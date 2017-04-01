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01 апреля 2017, 12:01
Владимир Путин Дмитрий Песков США
Мария Блохина

Об отношениях РФ и США из вторых уст

Дмитрий Песков дает интервью ABC News
Дмитрий Песков дает интервью ABC News
Кадр: ABC News

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу выступил на американском телеканале ABC News. В эфире популярной передачи «Доброе утро, Америка!» он пообщался с телеведущим и политическим журналистом Джорджем Стефанопулусом. Разговор получился обо всем, что касается российско-американских отношений, в частности, о проблемах, которые не исчезли со меной президента, и о моментах непонимания.

Возможно, поводом пригласить Пескова на интервью стало предшествовавшее этому выступление президента России Владимира Путина на форуме «Арктика — территория диалога», где он так же общался с американским журналистом, тема двусторонних отношений обсуждалась открыто, и Путин ответил на многие вопросы, ответы на которых ждали давно.

Беседу с Песковым Стефанопулус начал как раз с упоминания слов Владимира Путина о том, что Россия не вмешивалась в ход предвыборной кампании в США. Журналист спросил, не вызовет ли противоречий, если все же будут найдены доказательства вмешательства России в американскую внутреннюю политику. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что есть 100%-уверенность в невмешательстве России, а вся эта кампания была не чем иным, как клеветой, а новости — ложью. «Мы продолжим предлагать каждому, кто настаивает на том, что Россия так или иначе вмешивалась во внутренние дела США, читать по губам господина Путина», — сказал он. 

Песков также посетовал на то, что некоторые люди активно используют антироссийскую карту во внутренней американской политике. Они таким образом пытаются добиться своих целей, но это определенно не на пользу ни российским, ни американским гражданам. На вопрос о том, почему Кремлю был более интересен Дональд Трамп, нежели Хиллари Клинтон, на посту президента, Дмитрий Песков объяснил на пальцах, что Россия не будет сотрудничать с политиками и странами, которые называют Россию врагом и изначально отвергают любую возможность совместной работы. При этом Песков подчеркнул, что это не вопрос предпочтения того или иного кандидата, а лишь определение того, чьи идеи и программа ближе России и созвучна общественному мнению. «Давайте не будем забывать об общественном мнении в нашей стране. Оно имеет очень большую силу и влияние»,— добавил Песков.

При этом американские граждане не жалуют президента Путина, отметил Стефанопулос и привел цифры, по которым лишь 9% американцев одобряют деятельность российского президента. По мнению Пескова, это результат длительной работы антироссийской пропаганды: «Мы понимаем, что эти цифры вызваны тем, что на протяжении многих месяцев, более года, американское общество подвергалось серьезной антироссийской пропаганде», — сказал он, добавив, что по той же причине многие граждане США уверены, что российские хакеры повсюду, хотя это не так, и основная проблема в ложных новостях. 

В очередной раз  Пескову пришлось опровергать информацию о контакте американского чиновника Майкла Флинна и российского посла в США Сергея Кисляка, которого в Америке считают шпионом. Песков подчеркнул, что ни Флинн, ни Кисляк не могли принимать решения о снятии антироссийских санкций, потому эта тема и не могла стать предметом их обсуждения.

Все это и ряд других факторов привели к тому, что отношения между РФ и США сейчас едва ли не на самой низкой точке в истории двусторонних отношений, и сложившаяся ситуация напоминает Холодную войну. «Новая холодная война. Возможно, даже хуже, учитывая действия нынешней президентской администрации в Вашингтоне», — охарактеризовал ситуацию Песков.

«Я имею в виду обмен недоброжелательными заявлениями, отказ от любой возможности сотрудничества и взаимодействия в борьбе с террором, особенно в Сирии и так далее. Это не то, что способствует глобальной стабильности и безопасности», — пояснил Песков. 

При этом об отношениях между Путиным и Трампом говорить сложно, так как президенты еще ни разу не встречались, было всего два телефонных разговора, первым звонком Путин поздравил Трампа с победой на выборах, а вторым — с инаугурацией. «Если два президента встретятся друг с другом, обменяются точками зрения и решат, что они хотят возобновить диалог, тогда будет шанс на улучшение отношений», — предположил Песков 

Под конец интервью Стефанопулос поднял тему протестов против коррупции в России, которые прошли неделей раньше в связи с фильмом оппозиицонера Алексея Навального о «тайной империи» премьера Дмитрия Медведева. Ведущий спросил, как премьер-министр может позволить себе все эти особняки, виллы и роскошь за счет правительственной зарплаты. В ответ на это Песков лишь напомнил, что все чиновники и госслужащие ежегодно подают декларацию о доходах и расходах контролирующим органам. 

«Все наши доходы вполне прозрачны для тех органов, которым нужна эта информация, и которые отвечают за борьбу с коррупцией в нашей стране. Вот почему, популистские обвинения, которые встречаются в прессе. Разумеется, эти активисты просто не могут располагать всей информацией, которая известна спецслужбам», — прокомментировал Песков. Он подтвердил, что проблема коррупции в России очень актуальна, и общество к этому нетерпимо, именно по этой причине в России прошла волна протестов.

Напомним, что днем ранее Владимир Путин тоже высказался на эту тему. Он выступил на Арктическом форуме, и в разговоре с журналистом американского телеканала CNBC Джеффом Катмором дал свою оценку массовым протестам в стране. Ближе к концу разговора Катмор попросил прокомментировать призыв Соединенных Штатов и некоторых стран Европы освободить Алексея Навального. В ответ на это Путин высказал мнение, что оппозиционные силы не должны использовать тему борьбы с коррупцией для политической борьбы: «Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам. Единственное, что я считаю неправильным, — если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе, выборных кампаний внутри страны», — сказал президент РФ.

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