не опасно? Лифт – не опасно? Машины – не опасно? Самолёты – не опасно? Что для вас не опасно?», – выражает несогласие с идеей ввести понятие опасных пород пользователь Каринэ Мкртчан из Волгограда.

 
Такса с приспособлением для передвижения

После публикации ряда СМИ о том, что за поправки в законопроект могут ввести, широко обсуждаются и другие изменения документа, предложенные парламентариями. Внимание многих любителей животных, например, привлекла к себе поправка о том, что разводить животных в квартире нельзя. Некоторых при этом особенно заинтересовал возможный запрет на содержание тигров, львов и медведей в квартирах.

«Интересно, как будет контролироваться исполнение закона», – замечает Татьяна Терновская, редактор информационного агентства Bankir.ru. «Мне уже одна полоумная соседка заявила, что моя овчарка ее 10 лет назад покусала. Овчарке при этом было три года, и она ни разу в жизни никого не укусила. Такие наконтролируют, ага», – поясняет она в ответ на предположение, что следить за тем, каких животных держат в жилом доме, могут соседи. «Ну, с полоумными все просто. А как быть соседям владельцев медведей или питонов? Я реально знаю случаи – крокодил и питон в моск.хрущебе», – откликается на это пользователь Анна Сапогова.

Другие пользователи соцсетей остро отреагировали на то, что предложенные ко второму чтению поправки, разработанные депутатом Пановым, касаются не всех без исключения, а только некоторых групп животных.

«Правительство не будет защищать диких и подопытных животных. Текст депутата ГД Панова ко второму чтению законопроекта "Об ответственном обращении ..." очень слабо защищает животных. Из текста Минприроды, который обсуждался в январе, выдернуто все, что касалось защиты этих категорий животных, тем самым нарушает установку президента защищать животных в целом, не подразделяя на категории.

Еще в 2011 г зампредседателя правительства Володин подписал рецензию на текст законод-та, составленный депутатами о том, что правительство готово поддержать правки, касаемые животных с/хоз, подопытных и участвующих в культурно-зрелищных мероприятиях», – отмечает частный предприниматель Яна Усенко из Москвы.  «Я была в шоке, поняв, что ОБА проекта оставляют за чертой огромное число животных!», – поделилась впечатлениями от проекта Минприроды и поправок Панова пользователь Марина Маринина из Сочи. «За 6 лет родили такой жидкий закон…!», – прибавила она.

Часть пользователей считает, что в документ также необходимо внести упоминания о запрете в России притравочных станций, чего зоозащитники добивается уже некоторое время, собирая голоса в поддержку своей инициативы на сайте Change.org. «Мы требуем внести в этот законопроект статью о запрете деятельности притравочных станций для «тренировки» охотничьих собак - так называемых «испытательно-тренировочных станций (ИТС), положив, тем самым, конец деятельности этих незаконных образований, грубо нарушающих целый ряд законодательных актов», – пишет пользователь Людмила Луцюк, один из инициаторов появлении петиции. Эту публикацию она разместила в Facebook-группе «Об ответственном обращении с животными. Законопроект Госдумы».

Обсуждаются также вопросы регистрации животных владельцами, что также предложено в поправках к законопроекту. При этом пользователи высказывают два соображения: по их мнению, эту регистрацию стоит сделать бесплатной или максимально дешевой; а главное – возможно, вопрос о регистрации животных не следует решать в первую очередь, чтобы тема защиты их прав, также как и прав людей, не была задвинута на задний план и на неизвестное время забыта.

 
Медведь на лужайке

«Начали с требования наказания за жестокое обращение, а закончили проектами, которые направлены совсем в другую сторону. Нельзя яркий (и страшный в нашем случае) инфоповод использовать для передергивания на другую тему (IMHO).

Я бы для начала добился выполнение государственными системами обязанностей по контролю создания человеческих условий по предмету, а потом уже переходил к вопросам, касающимся владельцев, вопросов потребующих дополнительного сбора налога и т.д.. А то у нас вторую часть предложений примут и скажут, что вопрос частично, но решен. Главный же вопрос, вопрос "устранения правонарушителей садистов" и прочих нарушителей прав животных, останется в зависании, что и происходит уже десятки лет.

Деньги с владельцев собирать начнут в первую очередь, а защищать их права и права животных в последнюю или предпочтут просто игнорировать», – такие соображения высказывает пользователь Александр Орлов из Ярославля.

Некоторые вообще выступают против идеи регистрации животных владельцами, главным образом потому, что опасаются ухудшения ситуации для малообеспеченных владельцев животных из-за возможного роста затрат. 

«Ну какая "регистрация"? Вы вообще о чем? Вот у меня дома 10 котов и кошек живут. Специально для даунов, прописью: д-е-с-я-т-ь. Это – те животные, которых люди, подобные вам, взяли поиграться, а потом вышвырнули на улицу. Я их подобрал и содержу из последних сил. Кормлю, вакцинирую и тэдэ. Ну, неужели ж вы думаете, что после этого я еще за свои деньги их стану регистрировать или платить за них некие "налоги"?

Не, ни хрена, дорогуши: это не я должен тратиться, а вы мне должны по рублю скинуться, за то что я взял на себя последствия вашего липового "кошколюбия", которое кончилось тем, что животные оказались на улице. Или ваш местный/областной/федеральный бюджет должен на это скинуться, – мне без разницы, потому что pecunia non olet. Думаю, руководители всех приютов для животных и всех временных передержек с этой моей позицией согласятся...», – объясняет свою позицию Евгений Мухтаров из Ярославля, эксперт Минюста РФ.

«Палка-то – она всегда о двух концах... Те же санкции, которые разработаны для нерадивых хозяев отдельных животных, лягут тяжким бременем и на хозяев добросовестных. Причем неважно, частные это хозяева вроде бабушки-старушки, которая на свои шесть тысяч пенсии умудряется кормить не только себя, но и пять кошек, или НКО/приютов, которые уже сейчас в ужасе от кризисных цен не знают, как дальше содержать питомцев...», – убежден он.

К настоящему момену решено  разбить все поступившие  поправки к закону по блокам и в апреле обсудить их на заседаниях рабочей группы при думского Комитете по экологии. Кроме того, планируется до тех пор просчитать, во сколько обойдётся регионам реализация закона, в том числе регистрация домашних животных и стерилизация бездомных.

Добавим: эксперты предлагают брать деньги на это из налогов,а взимать эти налоги с заводчиков собак и кошек, а также с питомником, где разводят диких животных. Сейчас, как подчеркивает «Парламентская газета», те и другие находятся вне налогового поля.  

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Украинские военные под Лисичанском
ЛНР обвинила киевских силовиков в нарушении «пасхального» перемирия
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины задекларировал доходы за 2016 год
Москвичка у полки с продуктами.
В правительстве отказались запрещать круглосуточные гипермаркеты
Эрмитаж
СМИ назвали причину ареста замдиректора Эрмитажа
Александр Бречалов, один из лидеров ОНФ
Сопредседатель штаба ОНФ Бречалов назван преемником главы Удмуртии
15:27 СКР завел дело о призывах к массовым беспорядкам в Москве
14:50 Сопредседатель штаба ОНФ Бречалов назван преемником главы Удмуртии
14:35 Задержан еще один из участников нападения на часть Росгвардии в Чечне
13:56 Карпин констатировал безразличие россиян к сборной по футболу
13:36 В правительстве отказались запрещать круглосуточные гипермаркеты

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Николай Гоголь
Николай Васильевич Гоголь
1 апреля 1809 года родился писатель Николай Гоголь
12:59 Спецслужбы США сообщили о разработке ИГ «невидимой» взрывчатки
12:38 Трамп ушел с церемонии подписания президентских указов о торговле
11:58 Fitch подтвердило кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом
11:33 СМИ назвали причину ареста замдиректора Эрмитажа
10:57 Петр Порошенко призвал ЕС разработать «план Маршалла» для Украины
10:42 Чехия отзовет посла в Швейцарии из-за твитов его супруги
10:18 Президент Украины задекларировал доходы за 2016 год
09:56 Более 50 человек пострадали при пожаре на вещевом рынке в Махачкале
09:47 Песков объяснил причину поиска американцами русских хакеров «в каждом утюге»
09:17 ЛНР обвинила киевских силовиков в нарушении «пасхального» перемирия
31.03 20:54 Евгений Евтушенко попал в больницу в тяжелом состоянии
31.03 20:44 Конгресс рассмотрит новые санкции против России из-за киберугроз
31.03 20:29 Нацгвардия заблокировала протестующих дальнобойщиков в Дагестане
31.03 20:08 СБУ запретила Артемию Лебедеву въезд на Украину
31.03 19:50 МИД Украины выступил за соблюдение закона в случае с Самойловой
31.03 19:29 Ле Пен пыталась получить новый кредит в российском банке на избирательную кампанию
31.03 19:02 Росстат сообщил о росте ВВП впервые за два года
31.03 18:51 ФСО ограничит вход на Красную площадь 2 апреля
31.03 18:45 Все депутаты отчитались о доходах
31.03 18:40 Бывшего директора ИНИОН заподозрили в мошенничестве
31.03 18:16 СК заподозрил чеченского судью в незаконном выводе из казны 5 млрд рублей
31.03 17:50 В Совфеде предложили запретить гипермаркетам много работать по выходным
31.03 17:47 ФБР опубликовало новые снимки с места терактов 11 сентября
31.03 17:35 СПЧ призвал Путина отклонить закон о реформе местного самоуправления
31.03 17:34 Васильева признала хищение 130 млн рублей в Минобрнауки
31.03 17:10 Крупнейшим частным инвестором в экономику Крыма оказался бывший чиновник
31.03 17:07 Кремль заявил об ухудшении отношений России и США по сравнению с «холодной войной»
31.03 16:52 В РПЦ опровергли желание получить монастырь в Бородино
31.03 16:41 Сенаторы отчитались о доходах
31.03 16:35 ФОМ сообщил о готовности 64% россиян голосовать за Путина
31.03 16:28 ИМЛИ приглашает на презентацию трех новых научных журналов
31.03 15:56 В Минске пришли с обыском на телеканал «Белсат»
31.03 15:40 Amnesty признала узниками совести задержанных сотрудников ФБК
31.03 15:28 Убыток «Газпром-медиа» увеличился за год в 10 раз
31.03 15:07 Дальний Восток предупредили о смертельном для человека птичьем гриппе
31.03 14:46 Васильева ответила на обвинения Цискаридзе в незнании литературы в России
31.03 14:26 Медведев отчитался о доходах за 2016 год
31.03 14:19 Чувствительная кожа тираннозавров помогала им в охоте
31.03 14:08 СМИ сообщили о возможном отказе ряда стран от «Евровидения»
31.03 13:40 Милонов попросил прокуроров проверить «группы вписки» «ВКонтакте»
31.03 13:39 ГП потребовала блокировать группы в соцсетях об акции 2 апреля
31.03 13:16 В Кремле не выработали позиции по поводу хиджабов в школах
31.03 13:05 Ядовитые рыбы снижают давление нападающим на них хищникам
31.03 13:03 Песков рассказал о реакции Путина на речи на премии «Ника»
31.03 12:59 Колокольцев опроверг объединение ГИБДД с ППС
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.