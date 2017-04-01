Ночная палатка — в сетях неполадка

В комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопродовольствию начали разрабатывать законопроект, запрещающий гипермаркетам работать в ночное время суток. Там также рассказали, что над документом работает депутат Госдумы Ирина Яровая, однако сама она заявила, что не имеет к инициативе отношения. Вполне первоапрельская ситуация.

Вопрос всегда встает за малым...

31 марта агентство ТАСС сообщило, что в Совете Федерации закончена подготовка законопроекта, предусматривающего внесение в закон «О торговле» нормы, запрещающей крупным магазинам работать по ночам. Одновременно с этим предлагается ограничить время работы гипермаркетов в выходные дни.

«В субботу — до четырех часов вечера, в воскресенье — не работать вообще, а в будни — до девяти часов вечера, никаких 24-часовых гипермаркетов», — процитировало агентство слова первого зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского.

Он пояснил, что смысл законопроекта заключается в том, чтобы повысить конкурентоспособность малых форм торговли по сравнению с крупными сетями. По его словам, ограничения на работу гипермаркетов должны помочь тем магазинам, где клиентов на небольшой площади обслуживают одна-две кассы. При этом Лисовский подчеркнул, что «это не должен быть филиал, партнер торговой сети».

Сенатор также добавил, что проект поправок в закон «О торговле» планируется внести в Госдуму в течение осенней сессии парламента от имени «рабочей группы [вице-спикера Госдумы Ирины] Яровой» и сенатского комитета по аграрно-продовольственной политике. Он отмечал, что законопроект поддерживает только часть ведомств, и в настоящее время разработчики ведут переговоры с остальными.

Неразделенная идея

Позднее заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович высказался против идеи ограничить работу гипермаркетов в ночное время и в выходные. Об этом 1 апреля сообщило агентство «Интерфакс».

«Если людям удобно, чтобы магазин был открыт круглосуточно, — лучше, чтобы он был открыт круглосуточно. Регулировать, мне кажется, это не надо», — цитирует агентство слова вице-премьера.

В свою очередь, Ирина Яровая заявила РИА Новости, что не разделяет идею законодательного регулирования времени работы торговых предприятий и не участвует в разработке соответствующих поправок.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также не поддержала инициативу Лисовского. Как заявил в интервью РБК заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, лучше «создать конкурентную среду» и «не ограничивать власть розничных сетей». При этом он признал, что необходимо «усиливать власть мелкоформатной торговли».

Со своей стороны, представитель Минсельхоза заявил РБК, что подобные предложения в министерство не поступали. «Сначала нужно создать альтернативные форматы торговли, чтобы не пострадал потребитель», — отметил собеседник.

РБК сообщает, что эта идея не нашла поддержки и у Минпромторга. Так, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил изданию, что министерство «очень настороженно относится к идее законодательного запрета работы крупных магазинов в ночное время и в выходные, хотя такой законопроект на рассмотрение не поступал».

При этом он отметил, что подобная практика существует в некоторых странах, например в Германии, но с каждым годом этот запрет ослабляется. «Самое главное — в странах Запада и Азии очень широко развита несетевая розница, которая в России зачастую подавляется административно. Да и сама торговля развита гораздо больше, чем в России — она как минимум в два раза отстает от стран Европы и Северной Америки по числу магазинов, — говорит Евтухов. — Поэтому нужно не вводить запреты и ограничения для крупных торговых сетей, а всячески развивать малые форматы торговли — ярмарки, рынки, нестационарную и мобильную торговлю. Нельзя одной рукой зажимать малые форматы, а другой пытаться как-то ограничить сети. Мы считаем, что сейчас совсем не время для введения таких жестких запретов».