Археологи рассказали об обнаружении средневекового еврейского кладбища в римском районе Трастевере на западном берегу Тибра.

Широкая публика узнала об открытии только сейчас, но оно стало результатом шестилетних раскопок, проведенных в связи с реконструкцией Палаццо Леонори, где должна расположиться новая штаб-квартира страховой компании Assicurazioni di Roma. Во внутреннем дворе палаццо и были найдены 38 могил, расположенных аккуратными рядами.

Археологи нашли фрагменты деревянных гробов и железные гвозди, а также хорошо сохранившиеся скелеты погребенных: взрослых мужчин и женщин. Изучение костей показало, что эти люди при жизни испытывали недоедание и дефицит белка, следовательно, они принадлежали к бедным слоям общества. Только у двух похороненных там женщин имелись небольшие золотые кольца, других украшений не было.

Чтобы узнать, что это за кладбище, ученые обратились к архивам и старинным картам, и обнаружили, что на нескольких картах этот участок был отмечен как Campus Iudeorum, или «Поле евреев». Он служил кладбищем еврейской общины, существовавшей на Трастевере с середины XIV по середину XVI века. Радиоуглеродное датирование останков указало на тот же диапазон дат. Последние сомнения рассеяла находка мраморного фрагмента с надписью по-еврейски, содержавшей слова «…здесь лежит…».

Еврейское население в Риме появилось как минимум не позднее середины II века до н. э., когда в город для заключения договора с сенатом Римской республики прибыла делегация Иудейского царства, освободившегося в ходе восстания Маккавеев от владычества сирийской династии Селевкидов. Уже тогда за Тибром, в нынешнем районе Трастевере (его название и происходит от trans Tiberim «за Тибром») селилось много иностранцев, в том числе сирийцев и евреев. Позднее официальные посольства династии Хасмонеев в 146, 139 и 133 годах до н. э.

Еврейское население Рима увеличилось за счет пленников, захваченных в 63 году до н. э., когда Гней Помпей успешно вмешался в гражданскую войну в Иудейском царстве и захватил Иерусалим. Следующее массовое пополнение произошло после подавление Веспасианом и Титом Иудейского восстания (66–73 года н. э), тогда же для иудеев Рима был впервые введен особый налог (fiscus judaicus). Жившие в Риме иудеи часто выкупали из рабства своих соплеменников, так как освобождение единоверца, попавшего в плен, считается в иудаизме важной религиозной обязанностью. Освобожденные рабы пополняли еврейскую общину Рима.

Когда Октавиан Август разделил Рим на 14 районов (regiones), затибрский район получил последний четырнадцатый номер. Император Аврелиан, для защиты от нападений германцев окруживший Рим новым кольцом стен (271 – 275 годы), впервые включил эту местность во внутреннюю часть города, обеспечив контроль над правым берегом Тибра.

В эпоху владычества остготов евреи Рима и Италии впервые были уравнены в правах с прочими жителями. После того, как Рим в 555 году завоевали византийцы, власть в городе фактически принадлежала римским папам и положение евреев определялось их волей. Их считали людьми второго сорта, но при этом порою и защищали от притеснений. Среди знаменитых евреев средневекового Рима были раввин и лексикограф Натан бен Иехиэль, создавший словарь «Арух» (1035 – 1110) и выдающийся поэт Иммануэль Римский (1261 – до 1336). В XIII – XV веках положение евреев в Риме неоднократно менялось. То издавались указы об их поголовном изгнании или значительном поражении в правах, то их оставляли в покое и даже брали под защиту (многие папы нередко прибегали к финансовой помощи богатых евреев и в ответ на нее облегчали положение их единоверцев).

Значительно увеличилось еврейское население Рима в первой половине XVI века. Тогда в городе очутилось много беженцев. Местная община даже предложила папе Александру VI тысячу дукатов за то, чтобы не пускал жить в Рим евреев, изгнанных из Испании Фердинандом и Изабеллой. Но папа не согласился. Также в Риме оказались евреи, изгнанные из Неаполя и выкупленные у берберских пиратов.

В средние века Трастевере стал одним из основных мест поселения римских евреев. Он представлял собой лабиринт узких улочек, по которым не могли даже проехать повозки из-за распространенных галереек с балконами, пристроенных к фасадам домов (лат. maenianum, ит. mignano). В конце XV века эти пристройки были снесены, а улицы замостили кирпичом и булыжником, но проблемы с узостью проезжей части остались. В Трастевере имелись большие, роскошные дома представителей высших классов, но большую часть застройки составляли маленькие, обветшалые дома бедняков.

Жизнь еврейской общины в Трастевере закончилась в 1555 году. Папа римский Павел VI издал буллу Cum nimis absurdum, начинавшуюся словами: «Поскольку это бессмысленно и неуместно, что христианское благочестие позволяет евреям, которые из-за их преступления были осуждены Богом на вечное рабство, находиться в нашем обществе и даже жить среди нас; они же не испытывают благодарности к христианам и вместо признательности за милостивое обхождение отвечают оскорблениями, а вместо рабства, которого они заслуживают, им удается претендовать на превосходство…».

Павел запретил евреям владеть недвижимостью на территории Папского государства, учиться в христианских университетах, нанимать слуг-христиан, строить в городе или области более одной синагоги. Накладывались ограничения на профессии, в частности, врачи-евреи не могли лечить христиан, а евреи-торговцы – продавать зерно. Также евреев запрещалось называть словом «синьор».

В Риме булла предписывала всем евреям, которых насчитывалось около 2000 человек, покинуть свои дома и переселиться в излучину Тибра, в место, известное в античности как «Фламиниев цирк». По отношению к Трастевере это был противоположный берег реки. Для гетто папа выбрал заболоченную низину, где жители постоянно страдали от малярии, а каждую весну их дома заливал паводок. Гетто было окружено стеной с тремя воротами, запиравшимися на ночь. Строительство стены было оплачено за счет еврейской общины. Ключи от ворот папа поручил христианскому аристократическому семейству Маттеи, чей дворец находился рядом. Жившие в гетто евреи должны были носить отличительные знаки: мужчины – желтую шапку, а женщины – желтый платок. Подобные гетто были созданы и в других городах на территории папских владений.

Гонения продолжились и при последующих папах. Григорий XIII в 1577 году обязал не менее 100 мужчин и 50 женщин из еврейской общины Рима присутствовать на католической проповеди по субботам. Евреям удалось добиться сокращения этого числа до десяти человек, при этом они стали посылать на проповедь глухих. Но спустя некоторое время хитрость разоблачили, и требования вновь ужесточились. При Павле V (1605–1621) были отменены самостоятельные еврейские суды. В XVI веке евреев заставляли участвовать в ежегодных карнавальных процессиях, когда 100 евреев во главе с раввином ехали на ослах, сидя лицом к хвосту. Каждого вновь избранного папу еврейская делегация приветствовала под аркой Тита, разрушившего Иерусалим.

Сегрегация евреев в Риме продолжалась очень долго. Хотя Папское государство прекратило свое существование в 1870 году, войдя в состав Итальянского королевства, но требование, чтобы римские евреи жили в гетто, было официально отменено только двенадцать лет спустя.

Когда жители Трастевере были вынуждены переселиться в гетто, могилы их предков остались на старом месте. Но покоиться в мире им оставалось недолго. В 1625 году папа Урбан VIII повелел, чтобы всех евреев Рима хоронили в анонимных могилах, без надписей на камне. Исключения делались только для самых почитаемых раввинов и для очень богатых людей. Существующие надгробия он повелел разрушить. В 1645 году кладбище Campus Iudeorum в Трастевере было уничтожено, и на его месте прошла новая городская стена. Этим и объясняется то, что при раскопках археологи нашли лишь один фрагмент надгробия.

На месте раскопок во дворе Палаццо Леонори будет создана археологическая экспозиция, где можно будет увидеть многие находки, сделанные за шесть лет исследований. В частности, там будут представлены остатки Coraria Septimiana – кожевенной мастерской, построенной при правлении Септимия Севера (III век н. э.).

Останки же со средневекового еврейского кладбища будут вновь преданы земле. Сейчас ученые обсуждают с главным раввином Рима Риккардо Ди Сеньи, где и когда это будет сделано.