В Государственной Думе идет обсуждение поправок к законопроекту об ответственном обращении с животными. Документ прошел первое чтение еще в 2011 году, однако из-за огромного числа предложений по его исправлению и дополнению до сих пор не был рассмотрен во втором чтении.

Тема необходимости законодательно закрепить запрет на жестокое обращение с животными стала особенно актуальной после появления в СМИ огромного числа публикаций о действовавших в Хабаровске живодерах. В социальных сетях эта кампания шла параллельно с подъемом недовольства тех, кого не устраивает безнаказанность владельцев животных (в основном речь шла о собаках), которые появляются в общественных местах и мешают и людям или представляю угрозу для них.

В результате общественного обсуждения четко выявило несколько проблем: во-первых, требуется защищать как животных от людей, так и людей от животных; во-вторых, надо определить, будет ли документ охватывать все виды животных, от диких до сельскохозяйственных, цирковых, лабораторных и домашних питомцев, или ограничится последней группой в-третьих, требуется уточнить, надо ли ряд конкретных положений, обсуждающихся в рамках дискуссии, включать в закон или оставить на уровне подзаконных актов.

В результате многие СМИ сосредоточились на отдельных аспектах этого многостороннего вопроса, и тема в социальных сетях разделилась на множество ветвей. Наибольшее количество откликов получила тема разделения собак на «опасные» и «неопасные» породы – в связи с тем, что некоторые поправки в закону предполагают разделить их таким образом и запретить выгул «опасных» без поводка и намордника.

«Я так поняла, что к мнению кинологов никто не прислушается? И как понятие опасных пород отразится на частном секторе, который находится в черте города? Будут якобы немцовосточников дворянских кровей разводить на охрану? И что значит «всегда намордник и поводок»? И кто это предложил сам гулял с щенком до года всегда и везде на поводке – да щенки себе лапы повреждают об поводки, о какой социализации может идти речь? И как поступать с теми, у кого уже была кавказская или среднеазиатская овчарка в частном секторе, но волею судьбы человек переехал в многоквартирный дом и его соседи против собаки? Что, вести на бойню?», – возмущается пользователь Facebook Марина Шатарова из Челябинска, комментируя обсуждение темы на пресс-конференции, состоявшейся 30 марта в информационном агентстве «Национальная служба новостей».

«А мужиков никто не хочет на опасных и не опасных поделить? А что? Предпосылки все есть, что в Чикатило может переродиться! Просто клинические идиоты! А меня в детстве кот укусил. Как быть? Тьфу», – негодует по поводу предложения выделить «опасные породы» пользователь Светлана Семенец, инженер компании «Тандер» из Оренбурга. «Там золотые слова звучали: "Главное, что надо понять – что опасными собак делает вовсе не порода, а руки, в которых она пребывает"!», – поддерживает ее пользователь Юлия Никина из Москвы.

Некоторые убеждены, что ситуация с жестоким обращением с животными, в том числе и попытками травить их, в России не должна никого удивлять, учитывая, что даже сам проект документа, который разрабатывался для защиты жизни животных, теперь может включать себя упоминания о потенциальной опасности тех или иных их видов и пород.

«А что мы хотим:((( Если даже в законопроекте "Об ответственном обращении", который готовит депутат Владимир Панов, говорится о вреде и опасности животных. Кстати, в поправках правительства СОБАКОФОБИИ нет.:) И действие закона распространяется на всех граждан, а не только на тех, кто содержит и использует, как у Панова. Вот и думайте, что за поправки нам поддерживать!:)», – размышляет пользователь Веля Гилязова из Казани.

«Вот главные слова, которые на протяжении долгих лет пребывания человека на этой земле, являются главными абсурдными словами в его жизни: "…с другой – защитить людей от опасности." Из-за этих, казалось бы, обычных для смертной жизни человека слов, уничтожаются миллионы животных на всей земле. Особенно тех, которые живут в непосредственной близости с человеком. Газ – не опасно? Стекло – не опасно? Лифт – не опасно? Машины – не опасно? Самолёты – не опасно? Что для вас не опасно?», – выражает несогласие с идеей ввести понятие опасных пород пользователь Каринэ Мкртчан из Волгограда.

Такса с приспособлением для передвижения

После публикации ряда СМИ о том, что за поправки в законопроект могут ввести, широко обсуждаются и другие изменения документа, предложенные парламентариями. Внимание многих любителей животных, например, привлекла к себе поправка о том, что разводить животных в квартире нельзя. Некоторых при этом особенно заинтересовал возможный запрет на содержание тигров, львов и медведей в квартирах.

«Интересно, как будет контролироваться исполнение закона», – замечает Татьяна Терновская, редактор информационного агентства Bankir.ru. «Мне уже одна полоумная соседка заявила, что моя овчарка ее 10 лет назад покусала. Овчарке при этом было три года, и она ни разу в жизни никого не укусила. Такие наконтролируют, ага», – поясняет она в ответ на предположение, что следить за тем, каких животных держат в жилом доме, могут соседи. «Ну, с полоумными все просто. А как быть соседям владельцев медведей или питонов? Я реально знаю случаи – крокодил и питон в моск.хрущебе», – откликается на это пользователь Анна Сапогова.

Другие пользователи соцсетей остро отреагировали на то, что предложенные ко второму чтению поправки, разработанные депутатом Пановым, касаются не всех без исключения, а только некоторых групп животных.

«Правительство не будет защищать диких и подопытных животных. Текст депутата ГД Панова ко второму чтению законопроекта "Об ответственном обращении ..." очень слабо защищает животных. Из текста Минприроды, который обсуждался в январе, выдернуто все, что касалось защиты этих категорий животных, тем самым нарушает установку президента защищать животных в целом, не подразделяя на категории.

Еще в 2011 г зампредседателя правительства Володин подписал рецензию на текст законод-та, составленный депутатами о том, что правительство готово поддержать правки, касаемые животных с/хоз, подопытных и участвующих в культурно-зрелищных мероприятиях», – отмечает частный предприниматель Яна Усенко из Москвы. «Я была в шоке, поняв, что ОБА проекта оставляют за чертой огромное число животных!», – поделилась впечатлениями от проекта Минприроды и поправок Панова пользователь Марина Маринина из Сочи. «За 6 лет родили такой жидкий закон…!», – прибавила она.

Часть пользователей считает, что в документ также необходимо внести упоминания о запрете в России притравочных станций, чего зоозащитники добивается уже некоторое время, собирая голоса в поддержку своей инициативы на сайте Change.org. «Мы требуем внести в этот законопроект статью о запрете деятельности притравочных станций для «тренировки» охотничьих собак - так называемых «испытательно-тренировочных станций (ИТС), положив, тем самым, конец деятельности этих незаконных образований, грубо нарушающих целый ряд законодательных актов», – пишет пользователь Людмила Луцюк, один из инициаторов появлении петиции. Эту публикацию она разместила в Facebook-группе «Об ответственном обращении с животными. Законопроект Госдумы».

Обсуждаются также вопросы регистрации животных владельцами, что также предложено в поправках к законопроекту. При этом пользователи высказывают два соображения: по их мнению, эту регистрацию стоит сделать бесплатной или максимально дешевой; а главное – возможно, вопрос о регистрации животных не следует решать в первую очередь, чтобы тема защиты их прав, также как и прав людей, не была задвинута на задний план и на неизвестное время забыта.

Медведь на лужайке

«Начали с требования наказания за жестокое обращение, а закончили проектами, которые направлены совсем в другую сторону. Нельзя яркий (и страшный в нашем случае) инфоповод использовать для передергивания на другую тему (IMHO).

Я бы для начала добился выполнение государственными системами обязанностей по контролю создания человеческих условий по предмету, а потом уже переходил к вопросам, касающимся владельцев, вопросов потребующих дополнительного сбора налога и т.д.. А то у нас вторую часть предложений примут и скажут, что вопрос частично, но решен. Главный же вопрос, вопрос "устранения правонарушителей садистов" и прочих нарушителей прав животных, останется в зависании, что и происходит уже десятки лет.

Деньги с владельцев собирать начнут в первую очередь, а защищать их права и права животных в последнюю или предпочтут просто игнорировать», – такие соображения высказывает пользователь Александр Орлов из Ярославля.

Некоторые вообще выступают против идеи регистрации животных владельцами, главным образом потому, что опасаются ухудшения ситуации для малообеспеченных владельцев животных из-за возможного роста затрат.

«Ну какая "регистрация"? Вы вообще о чем? Вот у меня дома 10 котов и кошек живут. Специально для даунов, прописью: д-е-с-я-т-ь. Это – те животные, которых люди, подобные вам, взяли поиграться, а потом вышвырнули на улицу. Я их подобрал и содержу из последних сил. Кормлю, вакцинирую и тэдэ. Ну, неужели ж вы думаете, что после этого я еще за свои деньги их стану регистрировать или платить за них некие "налоги"?

Не, ни хрена, дорогуши: это не я должен тратиться, а вы мне должны по рублю скинуться, за то что я взял на себя последствия вашего липового "кошколюбия", которое кончилось тем, что животные оказались на улице. Или ваш местный/областной/федеральный бюджет должен на это скинуться, – мне без разницы, потому что pecunia non olet. Думаю, руководители всех приютов для животных и всех временных передержек с этой моей позицией согласятся...», – объясняет свою позицию Евгений Мухтаров из Ярославля, эксперт Минюста РФ.

«Палка-то – она всегда о двух концах... Те же санкции, которые разработаны для нерадивых хозяев отдельных животных, лягут тяжким бременем и на хозяев добросовестных. Причем неважно, частные это хозяева вроде бабушки-старушки, которая на свои шесть тысяч пенсии умудряется кормить не только себя, но и пять кошек, или НКО/приютов, которые уже сейчас в ужасе от кризисных цен не знают, как дальше содержать питомцев...», – убежден он.

К настоящему момену решено разбить все поступившие поправки к закону по блокам и в апреле обсудить их на заседаниях рабочей группы при думского Комитете по экологии. Кроме того, планируется до тех пор просчитать, во сколько обойдётся регионам реализация закона, в том числе регистрация домашних животных и стерилизация бездомных.

Добавим: эксперты предлагают брать деньги на это из налогов,а взимать эти налоги с заводчиков собак и кошек, а также с питомником, где разводят диких животных. Сейчас, как подчеркивает «Парламентская газета», те и другие находятся вне налогового поля.